Ocel a duch socialismu. Německý Eisenhüttenstadt láká na bezplatný pobyt nové obyvatele

Německé město nedaleko českých hranic láká nové obyvatele. V září dokonce zájemcům nabídne bezplatný pobyt. Jedná se ale o specifické město – postavené ve stalinistických padesátých letech kolem obrovské ocelárny.

Německé město Eisenhüttenstadt zve návštěvníky, kterým v září zaplatí dvoutýdenní pobyt v bytech v centru a ještě jim k tomu připraví zajímavý program. Město se nachází asi 110 kilometrů od Berlína na německo-polské hranici. Pro Čechy to není do Braniborska moc daleko, tak proč se nezapojit?

Jestli si však říkáte, že to není jen tak, máte pravdu. Nejde tak úplně o dovolenou, spíše o experiment. Vedení města totiž k tomuto kroku sáhlo v rámci kampaně, jenž má do města přilákat nové obyvatele. Lidí tu totiž ubývá, kdysi tu žilo kolem padesáti tisíc obyvatel, nyní to není ani polovina. Návštěvníci tak „budou mít příležitost poznat život, práci a komunitu během čtrnáctidenního zkušebního pobytu,“ zve městská rada.

Z výzvy vyplývá, že si ve městě na břehu řeky Odry budou z uchazečů vybírat. „Projekt je určen všem zájemcům o přestěhování do Eisenhüttenstadtu - například dojíždějícím za prací, zájemcům o návrat do města, kvalifikovaným pracovníkům nebo živnostníkům, kteří chtějí změnit prostředí,“ popisuje jeho vedení.

Socialistický vzor

Žít v Eisenhüttenstadtu také není pro každého. Jedná se totiž o čistokrevné socialistické město, které vzniklo na počátku padesátých let. Vyrostlo takřka na zelené louce, jeho součástí je i staré město Fürstenberg z 13. století, ovšem dominující nová výstavba (kde budou návštěvníci žít) je zcela plánovaná dle socialistického stylu. Mnohé stavby jsou dnes památkově chráněné, což však neznamená, že jsou zrovna příjemné na pohled. I když, jak uvádí CNN, někteří lidé se sem přestěhovali právě kvůli architektuře.

Také vývoj názvu města hodně napoví. Původně mělo nést jméno Karla Marxe, v roce 1953 si totiž v Německé demokratické republice připomínali sedmdesáté výročí jeho smrti. Plány však překazila smrt sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina, a tak zbrusu nová obec získala jméno Stalinstadt. (StalinKarl-Marx-Stadt zbyl pro Chemnitz v Sasku – kde dodnes mají obří sochu Marxovy hlavy).

Stalinovo jméno však nebylo v kurzu dlouho. S příchodem Nikity Chruščova do Kremlu přišla také destalinizace, a když se Stalinstadt na počátku šedesátých let spojil se starším městem Fürstenberg, využily to úřady k jeho přejmenování na Eisenhüttenstadt. Ovšem ani toto jméno není vůbec bez zajímavosti – ve volném překladu „město kolem ocelárny“.

Město kolem ocelárny

Eisenhüttenstadt vlastně jedním slovem skvěle vyjadřuje to, čím město dodnes je. Vyrostlo kolem obrovské ocelárny, rezidenční zástavba pak měla soužit dělníkům a jejich rodinám, a k tomu potřebné služby kolem. Největší populační boom město zažilo v osmdesátých letech. Od spojení obou německých republik však počet obyvatel klesá, jak to bývá ve východoněmeckých městech. Mnoho bytů je dnes prázdných a město by je rádo opět zaplnilo.

Ocelářství ostatně místní ekonomice dominuje dodnes. I když jeho význam znatelně poklesl, stále se Eisenhüttenstadt může chlubit největší ocelárnou ve východním Německu. Nyní patří multinárodnímu kolosu ArcelorMittal a zaměstnává kolem dvou a půl tisíce lidí. Na ocelárnu pak navazuje další kovovýroba.

Nicméně pokud nechcete nastoupit do ocelárny, jsou i další možnosti. Vedení města a místní podniky prý pro návštěvníky chystají různé stáže, programy, pracovní pohovory a různé prohlídky.

Tak co, zkusíte se přihlásit?

