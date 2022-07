Katolická církev razantně vstupuje na trh nájemního bydlení. Chce mít v Praze přes tisíc bytů

Arcibiskupství pražské, vrcholný orgán katolické církve v Česku, již několik měsíců potajmu nakupuje v Praze části developerských projektů. Jde o stovky bytů, celkem jich má být přes tisíc. Investuje do nákupů miliardy korun. Byty chce pronajímat.

Církev se tak stává jedním z hlavních hráčů na poli nájemního bydlení v Česku.

Arcibiskupství zatím nechce informace komentovat. Nicméně již vydalo inzerát, ve kterém upozorňuje na jeden z prvních dokončených projektů, a to v Jaselské ulici v Praze na Hradčanech. V nabídce je tam šestnáct bytů.

Plány katolické církve s nájemním bydlením jsou však mnohem větší. Podle informací newstream.cz má arcibiskupství rozjednáno nákup mnoha stovek bytů v několika pražských developerských projektech.

Investice jdou do miliard korun. Peníze nejsou pro církev problém. Kompenzace za zabavený majetek komunistickým režimem mají dosáhnout během příštích dvaceti let téměř padesát miliard korun. Církev se rozhodla, že část těchto peněz investuje do bytů. Které bude pronajímat.

Projekt, pod který bude tato realitní aktivita církve zahrnuta, se nazývá XPlace. „XPlace je značka kvalitní komerční služby se vším všudy. Od charity a duchovní činnosti to oddělujeme. Chceme férové ceny odpovídající kvalitě bytů a s nimi spojených služeb, přičemž cílíme na dlouhodobé vztahy a vzájemnou spokojenost s klienty,“ uvádí v inzerátu na první projekt v Jaselské ulici výkonný ředitel pražského arcibiskupství Antonín Juriga.

„XPlace má v plánu stát se jedním z předních hráčů na poli nájemního bydlení v hlavním městě,“ uvádí se v prohlášení arcibiskupství, pod kterým je Juriga podepsán. „XPlace chce mít do deseti let v nabídce více než tisíc bytů. V průběhu prázdnin značka nabídne prvních osmdesát bytů, přičemž jejich počet bude v následujících měsících a letech rychle růst,“ zaznívá v prohlášení arcibiskupství.

Juriga poté v první nabídce vysvětluje strategii církve: „Byty pod značkou XPlace budou trojího původu. Zařadíme tam ty, které máme historicky ve vlastnictví. Pak ty, které si sami postavíme, neboť jsme i developer a plánujeme stavět na vlastních pozemcích. A do třetice půjde o byty, které koupíme od třetích osob,“ vyjmenovává Juriga.

Církev se považuje za konzervativního investora. „Nájemní bydlení považujeme za jednu z ideálních a významných složek investičního portfolia. Provozní výnosy z nájmů jsou 3,5 procenta ročně, ale kapitálový výnos je několikanásobně zajímavější, neboť ceny nemovitostí meziročně neustále rostou,“ uvádí Juriga.

Nájemní bydlení je podle něj velký trend ve velkých evropských městech. „V Praze je kvalitních a dlouhodobých nájemních bytů vzhledem k poptávce stále málo,“ tvrdí ředitel arcibiskupství Juriga v inzerátu na Jaselskou.

