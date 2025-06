RECENZE: Nejlepší pekingská kachna, co jsem kdy jedl. Restaurace Sia nastavuje laťku hodně vysoko

Restaurace Sia v centru Prahy patří mezi nejambicióznější asijské podniky ve městě. Moderní třípatrový prostor s otevřenými kuchyněmi láká na spektrum pokrmů z Číny, Japonska, Koreje nebo jihovýchodní Asie. Hlavním tahákem je však bez debat jejich signiture dish – pekingská kachna.

Industriálně laděný interiér restaurace Sia propojuje prvky moderní architektury s tradičními asijskými dekoracemi, včetně zavěšených lampionů a dominantního draka. Největší síla restaurace ale spočívá v otevřených kuchyních: hosté mohou sledovat, jak se připravuje dim sum, smaží nudle na woku nebo peče legendární kachna.

Sia patří do portfolia gastronomické skupiny Together, která v Praze provozuje několik úspěšných podniků – například belgickou brasserii Bruxx na Náměstí Míru, moderní českou hospodu Vinohradský Parlament, podnik Brambory, síť Cukrář Skála nebo oblíbené bistro Sisters. Skupina Together také nedávno otevřela třípatrovou restauraci Mexická v Holešovicích zaměřenou na autentickou mexickou kuchyni.

Recenze: Mexická v Holešovicích – autentika s vůní grilu a vozíkem tequily Enjoy Restaurace Mexická v pražských Holešovicích nabízí svěží pohled na tradiční mexickou kuchyni v podání, které je současné, chutné a s důrazem na detail. Vedle pestré nabídky autentických jídel z kvalitních surovin zaujme také výběrem autorských koktejlů a originálním konceptem tequilového someliéra. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Pekingská kachna ve dvou chodech

Pekingská kachna je v Sie malým rituálem a rozhodně by ji měl vyzkoušet každý, kdo sem zavítá poprvé. Kachnu zde připravují podle tradiční receptury a servírují ve dvou chodech. Nejprve ji dostanete jako předkrm – křupavou kůžičku a šťavnaté maso z prsou si sami balíte do tenkých čínských palačinek. Kromě tradiční jarní cibulky a okurky tu přidávají i překvapivý prvek: křehký meloun, který jídlu dodává osvěžující sladkost. Nechybí ani domácí omáčka hoisin.

Druhý chod je servírován jako hlavní jídlo – kachní stehna dorazí s restovanými nudlemi a rýží. Kombinace textur a chutí je skvělá, maso zůstává šťavnaté, nudle mají správný „wok hei“ a rýže tvoří příjemnou protiváhu.

RECENZE: Restaurace CottoCrudo nabízí nejvyladěnější brunch v Praze Enjoy Pražský hotel Four Seasons rozjel v restauraci CottoCrudo nový brunch. Nabídka je středomořská, formát kombinovaný – něco si naberete sami, něco si objednáte, a všechno můžete opakovat. K tomu výhled na Hrad, dobře vybraná vína a sladká tečka z vozíku. Málokterý brunch v Praze funguje takhle uceleně. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Co jsme ještě ochutnali

Kromě legendární kachny jsme ochutnali také další jídla, která podtrhují šíři zdejší nabídky. Kachní wonton polévka nás zaujala jemným vývarem, ve kterém plave nadýchaný wonton řádně napěchovaný kachním masem – chuť byla harmonická, s krásně vyváženým umami.

Velmi příjemným překvapením byla chobotnice s kalamáry – ugrilovaná, měkká a skvěle dochucená. Dalším výrazným chodem byl tuňák se žlutou kari omáčkou, servírovaný v plátcích.

Z mořských specialit jsme zkusili také ústřice zapečené s arašídy – nečekaně zajímavá kombinace, kterou stojí za to vyzkoušet už jen z gurmánské zvědavosti.

Závěr patřil dezertům, kde nás zaujala thajská lepivá rýže s čokoládou i datlový pudding – obě sladké tečky jsou výraznější a hutnější, ideální pro ty, kdo hledají hodně kalorií na závěr.

Verdikt

Sia nabízí autentickou asijskou kuchyni v moderním pojetí a rozhodně tu nejde o „čínu na jedno brdo“. Pekingská kachna je zde zážitkem – od prvního zabalení do palačinky po poslední sousto nudlí nebo rýže. Menu je široké a každý si najde svůj styl asijské kuchyně, ať už miluje dim sum, mořské plody nebo moderní pojetí asijských dezertů.

Ceny nejsou nejnižší, ale odpovídají zážitku i surovinám. Sia je ideální místo jak na větší skupinové večeře, tak na speciální příležitost, kdy chcete ochutnat „to nejlepší z Asie“ bez kompromisů.

Recenze: Fish Beach Tavern, kousek Egejského moře v Dubaji Enjoy Podnik kombinuje středomořskou kuchyni s uvolněnou atmosférou přímo na pláži. Stylová výzdoba v modrobílých tónech, zvuk vln a čerstvé mořské plody poskytují únik od ruchu velkoměsta. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Recenze: Chorvatsko před hlavní sezonou? Teplo, klid a rychlé služby Enjoy Když se řekne Chorvatsko, většině Čechů se vybaví sluncem rozpálené pláže, plné dálnice v červenci a srpnu a všudypřítomné vůně grilovaných ryb. My jsme se letos s rodinou rozhodli zažít něco jiného. Chorvatsko v dubnu — mimo hlavní sezonu, bez davů a s překvapivě příjemným počasím. Zdeněk Pečený Přečíst článek