GALERIE: Krásné, nebo bizarní? Jedenáctka pozoruhodných budov světa, které využívají energii ze slunce

Sluneční skála připomínající obrněný krunýř pásovce, terasovitá rýžová políčka z čínského venkova, koule s pohyblivou stěnou, obří nelogické puzzle nebo čínský drak či vlny. I takto mohou vypadat inspirace pro moderní domy budoucnosti, jejichž architekti při návrzích promýšleli, jak zakomponovat do budovy a jejího fungování slunce a jeho energii. Prohlédněte si jedenáct zajímavých budov světa s impozantní fasádou ze solárních panelů.

Reklama

Lidé i firmy po celém světě reagují na prohlubující se energetickou krizi úsporou energií. Ti progresivnější dokonce hledají tradiční i méně tradiční způsoby, jak energii vyrábět a snížit tak svoji energetickou závislost. Jednou z cest k vyšší soběstačnosti může být i fotovoltaika.

Až válka skončí. Nový Charkov bude mít moderní a zelenou infrastrukturu, plánuje Norman Foster Enjoy Z Charkova, který se nachází blízko hranic s Ruskem, jen od února zmizela zhruba čtvrtina budov. "Obnovení Ukrajiny bychom měli plánovat už teď," nechal se slyšet světoznámý architekt Norman Foster. "Není to efektivní," kontroval mu ukrajinský protějšek. pej Přečíst článek

Některé objekty se solárními panely vznikaly primárně pro to, aby produkovaly energii ze slunečního záření. Jiné ale slouží jako sídla společnosti, knihovny či hudební sály a byly navrženy na základě konceptu udržitelnosti. Vybavení fotovoltaikou u těchto budov pak jen tento koncept naplňuje.

Kompletní fotogalerii pozoruhodných budov se solárními panely si prohlédněte zde:

Reklama

SUN ROCK – Taiwan City, Tchaj-wan (2021)

SUN ROCK – Taiwan City, Tchaj-wan (2021) Publikováno se svolením architektonického studia MVRDV

Sun Rock se nachází v pobřežním průmyslovém parku Changhua nedaleko Tchaj-čchungu a jejím hlavním účelem je skladování a údržba zařízení pro udržitelnou energii. Jedná se o provozní zařízení tchajwanské státní energetické společnosti Taipower na západním pobřeží Tchaj-wanu, kde se nacházejí i kanceláře, údržbářská dílna, skladovací prostory a veřejná galerie.

O Prahu je zájem. Do soutěže o podobu Vítězného náměstí se přihlásila velká zahraniční studia Reality Architektonická soutěž, z níž má vzejít návrh na Vítězné náměstí na Praze 6, vyvolala zájem hned několika multidisciplinárních týmů. Do užšího výběru se dostala architektonická studia jako MVRDV, Snøhetta nebo Office for Metropolitan Architecture (OMA), ale i pět oceňovaných českých kanceláří. Petra Jansová Přečíst článek

Budova má být vyjádřením cílů společnosti Taipower, jakýmsi „manifestem“ v podobě budovy. Na místo, kde stojí budova Sun Rock, dopadá v průběhu roku značné množství slunečního záření, a proto je zaoblený tvar budovy Sun Rock navržen podle architektů tak, aby maximalizoval množství slunečního světla, které lze využít pro výrobu energie. Plocha povrchu budovy čítá 12 900 metrů čtverečních. „Na jižní straně se budova mírně svažuje směrem dolů, čímž vzniká velká plocha, která je uprostřed dne přímo obrácena ke slunci. Na severní straně kopulovitý tvar maximalizuje plochu budovy vystavenou slunci v ranních a večerních hodinách,“ vysvětlují architekti studia MVRDV.

Sídlo společnosti Lankuaikei Agriculture Development (LAD) – Šanghaj, Čína (2021)

Sídlo společnosti Lankuaikei Agriculture Development (LAD) – Šanghaj, Čína (2021) Publikováno se svolením MVRDV

Jedenáctipatrová řadová kancelářská budova, která pod šikmou technologickou střechou spojuje high-tech i low-tech strategie udržitelnosti. Budova se nachází v blízkosti jezera v centru Lingang New Town a je koncipována jako zemědělská oáza v rychle se rozvíjející městské oblasti Šanghaje a jedna z nejzelenějších a nejchytřejších udržitelných budov v Číně. Hlavní inspirací při designování budovy byly terasy s rýžovými poli z čínského venkova, uvádí architektonické studio.

Při pohledu shora má budova obdélníkový půdorys, avšak díky řadě teras, které sestupují do dvora a k hlavnímu vstupu pro pěší na severní straně, získává nápadně zakřivený tvar. Terasy jsou obloženy dřevem a pokryty zelení a jejich součástí je veřejně přístupná cesta na vrchol budovy, která poskytuje prostory pro prezentaci práce a výzkumu LAD. Soubor zastřešuje zakřivená střešní konstrukce, která kopíruje tvar teras.

GALERIE: Památky, kterým investoři vdechli nový život Reality Rekonstrukce památek pomáhá k zachování kulturního dědictví pro budoucí generace i podpoře cestovního ruchu. Přeměna je to zpravidla velice nákladná, proto často pomáhají i zahraniční investoři či fondy EU. Podívejte se na zdařilé projekty, které stojí za to vidět. nst Přečíst článek

V jižní části budovy tato konstrukce podporuje solární panely, zatímco na severu je propustná, filtruje sluneční světlo, ale umožňuje dešti proniknout na terasy pod ní. Na vnějších stěnách je fasáda budovy tvořena skládaným uspořádáním solárních panelů a skla, které je skloněno tak, aby chránilo interiér před silným letním slunečním zářením a zároveň propouštělo do interiéru zimní sluneční světlo. Na jižním okraji budovy tyto stěny také pomáhají chránit pracovníky kanceláří před hlukem z hlavní silnice venku.

LA SEINE MUSICALE HALL – Île Seguin, Boulogne-Billancourt, Francie (2017)

La Seine Musicale v Paříži, zdroj: studio Shigeru Ban Architects, s laskavým svolením

Muzikálová budova La Seine Musicale od japonského architekta Shigeru Bana se nachází na ostrově Seguin na západním předměstí Paříže. Má nejen pozoruhodný kulovitý tvar, ale má i druhou vnější trojúhelníkovou stěnu se solárními panely pohyblivou podle dráhy slunce. Budova je komplexem hudebních sálů a hudební školy.

Národní stadion (Kaohsiung Stadium) – Kaohsiung City,Tchaj-wan

Národní stadion (Kaohsiung Stadium) – Kaohsiung City,Tchaj-wan Se svolením solaripedia

Na Tchaj-wanu byl na solární pohon postaven i národní stadion. Aréna ve tvaru čínského draka pojme na 50 tisíc diváků. Střecha stadionu je obložena 8844 solárními panely s celkovou plochou 14 155 metrů čtverečních. Solární panely zajišťují energii pro dvě velké obrazovky a osvětlují atletickou dráhu a hřiště celkem 3300 světly. Pro nabití celého systému osvětlení prý stačí podle testu pouhých šest minut.

Powerhouse Brattørkaia – Trondheim, Norsko

Powerhouse Brattørkaia – Trondheim, Norsko, zdroj dezeen.com

Asymetrická kancelářská budova architektonického ateliéru Snøhetta v norském Trondheimu vyrábí více než dvojnásobek své denní spotřeby elektřiny. Panely, které má na své střeše, zabírají plochu o rozloze 3000 metrů čtverečních a zajišťují energii i pro budovy v okolí a městskou dopravu.

Vertical Village – Dubaj, Spojené arabské emiráty (2004)

Vertical Village – Dubaj, Spojené arabské emiráty (2004) Se svolením GRAFT Architects

Vertical Village je obytný, hotelový a zábavní komplex, který využívá sluneční energie, tedy nejsilnějšího obnovitelného zdroje energie v poušti. Návrh velmi atypické budovy pracuje s konceptem nejen výroby energie ze slunce, ale také se zastíněním.

Google’s Bay View Campus – Silicon Valley, Kalifornie, USA

Google’s Bay View Campus - Silicon Valley, California, USA Se svolením www.archdaily.com

Kampus společnosti Google navrhla architektonická studia BIG Bjarke Ingels Group – které se mimo jiné stalo vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze – a Heatherwick Studios ve spolupráci s týmy designérů a inženýrů společnosti Google.

Nejošklivější stavby světa: Munchovo muzeum i žižkovská věž Enjoy Nové muzeum nejslavnějšího norského malíře Edvarda Muncha, které se nedávno otevřelo pro veřejnost v Oslu, vyhrálo hlasování o nejošklivější novou budovu v Norsku. O výsledcích soutěže pořádané hnutím Arkitekturoppröret informoval deník Aftenposten. V galerii se podívejte na další stavby ve světě, které v „soutěžích ošklivosti“ uspěly – včetně žižkovského vysílače v Praze, jenž negativně zaujal pozornost ve světě hned několikrát. ČTK, elz Přečíst článek

Areál, který má sloužit jako pracoviště budoucnosti zaměřené na člověka, které funguje na principech udržitelnosti s maximálním snížením uhlíkové stopy. Kampus, který tvoří tři hlavní budovy, zahrnuje pozemek o rozloze 42 akrů, z toho 17 akrů půdy je unikátních přírodních ploch. Budovy jsou postaveny tak, aby každý prostor měl přístup k přirozenému světlu a výhledům ven do přírody.

Living In The Noom – Mexiko (návrh)

Living In The Noom – Mexiko, se svolením Sanzpont Arquitectura

Trojice budov Living In The Noom zatím existuje jen na papíře, ale získala již mnoho ocenění. Objekt navržený mexickou společností Sanzpont Arquitectura je pojat ve stylu svatyně, která se zaměřuje na tři pilíře – wellness, udržitelnost a flexibilitu. Čtyřpodlažní objekty by měla pokrývat svěží zeleň, takzvaný vertikální les a měly by fungovat výhradně z obnovitelných zdrojů energie včetně sběru dešťové vody a úpravy odpadní vody. V pátém patře by pak měly být terasy se solárními panely a městskou zahradou pro obyvatele domů.

Redakce Newstream.cz spouští Realitní Club Reality Trh realit se rychle otáčí, přináší to nové výzvy a témata. Newstream.cz spouští Realitní Club, který zahrnuje podcast, magazín, eventy a speciál na webu včetně oborově zaměřeného newsletteru. Tereza Zavadilová Přečíst článek

V projektu se počítá nejen s prostory pro cvičení, bazény, ale i s uměleckými dílnami a místem pro meditaci. Architekti ze společnosti Sanzpont tvrdí, že jejich jedinečné uspořádání pomáhá snížit spotřebu energie (světla a klimatizace) až o 85 procent. Zbytek pomáhají zajistit solární panely na střeše a vysoce účinný systém umělého osvětlení LED, který budovy napájí v noci. Living In The Noom je platinovým vítězem ceny A' Design Award pro rok 2021.

Bugesera International Airport, Rwanda (ve výstavbě)

Bugesera International Airport, Rwand, ww.archdaily.com

Mezinárodní letiště Bugesera je nejrozsáhlejším projektem ve Rwandě, který je financovaný z veřejných zdrojů a pravděpodobně bude i první certifikovanou zelenou budovou v celé oblasti. Několik částí tohoto komplexu s nulovými čistými emisemi zahrnuje terminál pro cestující o rozloze 30 tisíc metrů čtverečních, 22 odbavovacích přepážek, deset bran a šest nástupních mostů pro cestující.

Nejpovedenější domy Česka. O architektonickou cenu soutěží dům na kolech nebo dům z konopí Enjoy Mezinárodní odborná porota soutěže sedmého ročníku soutěže Česká cena za architekturu do užšího výběru nominovala 29 projektů. O cenu v soutěži pořádané Českou komorou architektů se budou ucházet různorodé projekty: sauna na vodě, dům na kolech nebo vinařství a pivovar. pej Přečíst článek

Náklady na projekt, financovaný v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, se odhadují na 414 milionů dolarů (asi 10,5 miliardy korun). Výstavba letiště se prodloužila i vinou covidové pandemie. Po dokončení bude nové letiště třetím a největším mezinárodním letištěm ve východoafrické zemi a celkově osmým letištěm s kapacitou 14 milionů cestujících ročně.

New Blauhaus, Niederrhein University of Applied Sciences – Mönchengladbach, Německo

New Blauhaus, Niederrhein University of Applied Sciences – Mönchengladbach, Německo, se svolením kadawittfeldarchitektur

Nová pětiúhelníková budova moderního centra energetické účinnosti od architektonického studia kadawittfeldarchitektur je situována v kampusu Niederrhein University of Applied Sciences v Mönchengladbachu. Speciální fasáda se skládá z modrého třpytivého skla a k sobě nakloněných fotovoltaických prvků, jejichž různé úhly vyplývají ze směru kompasu a dopadu slunce.

Kromě místností pro energetické poradenství je Blauhaus domovem různých výukových a administrativních jednotek Niederrhein University of Applied Sciences, univerzitní knihovny, 'Blauschmiede' s kancelářemi pro začínající podniky a 'Innovatorium', energetické laboratoře. pro žáky a studenty.

Pavilon Endesa, modulární systém – Barcelona, Španělsko

Pavilon Endesa – modulární systém Se svolením IAAC

Modulární pavilon energetické společnosti Endesa v přístavišti Marina Dock v Barceloně navrhla společnost IAAC. Vyvinutý objekt se zaměřuje na získávání sluneční energie v každém detailu. „Fasáda se skládá z modulárního uspořádání, přičemž každý prvek je smontován jako solární panel. Každý jednotlivý prvek je založen na příslušném individuálním fotovoltaickém pokrytí, protisluneční ochraně, izolaci, ventilaci a osvětlení,“ říkají autoři z katalánského institutu IAAC.

Fasáda je podle nich primárně založena na chodu slunce – na jihu se stává propustným, zatímco na severu je uzavřený a ochranný. Pavilon Endesa bude postaven téměř celý ve výrobní hale. Jednotlivé prvky se pak na stavbě jednoduše poskládají.