Roste počet špatně instalovaných solárů. Pojišťovny doporučují navýšit pojistky

Čeští hasiči hlásí skokový nárůst počtu požárů u fotovoltaických systémů. Jen za první půlrok jich bylo více než za celý loňský rok, tedy 45, zatímco vloni jich bylo celkem 29. Podle specialistů z Inženýrské komory (ČKAIT) lidé podceňují bezpečnost instalací a na vině jsou neodborné instalace nebo nekvalitní produkty. Zeptali jsme se proto v tuzemských pojišťovnách, jak se zvyšující se počty požárů od fotovoltaik promítnou do hodnocení rizik a do výše pojistného.

Nakoupit nejlevnější panely a vybavení a zapojit si podomácku vlastní fotovoltaický systém není podle expertů z Inženýrské komory zrovna nejlepší nápad, který se díky prvotní úspoře při pořízení vyplatí. Je třeba udělat důkladnou projektovou přípravu a vše včetně zapojení nechat na autorizovaných osobách, jinak může dojít k velkým škodám na vlastním i cizím majetku, a dokonce i na životech. Požáry fotovoltaiky (FVE) totiž znamenají řadu rizik i pro samotné hasiče.

„Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit si ty nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený FVE systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ zdůrazňuje Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Riziko se soláry roste, pojistné zatím ne

Pro pojišťovny jde zatím jen o jednotky případů a je proto podle nich nutné mít jen adekvátně aktualizovanou pojistku k domu, na němž jsou soláry umístěny. Instalací fotovoltaiky se totiž zhodnocuje majetek, a zvyšuje se tedy i cena nemovitosti a je proto třeba podle toho odpovídajícím způsobem zvýšit také pojištění. „K navýšení pojistného samozřejmě s navýšením pojistné částky dojde, ale klient navyšuje pojistnou částku, nikoliv pojistné,“ připomíná manažer neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Michal Šimon.

O vysokém riziku vzniku požáru fotovoltaických panelů (či fotovoltaických elektráren obecně) se tak sice často diskutuje, praxi tuzemských pojišťoven se ale těchto škod zatím příliš nevyskytuje a rizikovost požáru u FVE tak zatím žádná z oslovených pojišťoven nezohledňuje. Pokud už však k požáru ze solárů přece jen dojde, následky jsou podle Jana Marka z Generali Česká pojišťovna podstatně vyšší než v případě živelných událostí.

Se soláry se ovšem pojí také další škody, které dříve nebyly. „Poměrně běžně řešíme například také poškození panelů vnějšími vlivy, jako jsou krupobití nebo vichřice, případně poškození jiných částí přepětím, (zejména pak při bouřkách), požáry však nikoliv,“ dodává Šimon.

„Z našeho pohledu je u pojištění majetku FVE běžnou součástí domu, a tak na ni také nahlížíme. V současné době zároveň nezohledňujeme v pojištění typ či kvalitu nainstalovaných produktů. Samozřejmě zařízení musí být ale schválené pro český trh,“ shoduje se Jan Marek s Evou Svobodovou z pojišťovny Uniqa, která ještě připomíná, že je třeba mít certifikované FVE panely i s odbornou instalací, která zahrnuje i záruku. Ani v pojišťovně Uniqa zatím žádné zásadní požární problémy s fotovoltaikou neřešili a vzhledem k tomu, že se do škodovosti toto riziko zatím nepromítá, neplánují ani zde zatím změnu cenotvorby pojištění.

V souvislosti s FVE ale má pojišťovna Uniqa v nabídce také speciální produkt pojistného krytí pro případ nedostatečného slunečního záření určený pro podnikatelské projekty elektráren.

Velká solární pole a elektrárny ale rizikem jsou

V případě velkých ploch fotovoltaiky je však situace jiná, než když si dáte dva FVE panely na střechu svého rodinného domku a riziko vzniku požáru tam je mnohem vyšší, jak připouští oslovené pojišťovny. Obvykle se totiž jedná o instalaci na velkých plochách, typicky na průmyslové či skladové haly či jiné rozlehlé budovy. „Z pohledu našich riskařů, tedy odborníků, kteří posuzují míru rizika při přijetí konkrétních technických řešení do pojištění, opravdu pak patří takové FVE mezi nový iniciační zdroj požáru (stejně jako každé elektrické zařízení). V této oblasti jsou navíc podmínky, normy, které je třeba dodržet, násobně náročnější,“ konstatuje Marek.

Mezi očekávané komplikace při požáru střešní FVE patří podle pojistných expertů například nemožnost vypnutí části rozvodu vedoucího od FVE panelů, klouzání hasebního materiálu po panelech, kovové prvky vždy pod napětím, nebezpečí úrazu elektrickým proudem (zejména pro HZS). Hasiči v určitých případech tak nemusí požár dokázat uhasit, protože FVE prostě nejde „vypnout“.

Samostatnou rizikovou kategorií jsou pak baterie, které jsou z hlediska požáru extrémně problematické. Instalace FVE tedy zvyšuje rizika už při přijetí tohoto řešení či projektu do pojištění. Také Generali Česká pojišťovna proto má pro podle Marka pro takové případy speciální službu a na základě svých četných zkušeností nabízí majitelům/investorům objektů konzultace už v procesu projektu FVE. Chce tím dosáhnout toho, aby výsledné riziko kleslo na minimální možnou míru, což se následně projeví pozitivně na výši pojistného.

