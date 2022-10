Až válka skončí. Nový Charkov bude mít moderní a zelenou infrastrukturu, plánuje Norman Foster

Z Charkova, který se nachází blízko hranic s Ruskem, jen od února zmizela zhruba čtvrtina budov. "Obnovení Ukrajiny bychom měli plánovat už teď," nechal se slyšet světoznámý architekt Norman Foster. "Není to efektivní," kontroval mu ukrajinský protějšek.

I plány na rekonstrukci Londýna vznikaly ještě v době, kdy v plné síle zuřily bitvy druhé světové války, upozornil Norman Foster na konferenci, kterou pořádala nadace Bloomberg Philanthropies ve spolupráci s neziskovou organizací Aspen Institute.

Tudíž i plány na poválečnou obnovu Ukrajiny, a to i navzdory tomu, že v posledních dnech země čelí zvýšené intenzivně ruského útoku, by podle Fostera již nyní měly nabývat reálných obrysů.

Studio architekta Normana Fostera a rovněž i jeho nadace se k rekonstrukci východoukrajinského města Charkov zavázaly již v dubnu. „Když jsem se bavil se starostou Charkova, zmínil například berlínský Reichstag,“ zavzpomínal na konferenci Foster. Právě sídlo německého Spolkového sněmu v 90. letech totiž prošlo rekonstrukcí podle jeho projektu.

Na architektonické perly konstrukivismu v Charkově se podívejte v následjící galerii:

Ze setkání Ihora Terekhova, charkovského starosty, s britským architektem vzešel takzvaný „charkovský manifest“. „Zavazuji se shromáždit nejlepší osobnosti s nejlepšími plánovacími, architektonickými, projekčními a inženýrskými schopnostmi na světě, aby se podílely na znovuzrození města Charkov,“ píše Norman Foster v dokumentu, v němž líčí, jak by k obnově města přistoupil.

Podle Fostera se musí nejdříve přistoupit k vytvoření komplexního územního plánu, který by v sobě spojil to nejvýznamnější z kulturně-historického dědictví s moderní infrastrukturou a ekologickými standardy. Zdůrazňuje v něm také, že by usiloval o propojení světových odborníků s těmi lokálními.

Z Charkova, který se nachází blízko hranic s Ruskem, jen od února zmizela zhruba čtvrtina budov. Vedle historických budov ve starém centru jsou to také památkově chráněné industriální stavby nebo náměstí Svobody s honosnými výstavními konstruktivistickými budovami.

Ne všichni ale s Fosterovým ambiciózním plánem souhlasí. Slava Balbek, šéf stejnojmenného kyjevského architektonického studia, ho označil jako neefektivní. Podle něj by rekonstrukce Ukrajiny měla vzejít z plánů vzniklých na regionální úrovni.

„Než architekti začnou plánovat rekonstrukci jakéhokoliv konkrétního města, musí mít v ruce detailnější odhad škod pro celou zemi,“ uvedl Balbek pro server Dezeen s tím, že i ukrajinské vesnice trpí devastací.

