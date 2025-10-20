Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Zprávy z firem České stavebnictví vstupuje do nové éry – s novými materiály i postupy

České stavebnictví vstupuje do nové éry – s novými materiály i postupy

Dům ze 3D tisku
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Stavebnictví vstoupilo do nové éry. Dřevo konkuruje oceli, beton se dokáže sám opravit, fasády vyrábějí elektřinu a domy vznikají z modulů během pár týdnů. Změny, které se ještě před deseti lety zdály utopické, jsou dnes realitou – a české projekty dokazují, že inovace se stávají běžnou součástí stavební praxe.

Tlak na udržitelnost, energetickou efektivitu a rychlost výstavby nutí investory, architekty i stavební firmy přemýšlet i stavět jinak. Výsledkem jsou projekty, které by ještě před pár lety působily jako sci-fi.

Jedním z nejvýraznějších příkladů je nové sídlo Lesů ČR, které vzniká v Hradci Králové podle návrhu studia Chybík + Kristof. Bude to vůbec největší dřevostavba v zemi – administrativní komplex postavený téměř výhradně ze dřeva. Stavba za zhruba 1,5 miliardy korun symbolizuje posun v uvažování. I státní instituce dnes volí dřevo nejen kvůli ekologii, ale i pro jeho konstrukční vlastnosti a estetiku.

Vysoké dřevostavby

Tento projekt, který má odstartovat příští rok, navíc přichází krátce po legislativní změně, která od léta 2025 umožňuje stavět dřevostavby až do výšky 22,5 metru. Česká architektura se tak konečně může otevřít výškovým dřevěným budovám – trendu, který už dávno běžně vidíme ve Skandinávii nebo Rakousku. „Využijeme dřevo jako vynikající stavební materiál a dáme příležitost firmám, které se dřevostavbami či výstavbou budov na bázi dřeva zabývají,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Dalším symbolem změny je KOMA Modular z Vizovic – firma, která z modulárních staveb vytvořila plnohodnotnou architekturu. V jejím novém Modulárním centru budoucnosti se potkává výzkum, výroba i design, a celý areál sám funguje jako živá laboratoř udržitelného stavění. Moduly zde vznikají s důrazem na opakované použití materiálů, minimalizaci odpadu a cirkulární ekonomiku. KOMA navíc ukazuje, že prefabrikace už dávno není synonymem pro uniformní architekturu – modulární budovy mohou být estetické, flexibilní a plně přizpůsobitelné.

Udržitelnost se ale v roce 2025 netýká jen dřeva, beton prochází tichou revolucí. Společnost Holcim Česko zavádí nízkouhlíkové směsi pod značkami ECOPact a ECOPlanet, které využívají recyklovaný beton či průmyslové zbytky a snižují emise až o polovinu oproti klasickým směsím. Do praxe se také dostávají „chytré“ betony se senzory, které sledují teplotu, pevnost nebo vlhkost a umožňují optimalizovat výstavbu i údržbu v reálném čase.

A právě betonem se již roky zabývá rodinná firma Betonpres, která nově přišla s nejlehčí betonovou krytinou na českém trhu. Nové modely Duna a Horizont vznikly na výrobní lince vyvinuté ve spolupráci se švédským technologickým lídrem Abece, která je světovým unikátem. Model Duna váží jen 3,2 kilogramu, takže je jeho hmotnost srovnatelná s lehčími pálenými krytinami. Přesto dosahuje pevnosti, která o třetinu překračuje platnou normu.

Model Horizont ji pak překračuje o celých 80 procent. Díky optimalizovanému tvaru a integrovanému rohovému výřezu je pokládka rychlejší a přesnější a výsledná linie střechy čistší. Tašky mají také bezkontaktní čelní hranu, která zamezuje usazování mechu, a neviditelný systém odvětrávání, který pomáhá rovnoměrné ventilaci bez viditelných výdechů. Při pokrytí běžné střechy lze snížit celkovou zátěž až o dvě tuny, což odlehčuje nejen konstrukci, ale i logistiku a montáž. „Nejde jen o nový produkt. Jedná se o nová pravidla hry, která přináší střechám lehkost, pevnost a čistý design – a to díky technologii, která nemá ve světě obdoby,“ říká Michal Ponec, manažer obchodního rozvoje v Betonpresu.

Dům ze 3D tisku

České stavebnictví vstupuje do nové éry – s novými materiály i postupy

Zprávy z firem

Zprávy z firem

Stavebnictví vstoupilo do nové éry. Dřevo konkuruje oceli, beton se dokáže sám opravit, fasády vyrábějí elektřinu a domy vznikají z modulů během pár týdnů. Změny, které se ještě před deseti lety zdály utopické, jsou dnes realitou – a české projekty dokazují, že inovace se stávají běžnou součástí stavební praxe.

Michal Nosek

Segmenty o váze přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun

OBRAZEM: Češi finišují stavbu mostu za polárním kruhem, řeší i přechod pro soby

Zprávy z firem

V nejsevernější části Norska osazuje tamní dcera českého Metrostavu ocelovou konstrukci nového mostu přes Ramfjord. Segmenty o hmotnosti přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun – třikrát vyšší, než mají největší české autojeřáby. Ocelové díly o celkové hmotnosti 5 700 tun mají za sebou tisíce kilometrů dlouhou cestu z Prahy.

nos

Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.

České ministerstvo financí v srpnu mírně zlepšilo výhled hospodářského růstu na letošní rok a očekává v něm, že se HDP zvýší o 2,1 procenta. V dubnu čekalo dvouprocentní růst. Příští rok hospodářský růst podle ministerstva zpomalí na dvě procenta.

Ve srovnání s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny letos Česká republika podle nejnovějšího výhledu MMF poroste rychleji než ekonomiky Maďarska a Slovenska. V případě Slovenska počítá měnový fond s růstem o 0,9 procenta, u Maďarska pak o 0,6 procenta. To je méně, než fond čekal v dubnu. Polská ekonomika ale podle prognózy fondu vykáže růst o 3,2 procenta. V příštím roce bude Česko zaostávat i za Maďarskem, kde tempo růstu podle fondu zrychlí na 2,1 procenta. V Polsku naopak růst v příštím roce zpomalí na 3,1 procenta, zatímco slovenská ekonomika vzroste o 1,7 procenta, očekává MMF.

Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v letošním roce zrychlí na 2,5 procenta z loňského tempa 2,4 procenta. Na příští rok fond počítá se zvolněním inflace na 2,3 procenta. V jarní prognóze přitom fond počítal se zpomalením inflace v příštím roce až na dvě procenta.

Míra nezaměstnanosti se v České republice podle fondu v letošním roce sníží na 2,5 procenta, zatímco loni činila 2,6 procenta. Příští rok bude podle MMF pokles pokračovat, míra nezaměstnanosti se tak podle nynějšího výhledu zmírní na 2,4 procenta.

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

OBRAZEM: Prezidentské salonky v Národním divadle – místa, kam se jen tak nedostanete

Michal Nosek

Prezidentský salonek v Národním divadle
Michal Nosek/Newstream
Michal Nosek
Michal Nosek

Prezidentský salonek a střecha Národního divadla spojuje jediné: jsou symbolem výjimečnosti i uzavřenosti. A možná právě proto působí tak přitažlivě. Tyto prostory, ukryté v císařském traktu budovy, nejsou běžně přístupné. Prezident a jeho hosté jsou dnes prakticky jediní, kdo do nich smí vstoupit.

Prezidentský salonek i lóže mají vlastní slavnostní přístup: kočárový vjezd vedoucí na nábřeží, následné schodiště a privátní vstupy oddělené od běžných diváků.

Prezidentská lóže je situována v prvním balkonu vpravo od pohledu na jeviště, hned u jevištní hrany. Z hlediska divadelního pohledu však její výhled není ideální – divák z ní vidí převážně levou část scény a přímý výhled je značně omezený a význam této lóže je tak spíše ceremoniální.

FOTOGALERIE: Prezidentský salón v Národním divadle

16 fotografií v galerii

Do prostoru prezidentského salonku se vstupuje z předsíně, odkud se dále pokračuje do Pánského salónku a Dámského budoáru. Tyto místnosti nesou výtvarné prvky od umělců spjatých s generací Národního divadla: tapety a malby od Julius Mařáka, Václava Brožíka či Vojtěcha Hynaise. V nich je kladen důraz na národní symboliku – v dekoracích se odkazuje na původ základních kamenů divadla nebo významné české a habsburské rody. Interiér je také vystaven péči tak, aby původní nábytek, tapety i výzdoba byly zachovány v autentickém stavu.

Kdo v historii prostory užíval?

Původně se prostor nazýval královskou lóží, v éře první republiky a dále se stal prezidentským pro ceremonie a slavnostní příležitosti. Historicky v něm usedli prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš či Václav Havel. Naopak za několik posledních prezidentských období nebyl v lóži přítomen Miloš Zeman. V březnu 2023 po vítězství v prezidentských volbách navštívili prostor Petr Pavel s manželkou při slavnostní premiéře.

O několik pater výš leží druhé z nejméně přístupných míst, střecha Národního divadla. Z ulice vidíme jen zlacenou korunu, sochy Trig a vlajkový stožár, ale málokdo tuší, že jde o technický i estetický zázrak. Střechu pokrývá více než dva a půl kilogramu čtyřiadvacetikarátového zlata. Zlacené ornamenty, měděné plechy a litinové zábradlí vážící přes deset tun a vytvářejí efekt, který lidé znají jako zlatou korunku.

Z nárožních pylónů shlížejí Trigy – trojspřeží sochaře Bohuslava Schnircha. Jejich symbolika je jasná: svoboda umění, kterou táhnou síly rozumu, vůle a představivosti. Na střechu se běžně nesmí. Přístup mají jen technici a restaurátoři, kteří tu udržují složitou konstrukci a oprýskané zlacení.

Zámky a vložky z produkce FAB

FAB využívá moderní technologie. Český zámek digitálně odemyká Národní divadlo

Zprávy z firem

Značka FAB, po desetiletí symbol bezpečí českých domácností, stojí na pomezí tradice a technologické revoluce. V Rychnově nad Kněžnou, kde se její historie píše už více než sto let, se dnes místo klasických „fabek“ vyrábějí také chytré vložky a elektronické zámky.

Michal Nosek

Přečíst článek

