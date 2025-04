Stanislav Šulc: Řídit stát jako trollí farmu

Donald Trump pokračuje ve své nevyzpytatelnosti. Nyní to sice má krátkodobý pozitivní efekt, z dlouhodobého hlediska ale podobné kroky povedou k dalším problémům. Řídit stát jako trollí farmu však je součástí hlubších strategií, které přinejmenším ideologové ovlivňující nejvyšší patra americké politiky sdílejí.

Obávaná plošná monstrcla, která Donald Trump ohlásil 2. dubna s tím, že mají začít platit 9. dubna, zatím platit nezačala. Americký prezident blahosklonně pozastavil jejich platnost na 90 dní, což podle jeho lidí není výsledek obav z propad trhů, ale snaha domluvit se s jednotlivými státy. Reálné důvody však nikdo nezná a vlastně to ani není úplně podstatné.

Podstatnější je hra na pravdu a lež, kterou stávající americká vláda stále intenzivněji předvádí. Připomeňme, že v pondělí ráno amerického času jeden z Trumpových poradců Kevin Hassett údajně prohlásil, že prezident zvažuje odsunutí platnosti cel o 90 dní. Poté, co se zpráva začala šířit médii a trhy zaplavil optimismus, ale Bílý dům zprávu dementoval a označil ji za „fake news“. Tedy něco, co například v souvislosti s QAnon Trump a jeho loajalisté nikdy nepoužili a ani nepoužijí.

Po třech dnech se z údajné fake news stala news, která změnila trhy a může změnit další fungování a rozhodování nejvlivnějších lidí světa a má dopad na všechny bez rozdílu.

Dělat „TO“ jinak

Že si Trump takovou moc užívá, je zcela nezpochybnitelné. Jeho politika, možná spíše vládnutí, jsou postavené na nepředvídatelnosti. Tím, jak začaly jednotlivé kroky a vzkazy popírat samy sebe, se pak stala doslova trollením, jehož cílem už není nic jiného než demontovat. Mimochodem to, že nyní Trump dává státům 90 dnů na reakci, neznamená, že ta lhůta nebude ještě dneska zrušena.

Samozřejmě stejně jako ostatní populisté posledních dvou dekád i Trump zvítězil s programem, který nemá jiný obsah, než že „TO“ budou dělat jinak. Nikdy neřeknou jak, ale jejich společným cílem je rozmetávat systém a přemodelovat jej podle vlastních požadavků. Ty pak nejsou nijak složité – svoboda slova má platit jen taková, co jim vyhovuje, moc je třeba koncentrovat (samozřejmě do těch správných rukou), a peníze je třeba posílat tam, kam řekneme „my“. Například nikdy nikdo nevysvětlil, co takovému typickému republikánskému voliči ze Severní Karolíny přinesou cesty na Mars. Přesto se za ně bije jako lev.

Podle MAGA bible

New York Times na počátku roku přišel se dvěma zásadními rozhovory. Jeden poskytl architekt MAGA hnutí Steve Bannon, druhý pak mocný ideolog stojící nejen za hnutím MAGA, ale také za myšlenkami technologických miliardářů v čele s Peterem Thielem Curtis Yarvin. Ačkoli se mnohdy může zdát, že Trumpovo chování „nedává smysl“ nebo „je chaotické“, ve skutečnosti americký prezident jede zcela v souladu s tezemi, na nichž se Bannon i Yarvin shodnou.

Tou klíčovou není nic složitého – demontovat důvěru v systém veškerými prostředky. Důvod je jednoduchý: nikdy by nikdo nesouhlasil se zrušením demokratické instituce, která funguje. Když posílíte povědomí (byť falešné), že něco nefunguje, krok ke zrušení něčeho, jako je soud nebo třeba volby, už je cesta velmi krátká. A kdo četl „myšlenky“ Curtise Yarvina, nemůže pochybovat, že jeho cíle rozhodně nejsou menší než zrušení demokracie minimálně v USA.