Bartošův digitální systém končí v koši. Vláda chce nový

Na systémy digitalizace stavebního řízení se vypíše nová zakázka, oznámil ve středu ministr dopravy a dočasně jmenovaný koordinátor vývoje stavebního řízení Martin Kupka (ODS).

Vláda ve středu rozhodla nepokračovat ve vývoji digitalizovaných systémů stavebního řízení spuštěných 1. července. Pracovat bude na vypsání nové zakázky. Podle návrhu novely stavebního zákona systémy ale bude možné dočasně dále využívat souběžně s těmi původními.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) uvedl, že digitalizované systémy byly v některých směrech funkční, a proto je vítěz nové zakázky bude moci využít a dále na nich stavět, pokud tak uzná za vhodné.

Podle Kupky byl problém se zadáním zakázky na vytvoření nových systémů, které se neuskutečnilo v souladu se zákonem. Pochybení potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Krajský soud v Brně. Systém v některých ohledech podle ministra dopravy neodpovídá platnému stavebnímu zákonu a data o propustnosti, které systém vykazoval, nemusely kvůli špatným funkcím odpovídat realitě.

