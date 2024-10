Dalibor Martínek: Digitalizace stavebního řízení? Vláda honí psa, který jí už dávno utekl

Fakt, že vláda hodila do koše novelu stavebního řízení, kterou dva a půl roku vytvářel dnes již bývalý vicepremiér Ivan Bartoš, není důvodem k pláči. Bartošova novela, především tedy digitalizace, se prostě nepovedla. Tři měsíce to říkali úředníci, kteří s nepovedeným systémem pracovali. Developeři raději přes novou platformu žádnou žádost o stavbu ani nepodali. Vše dali předem, podle starých předpisů.

Reklama

Takovouto digitalizaci za desítky milionů peněz vybraných od daňových poplatníků, která nefunguje, skutečně nikdo nebude oplakávat.

Krok vlády, že chce digitalizaci vytvořit zcela znovu, je pochopitelný.

Vypsat výběrová řízení na tvůrce systému podle zákona o zadávání veřejných zakázek, to by se hodilo. Bartoš se jaksi pohyboval mimo zákon. Patrně mu nerozuměl. Posháněl kdesi nějaké své spřízněné ajťáky a potom, když se věc nepovedla, si stěžoval na časovou tíseň. To není chování hodné ministra, nyní naštěstí již bývalého.

Celý svůj postup Bartoš vyšperkoval ještě snahou měnit zákon o antimonopolním úřadu, který na Bartošův voluntarismus upozorňoval. Ale což, to už je minulá voda.

Reklama

Bartošův digitální systém končí v koši. Vláda chce nový Reality Na systémy digitalizace stavebního řízení se vypíše nová zakázka, oznámil ve středu ministr dopravy a dočasně jmenovaný koordinátor vývoje stavebního řízení Martin Kupka (ODS). ČTK Přečíst článek

Snaha vlády udělat digitalizaci správně je chvályhodná. Je tu však několik fatálních ale. Tato vláda, za prvé, ztratila kredit ve stavebním řízení cokoliv měnit. Dva a půl roku nechal premiér Fiala kutit na klíčové normě, která měla urychlit výstavbu v Česku, člověka, který tématu vůbec nerozuměl. Teď, rok před volbami, nachází v jakémsi prozření svatý grál, který vše změní? Pozdě.

Pozdě bycha honit

Změnu stavebního řízení všichni stavitelé toužebně vyhlížejí. Povolovat výstavbu jednoho domu sedm let a víc, být šikanován kdejakým úřadem, to je skutečně tristní vysvědčení české legislativy.

Všichni jsou pro digitalizaci. Ale jak upozorňuje například Ondřej Boháč, šéf pražského plánovacího institutu IPR, je třeba celkově zjednodušit procesy, ne digitalizovat ty staré, nefunkční. Tomu se Bartošova novela vůbec nevěnovala. Zjednodušení procesů zcela obešla.

Celkově se tématu, které tíží celou zemi, které zdražuje bydlení, měla vláda věnovat důtklivěji mnohem dříve. A ne klíčovou agendu svěřit Pirátům a zavřít oči.

A za další. Přestože nyní vláda možná pootočila kormidlo ve stavebním právu správným směrem, ukázala snahu, nebo nějakou reflexi, je už pozdě. Jakákoliv chystaná změna není důvěryhodná. I kdyby nyní úředníci pod vedením Martina Kupky nebo nového ministra pro rozvoj pana Kulhánka rozjeli veřejnou soutěž na dodavatele digitalizace, nedá se čekat, že by výsledky soutěže a dodání systému od nově vybraného dodavatele, bylo možné stihnout do konce volebního období této vlády.

To potvrzuje i ministr dopravy a nyní i šéf pro stavební řízení Kupka. Mluví o roce 2028 jako o termínu pro digitalizaci stavebního řízení. Smůla. To už tato vláda nebude tři roky u moci. Až za rok nastoupí suita kolem Andreje Babiše, bude se v procesech kolem stavebního řízení opět rýt.

Jediné, co dává smysl, je, aby tato vláda ještě řádně vypsala veřejnou soutěž na dodavatele digitalizace stavebního řízení. Podle zákona. Kdo digitalizaci nakonec bude tvořit, kdy ji dodělá, za kolik peněz, jak bude fungovat, to všechno už nebude mít Fiala ani Kupka pod kontrolou.

Dalibor Martínek: Drzost doktorů nezná mezí. Chtějí stále víc peněz Názory Už je to tady zase. Doktoři hrozí stávkou. Vyhrožují, že koncem října přestanou na dva dny ordinovat. Nemocní Češi zůstanou na pospas svému osudu, protože doktoři chtějí víc peněz. Dalibor Martínek Přečíst článek