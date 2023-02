Petr Urbánek: Městské byty pro strážníky či sestřičky? Až za pár let. A o cenách se zatím nebavme

Průměrná doba přípravy a realizace realitního projektu v Praze je sedm let, to ví už studenti architektury, říká Petr Urbánek, ředitel příspěvkové organizace Pražská developerské společnost, kterou před necelými třemi lety zřídilo vedení pražského magistrátu. Nová struktura měla za úkol na městských pozemcích a vhodných parcelách, které získá od jednotlivých městských částí, postavit tisíce nájemních bytů.

Hovoří se o osmi tisících jednotkách. Společnost má nyní rozpracovaných zhruba deset větších projektů. „Výstavní skříní“ se má stát území Nové Dvory. Tam by měla vzniknout v podstatě zcela nová městská část. Jako velký benefit by mělo být, že tam také míří nově budovaná trasa metra D.

Duchovními otci Pražské developerské společnosti byli náměstek pro územní rozvoj Prahy Petr Hlaváček a tehdejší primátor Zdeněk Hřib. Oba ve vedení města zůstávají, Hlaváčkovi zůstalo v gesci územní plánování. Vypadá to, že by plánům pražské developerské a výstavbě bytů nemělo nic bránit.

Situace je však složitější. Praha je moloch, a navíc, na státní správu, tedy na rychlost udílení jednotlivých nutných razítek nemá samospráva vliv. Nic proto nejde tak rychle, jak si možná politici představovali. Po dvou a půl letech je všechno stále v počátcích. „Reálně jsme začali fungovat na podzim roku 2020. Asi by se dalo říct, že nové byty budou za pět let. Ale má to další dvě ale,“ říká ředitel Urbánek v podcastu Realitní Club.

Prvním otazníkem podle něj je, zda vůbec budou nové nájemní byty ve volném prodeji. Čímž naznačuje, že spíše ne. Ex-primátor Hřib přitom výstavbu tisíců nájemních bytů pro Pražany měl jako jedno ze svých politických témat.

Významným faktorem, který nebyl vždy sdělován v první řadě, ovšem je, že byty jsou prvotně určeny zejména pro preferované profese. Čímž jsou míněni městští strážníci, zdravotní sestry, hasiči či policisté. Je jistě možné, že se i nějací další lidé mohou stát preferovanými. Podle poslední, městem zadané studie, je v Praze lidí v preferovaných oborech víc než sto tisíc. „A to tam nebyla započítána obsluha městské hromadné dopravy,“ podotýká Urbánek.

Nicméně, zatím není ani jasné, jak se lidé, třeba i preferovaní, k bytům dostanou. „Jakým způsobem se bude výsledek produkce pražské developerské distribuovat, ať už více či méně tržním způsobem, je otázkou další diskuse,“ uvádí Urbánek. V každém případě, veřejná nabídka nájemního bydlení v Praze se činností pražské developerské zřejmě nijak nerozšíří.

Další otázkou je výše budoucího nájemného.„Asi se můžeme domnívat, že nájemné v Praze ještě poroste,“ předjímá ředitel pražské příspěvkové organizace. Stejně jako rozdělování bytů, je podle něj i výše nájmů otázkou budoucnosti.

