Vychází nové číslo exkluzivního magazínu Realitní Club s Evou Le Peutrec a Josefem Pleskotem

Podstatou luxusu je pro mě kvalitní prostor, a ten se dá ovlivnit architektonickými prostředky, proporcemi, světlem, barevností, vnesenou náladou, pečlivostí provedení… A až na posledním místě drahými materiály a komponenty, říká architekt Josef Pleskot, který by se nyní s novým prezidentem republiky měl podílet na rozvoji areálu Pražského hradu. Exkluzivně se o své myšlenky podělil s newstream.cz, rozhovor s guru české architektury přinášíme v novém čísle prestižního magazínu Realitní Club, který právě vydáváme.

Josef Pleskot není jedinou celebritou českého realitního trhu, s nímž jsme mluvili. V rozsáhlé analýze, vytvořené na základě debat s klíčovými hráči trhu, přinášíme jedinečný pohled na vývoj rezidenčního trhu v letošním roce. Budou ceny nových bytů dál klesat? A o kolik? Nebo se naopak vývoj obrátí a ceny půjdou zase nahoru? A kdy? S každým, kdo tomuto segmentu rozumí, jsme mluvili. A máme odpovědi.

Ve dobré společnosti velikánů architektury...

A nejen to. Světoznámá česká architektka Eva Le Peutrec vysvětluje, jak je možné, aby se někdo ze střední Evropy dostal k možnosti stavět nejvyšší budovy světa na druhé straně zeměkoule, nebo se třeba podílet na rekonstrukci vyhořelé katedrály Notre-Dame v Paříži. Což je unikátní projekt určený jen pro ty nejlepší z nejlepších. Eva taková je.

V Číně se prostavěli do kvality, tvrdí architektka mrakodrapů Eva Le Peutrec Leaders Navrhla desítky mrakodrapů, velké multifunkční komplexy i město pro milion lidí. Ke všem svým projektům ale architektka Eva Le Peutrec přistupuje stejně. „Na většině zakázek platí, že už dnes je pozdě,“ popisuje stavění v Číně, kde chvíli žila, aby mohla projektovat mrakodrapy. Petra Jansová Přečíst článek

Majitel největší české realitní kanceláře Re/Max David Krajný se s názory na dění na realitním trhu nemaže. Ani nemusí. Vytvořil největšího prodejce nemovitostí na našem trhu a nemusí si brát servítky. „Slabí obchodníci letos zaniknou. Přichází druhá fáze konsolidace českého trhu obchodníků s nemovitostmi,“ říká muž, který v Česku nastavil profesionální úroveň nemovitostního byznysu.

... a klíčových hráčů nemovitostního trhu

Kdo by chtěl investovat do nemovitostí a hledal ideální příležitosti letošního roku, máme jeden horký tip. Ten bohužel nemohu sdělovat jen tak bokem, více vysvětlujeme v našem magazínu. A mimo jiné také přinášíme jedinečný pohled lídrů trhu na dění, na budoucí vývoj rezidenčního trhu. Jejich názory na to, jak se připravit na dobu, kdy se bydlení stalo nedostupným, nájemní bydlení stojí uprostřed pozornosti klíčových hráčů a vyhlídky kolem vývoje úrokových sazeb jsou nejisté. Ehm, nejisté. Jak pro koho. Něco kolem toho víme.

Dalibor Martínek: Bod zlomu. Velcí developeři udělali, co nikdo nečekal. Začali zlevňovat, ale snaží se to maskovat Názory Byty a domy v Česku zlevňují už víc než rok. Všude se o tom píše. Ale pozor, velcí developeři se dosud tvářili, že se jich tento vývoj netýká. Že jde jen o nějaké staré byty někde na okraji měst nebo v divočině. Neustále dokola nám klíčoví stavitelé omílali písničku, že nové bydlení prostě musí zdražovat, drahé materiály, dlouhé povolovací řízení a tak dále. Oblíbené pohádky developerů. Dalibor Martínek Přečíst článek

