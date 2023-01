Bytovou krizi v Praze odstartovala už privatizace v devadesátkách

Jasná a kvalitní pravidla pro výstavbu a výraznější zapojení města by mohly zmírnit bytovou krizi, která dlouhodobě v Praze panuje. Česká metropole by potřebovala, aby se v ní každý rok postavilo devět tisíc bytů.

Tuzemská metropole trpí kritickým nedostatkem bytů. Pro uspokojení poptávky by se v ní podle Strategie rozvoje bydlení z pera Institutu pro plánovaní hlavního města Prahy (IPR) každý rok mělo postavit devět tisíc bytů. Loni jich na trh bylo uvedeno o čtyři tisíce méně.

Počátek současné bytové krize lze najít i v nedostatečnosti městského bytové fondu, který prošel privatizací v 90. letech. „Obecní bytový fond se zmenšil ze 194 tisíc bytových jednotek v roce 1991 na pouhou pětinu,“ přibližuje náměstek primátora Petr Hlaváček.

Podle analýzy společnosti KPMG z roku 2018 po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194 tisíc bytů, nyní jich magistrát a městské části spravují asi 30 tisíc. Každá městská část navíc se svým bytovým fondem nakládá rozdílně. Některé byty i nadále rozprodávají, jiné je neudržují či nechávají ležet ladem.

Stavět by měla města

Většinu výstavby navíc dosud nesl na bedrech soukromý sektor. „Město se historicky městské bytové politiky vzdalo a nechalo to na trhu. Na ten ale dopadají velmi často faktory, jež nejde změnit. Současná makroekonomická situace, která může zbrzdit výstavby soukromého sektoru, je toho důkazem,“ dodává pražský primátor Zdeněk Hřib.

Část výstavby by podle něj mělo převzít město, například i pomocí Pražské developerské společnosti, která aktuálně drží více než 600 tisíc metrů čtverečních pozemků, na nichž by mohlo vzniknout do budoucna až osm tisíc bytů. Jako cíl si město vytyčilo výstavbu pětistovky bytů každý rok.

Už dva roky rovněž Magistrát hlavního města řeší s vládou výměnu dvou míst, která by se mohla proměnit na městské byty. „Za Karlínská kasárna a areál na Bohdalci poskytneme státu nemovitosti v areálu nemocnice Na Bulovce,“ přibližuje další rozvojové plány města primátor Zdeněk Hřib.

Veřejná sféra by měla podpořit kvalitní developerské projekty

Stejně tak je podle šéfa IPRu Ondřeje Boháče je rovněž úkolem města vytvářet podporu pro soukromou výstavbu. „Myslím, že je hodně naivní si myslet, že Praha si byty postaví sama,“ uvedl Boháč.

Nedostatek bytů a jasnější pravidla pro výstavbu by mohly podpořit a urychlit schválení Metropolitního plánu. „Myslím, že do konce tohoto volebního období by k tomu mohlo dojít,“ uzavírá Hřib.

