Omar Koleilat: Pro normální lidi je hypotéka nejlepší investice. A není drahá ani teď

Většina bohatství v Česku byla vytvořena skrze nemovitosti. Lidé kupovali za 30, 40, 50 tisíc korun metr čtvereční, který má dnes hodnotu 100, 120 tisíc. A to ze svého dali jen zlomek, vypočítává v novém díle seriálu Jiný peníze spolumajitel Crestylu Omar Koleilat.

Omar Koleilat se pohybuje v nemovitostech celý život. Vystudoval architekturu, spoluzaložil developerskou firmu Crestyl, která staví luxusnější a architektonicky hodnotné projekty. Do svých projektů přibírá investory z řad velkých fondů i menších hráčů. Svou strategii prozradil Koleilat v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové.

Pro Omara Koleilata mají nemovitosti zásadní hodnotu ve vytváření bohatství - a to i pro běžné lidi. „Hypotéka má leverage efekt (pákový efekt, pozn. red.). Dáte zálohu milion, nyní když je to přísnější, a můžete koupit byt za čtyři miliony. Když se cena bytu zvedne na 4,5 milionu, vydělal jste padesát procent - z toho milionu, nikoli deset procent, což by byl výnos na tom bytě. Hypotéka je přitom velice přístupná věc. V tomto smyslu ani ta dnešní sazba pět procent ročně není vysoká,” vysvětluje Koleilat.

Nejlepší spoření i investice

Jsme v prostředí, kde počítáme, že cena nemovitosti v příštích deseti letech vzroste. „Hypotéka je pro lidi, kteří si ji mohou dovolit, tedy mohou si dovolit tu splátku, jeden z nejlepších spořicích programů a investičních instrumentů. Člověk nemá jen pasivum, má i aktivum. Hodně lidí říká, má smysl, abych měl na bedrech hypotéku. A já říkám, na bedrech taky máte byt, ne jen úvěr,” vysvětluje.

Většina bohatství v Česku byla podle Koleilata vytvořena byty. „Lidé kupovali za 30, 40, 50 tisíc korun za metr, který má dnes hodnotu 100, 120 tisíc. A tehdy dali jen třeba třicet procent ceny ze svého, nějakých dvanáct tisíc, nikoli čtyřicet,” vypočítává developer. Tuto výhodu je třeba při investici do nemovitosti vnímat. To platí i pro investice přes dluhopisy nebo akcie, tuto výhodu má i developer. Nemovitostní dluh, protože je obvykle dlouhodobý, bývá levnější než jiné typy dluhů,” říká.

video Dala bych si tak měsíc pohov. S podnikáním ale nepřestanu, říká Martina Vítková z NWT Newstream TV Příběhy podnikání jsou plné úspěchů i pádů. Na dolním konci kola štěstěny se teď kvůli energetické krizi ocitla zlínská NWT. Rodinná firma, která tři desítky let zkoušela různé inovace. Loni kvůli závazkům energetické divize skončila NWT v reorganizaci. Martina Vítková, spoluzakladatelka zlínské firmy, v novém díle pořadu Jiný peníze Andrey Ferancové Bartoňové a Terezy Zavadilové popisuje, jaké nástrahy může podnikání připravit. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Přesto se ale investice do nemovitostí nehodí úplně pro všechny. „Nemovitosti jsou nelikvidní aktivum. Pokud chce někdo během roku točit cash, neměl by to dělat. Není to na spekulaci. Člověk musí vzít horizont deset let. Mně se nelíbílo, když lidé si kupovali zálohy na byty a prodávali je. To je kaskadérství. Ta nemovitost se prostě může stát likvidní,” říká Koleilat. To sice podle něj neznamená, že se byt prodá zásadně pod cenou, ale prodej může dlouho trvat. „Nemyslím, že by ceny nemovitostí výrazně klesly, ale trh se může zastavit, zamrznout,” říká. Pádu cen brání náklady na výstabu domů a bytů, pod které prodejní cena nepůjde.

Dobrá doba pro dluh

Crestyl používá úvěry na jednotlivé projekty, k firemnímu zadlužení je jeho majitel obezřetný. Korporátní dluh se podle Koleilata stává nebezpečným, když ho chcete refinancovat ve chvíli, kdy je malá likvidita. „Ideální je vydat dluhopisy ve chvíli, kdy je malá likvidita. Protože víte, že se bude refinancovat v době, kdy bude vysoká likvidita,” říká. Razí tedy názor tak trochu proti proudu, že nyní je dobrá doba na úvěr či dluhopisy. „Jestli je doba, kdy bych se nad tím zamýšlel, tak je teď. Byť jsou úvěry drahé. Pedpokládal bych, že je budu refinancovat v čase. Jsem komfortnější s tím vydat je teď, než třeba před třemi lety,” vysvětluje Koleilat.

V novém díle seriálu Jiný peníze Omar Koleilat prozradí, kde všude se nyní otevírají příležitosti. Proč má smysl nájemní bydlení? Kde v zahraničí jsou nové šance? Čeho si na svých projektech cení nejvíce? Kdo a jak může s Crestylem investovat? A jaký byt je podle něj nejlepší investicí?

Rozhovor se spolumajitelem Crestylu sledujte v úvodu článku nebo si ho poslechněte na všech podcastových platformách.

Podívejte se i na další epizody investičního seriálu Jiný peníze, který natáčíme v prostorách pražského hotelu Augustine:

