Kdo čekal, zaplatil víc. Byty v Brně za rok zdražily o statisíce

Developerský projekt Neumanka v Brně
Se svolením Trikaya
Petra Nehasilová
Brněnský realitní trh v roce 2025 prodal nejvíc nových bytů od roku 2016, přestože ceny novostaveb meziročně vzrostly o 11 procent. Analytici přitom výrazné zlevnění neočekávají ani v příštím roce.

Loňský rok se zařadil mezi historicky nejúspěšnější období brněnského realitního trhu. Podle dat společnosti Trikaya se během roku prodalo celkem 1 405 nových bytů, což představuje nejvyšší roční objem prodejů za posledních téměř deset let. Překonán byl i velmi silný rok 2024, kdy developeři prodali 1 298 jednotek. 

„Rok 2025 navázal na silnou poptávku, která se na trh vrátila po slabším roce 2023. Ukázalo se, že zájem o nové bydlení v Brně zůstává vysoký i při stále stoupajících cenách,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Menší byty táhnou trh

Struktura poptávky se v průběhu roku výrazně neměnila. Kupující nejčastěji sahali po menších dispozicích, které lépe odpovídají možnostem domácností v prostředí vyšších úrokových sazeb. „Pro zájemce jsou nadále nejatraktivnější menší jednotky s dispozicemi 1+kk a 2+kk, které dohromady tvořily bezmála 80 procent všech prodejů,“ doplňuje Lamka.

Ceny nových bytů v Brně v roce 2025 rostly prakticky po celý rok. Průměrná nabídková cena se zvýšila z lednových 133 600 korun za metr čtvereční až na 145 700 korun v prosinci, tedy o více než 12 tisíc korun za metr. Kupující, kteří s rozhodnutím vyčkávali, tak na konci roku zaplatili za stejný byt klidně o statisíce korun více než ti, kteří nakoupili už na jeho začátku.

Podobný vývoj zaznamenaly i prodejní ceny, z přibližně 128 tisíc korun za metr čtvereční na začátku roku na téměř 137 tisíc korun za metr čtvereční na jeho konci. „Vývoj prodejních cen bytů v Brně byl v loňském roce mírnější. V meziročním srovnání kolísal kolem pěti procent,“ upozorňuje ekonom Michal Skořepa a dodává: „V pozadí pomalejšího růstu může být například poměrně rychlý nárůst nabídky nových bytů v předchozím období.“ 

Průměrný byt za 8,86 milionu

Růst cen za metr čtvereční se stále více promítal i do celkové pořizovací ceny bytů. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 dosáhla průměrná nabídková cena jedné jednotky 8,86 milionu korun. Nejde přitom jen o zdražování, ale i o skladbu prodaných bytů. Menší jednotky sice mají nižší výměru, zároveň však dosahují vyšších cen za metr čtvereční než byty větších dispozic.

Silné výsledky brněnského trhu úzce souvisejí i s vývojem hypotečního financování. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly druhý nejvyšší objem hypoték v historii Česka. „Trh se přizpůsobil novému normálu. Kupující dnes pracují s vyššími sazbami jako s faktem a své rozhodování staví na dlouhodobém výhledu a stabilitě příjmů,“ vysvětluje Lamka.

I nadále ale platí, že silnější pozici mají spíše prodávající než kupující. Zájemci o bydlení by proto neměli spoléhat na pokles cen, který se v dohledné době nejeví jako pravděpodobný. „V pozadí je jak přetrvávající nedostatečná nabídka daná zejména neefektivním stavebním řízením, tak silná poptávka odrážející nejen obnovenou důvěru českých domácností v další růst jejich příjmů, ale také nastavení českého daňového systému poměrně vstřícně k vlastníkům nemovitostí,“ uvádí ekonom Michal Skořepa.

Do roku 2026 vstupuje trh s vědomím, že éra levných hypoték se nevrátí. Očekává se spíše stabilizace úrokových sazeb kolem pěti procent, případně jejich mírné zvýšení. Přesto analytici výrazný pokles poptávky nepředpokládají, spíše její postupné přizpůsobení novým podmínkám na trhu.

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Centrum Špindlerova Mlýna
Užito se svolením Penta Real Estate
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.

Jak má vypadat centrum horského města v 21. století? Má být především dopravním uzlem, kulisou pro turistický ruch, nebo skutečným místem setkávání, kde se dá žít po celý rok? Odpověď na tuto otázku dnes ve Špindlerově Mlýně hledá společnost Penta Real Estate, jeden z největších českých developerů, prostřednictvím mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na proměnu místního centra.

6 fotografií v galerii

Soutěž, která nyní vstoupila do druhé fáze, se týká přibližně dvouhektarového území v samotném srdci města. Odborná porota z celkem 33 přihlášených týmů vybrala osm návrhů z Česka i zahraničí, které nyní své ideové skici rozpracují do podrobnějších urbanistických a architektonických konceptů.

Eva Jiřičná: V evropském kontextu jde o výjimečné zadání bez precedentu

Z těchto návrhů porota následně vybere čtyři finalisty. Jejich projekty budou na jaře 2026 vystaveny přímo v centru města a veřejnost k nim bude moci zasílat své komentáře online. Vítězný návrh, který určí budoucí podobu centra Špindlerova Mlýna, bude znám v červnu 2026.

„Z celkem 33 přihlášených jsme vybrali osm návrhů s největším potenciálem. Potěšila nás nejen jejich vysoká kvalita, ale i široký mezinárodní zájem týmů složených z architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních inženýrů,“ říká David Musil, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate, majitele pozemku.

Správa KRNAP koupila pozemky v Černém Dole, aby zastavila výstavbu apartmánů

Žádné apartmány: KRNAP vykoupil pozemky v Černém Dole, aby zabránil výstavbě

Reality

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zabránila v Černém Dole na Trutnovsku možné výstavbě apartmánového komplexu na hranici parku. Od investora odkoupila za více než šest milionů korun rozsáhlé pozemky na loukách na východním okraji obce, uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Část pozemků je vedena v územním plánu obce jako zastavitelná plocha. Jejich ponechání v soukromém vlastnictví by podle Drahného znamenalo tlak na využití pro developerské projekty.

ČTK

Přečíst článek

Výraznou změnou projde náměstí a jeho okolí, celkem dvouhektarové a dnes částečně zanedbané prostranství. Plán má podle předchozích vyjádření firmy vyjít na dvě miliardy korun, začátek výstavby je plánován na rok 2027. Na pozemku má vzniknout nové náměstí, hotely, apartmány, lázně a podzemní parkoviště pro 350 aut. Investor i tentokrát šel osvědčenou cestou, autora návrhu hledá v otevřené mezinárodní soutěži.

Porota zatím hodnotí úroveň odevzdaných ideových návrhů velmi pozitivně. „V evropském kontextu pro tento typ zadání prakticky neexistuje precedent. Do soutěže přišla mimořádně rozmanitá řešení a vybrali jsme týmy s největším potenciálem své návrhy dále rozvíjet,“ uvádí Eva Jiřičná, světoznámá architektka a členka poroty.

Podle předsedy poroty Igora Marka, zakladatele ateliéru Marko & Placemakers, bude nyní klíčová další spolupráce. „Citlivý přístup k místu a porozumění potřebám obyvatel jsou pro řešení centra zásadní. Během tří soutěžních workshopů budeme mít možnost s týmy diskutovat a společně hledat nejlepší možné řešení,“ dodal Marek.

Do druhé fáze soutěže postoupilo osm týmů s různorodým přístupem k architektuře, městu i krajině. Zastoupeny jsou české i mezinárodní ateliéry, které kombinují autorskou architekturu, urbanismus, krajinářská řešení a technické know-how. Vedle zkušených projekčních kanceláří a infrastrukturních specialistů se do výběru dostaly i týmy známé experimentálním přístupem a důrazem na udržitelnost, kvalitu veřejného prostoru a reálnou proveditelnost návrhů.

  • Týmy postupující do 2. fáze soutěže (v abecedním pořadí):
  • ADR s.r.o.
  • GRAS architects + WILDING X WHY + PROGEOK s.r.o.
  • Jakub Klaska ltd + ATELIER ROUGE + Pontex spol. s.r.o.
  • Kees Christiaanse + M2AU + C+S Architects + VECTURA Pardubice + Tomáš Babka
  • Opočenský Valouch Architekti (OVA) + IN SITE + PPU Inženýrský ateliér
  • Petr Hájek ARCHITEKTI + Ing. Věra Filipová + Ing. Václav Juppa
  • Sadovsky & Architects + Laboratórium Architektúry Krajiny (LABAK) + Dopravní Stavby-Prokos, s.r.o.
  • STOPRO Architects + Raz23. s.r.o. + Living in green s.r.o. + SBM telekomunikace s.r.o.

Vedení města proměnu centra vítá. „Většina obyvatel se shoduje, že současný stav centra není ideální. Uvědomujeme si, že zaznívají i obavy, ale věříme, že otevřená soutěž se zapojením města v porotě je nejlepší cestou k dobrému řešení,“ říkají starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura a zastupitelka města Jitka Hronešová.

Soutěž probíhá ve třech kolech podle soutěžního řádu České komory architektů.

Rokytnice chce trumfnout Špindlerův Mlýn

Reality

Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Širší trend

Proměna centra Špindlerova Mlýna není ojedinělým projektem, ale součástí širšího trendu, v němž české hory v posledních letech procházejí zásadními změnami. Do tradičních horských středisek stále výrazněji vstupují silní investoři a miliardáři, kteří zde realizují rozsáhlé developerské, hotelové i infrastrukturní projekty. Ty zásadně ovlivňují podobu krajiny, ekonomiku regionů i každodenní život místních obyvatel.

Ve Špindlerově Mlýně připravuje společnost Estate Grand ze skupiny CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka záměr výstavby nového hotelu na místě bývalého Grand hotelu u cesty na Medvědín. Projekt, který počítá s demolicí stávající budovy a vznikem hotelového komplexu se zázemím, podzemním parkováním a úpravou veřejného prostoru, je zatím podmíněn změnou územního plánu a uzavřením plánovací smlouvy s městem.

Ve Špindlerově Mlýně působí také Renáta Kellnerová, nejbohatší Češka, která se zapojuje do místních hotelových a realitních projektů prostřednictvím Nordic Investors Group. Spolu s jejím zakladatelem Tomášem Otrubou plánuje další investice do hoteliérství a developmentu, přičemž Kellnerová už spoluvlastní hotel Harmony. Špindlerův Mlýn se tak stává jedním z horských center, kde se koncentruje zájem nejvýznamnějších domácích investorů.

Chatku na břehu Vranovské přehrady navrhlo studio Prodesi/Domesi.

Kde leží investiční ráj českých chatařů a chalupářů? Na horách a na Lipně

Reality

Nabídkové ceny rekreačních nemovitostí i přes nižší poptávku stoupají. Záleží samozřejmě na tom, co a kde se prodává.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Skiareál Špindlerův Mlýn v zimní sezóně představí nové sjezdovky

Krkonoše získají miliardové investice. Známá střediska se výrazně změní

Zprávy z firem

Lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně mohou do nastávající sezóny nabídnout dvě nové sjezdovky, a společnost Melida, spadající do impéria TMR miliardáře Igora Rattaje, hodlá v centru dál investovat. Další výrazné inovace čekají s novým majitelem i areál v Rokytnici nad Jizerou, který před měsícem koupil další miliardář, Marcel Soural, zakladatel developerské společnosti Trigema. Každá z obou plánovaných horských investic se pohybuje okolo miliardy korun. 

Michal Nosek

Přečíst článek

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

nst
nst

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Rok 2026 nebude pro české bydlení rokem zvratů, ale potvrzením nové reality. Trh se normalizoval – bez cenového kolapsu, ale i bez euforie. Očekávání, že byty výrazně zlevní, se definitivně rozplynulo. Důvod je prostý: poptávka se vrací, nabídka zůstává omezená.

Domácnosti se smířily s hypotékami kolem čtyř procent a odložená poptávka se znovu objevuje na trhu. Tlak na ceny dnes nevychází ani tak ze stavebních nákladů, ale z prostého faktu, že se zejména ve velkých městech staví málo. Výrazné zlevnění novostaveb proto není realistické.

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

