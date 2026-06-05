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newstream.cz Reality Hauerlandův Fidurock přesouvá retail parky za 5,3 miliardy do fondu

Hauerlandův Fidurock přesouvá retail parky za 5,3 miliardy do fondu

Retail park v Mladé Boleslavi
Fidurock, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Skupina Fidurock dokončila převod čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do svého fondu kvalifikovaných investorů. Portfolio má hodnotu téměř 5,3 miliardy korun, obsazenost 99 procent a nájemní smlouvy s průměrnou délkou 5,8 roku. Fond chce získaný kapitál využít na další expanzi.

Retail parky dál patří mezi nejstabilnější části komerčních nemovitostí. A Fidurock na tento trend sází ve velkém. Skupina dokončila vložení čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do fondu Fidurock Retail Parks Fund SICAV, určeného pro kvalifikované investory. Celková hodnota vloženého portfolia se blíží 5,3 miliardy korun. Areály mají dohromady přes 130 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a podle skupiny dosahují obsazenosti 99 procent.

Pro Fidurock jde o důležitou změnu ve způsobu financování dalšího růstu. Skupina retailové parky dlouhodobě vlastnila a spravovala, nyní je přesouvá do fondu kvalifikovaných investorů. Ten vznikl v listopadu 2025. Fond očekává roční výnos 7 až 10 procent. Minimální investice činí jeden milion korun nebo odpovídající částku v eurech. Doporučený investiční horizont je alespoň pět let.

David Hauerland v magazínu Newstream CLUB

David Hauerland: Hodnota činžáků na pražských Vinohradech neklesá

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Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.

Tereza Zavadilová

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Stabilita stojí na nájemcích každodenní potřeby

Retail parky v posledních letech těží z poptávky po diskontních řetězcích, dostupném zboží a nákupech každodenní potřeby. Na rozdíl od části nákupních center nejsou tolik závislé na módě, volnočasové spotřebě nebo kancelářském provozu ve městech. Ve fondu jsou například retailové parky v Trutnově, Táboře, Mladé Boleslavi, Liberci, Chocni, Milevsku nebo Starém Městě. Mezi hlavní nájemce patří Tesco, OBI, ASKO, TEDi, BILLA nebo Mountfield. Celkem portfolio zahrnuje téměř dvě stovky nájemních partnerů.

Fidurock má v parcích dlouhodobé nájemce. Průměrná zůstatková délka nájemních smluv je 5,8 roku, což fondu dává relativně dobře předvídatelný příjem z nájmů. Portfolio je navíc obsazené z 99 procent. To je pro investory dobrá zpráva, protože většina ploch už generuje nájemné. Zároveň to ale znamená, že fond nemá moc prostoru pro rychlý růst jen tím, že by zaplnil prázdné jednotky.

Maloobchodní areály patří k nejstabilnějším typům komerčních nemovitostí u nás i v zahraničí,“ říká David Hauerland z Fidurocku.

Další růst tak bude záviset hlavně na zvyšování nájemného, modernizaci a rozšiřování areálů nebo nákupu dalších retail parků. Právě na expanzi chce Fidurock využít kapitál získaný od investorů fondu.

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Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun

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Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.

Zdeněk Pečený

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Klapalová: Realitní fondy rekordně sílí, investic do nemovitostí bude přibývat

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České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.

Dalibor Martínek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Petra Nehasilová

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Nová čtvrť, 800 bytů a město jako investor. Dolní Počernice mají první velké povolení

Projekt PDS v Počernicích
PDS, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

Pražská developerská společnost posunula jeden ze svých největších projektů dostupného bydlení. Pro první část rozvojového území v Dolních Počernicích získala pravomocné územní rozhodnutí.

První etapa, označovaná jako Dolní Počernice – Projekt 1, počítá s výstavbou 269 městských nájemních bytů. Celá lokalita má v horizontu příštích deseti až dvanácti let nabídnout minimálně 800 bytových jednotek. Součástí plánů je také nová základní škola, školka, veřejná vybavenost, parky a dopravní infrastruktura.

Pro Prahu jde o důležitý milník. Město se v tomto případě nechce spoléhat pouze na soukromé developery, ale samo připravuje bytovou výstavbu na svých pozemcích. Výsledkem nemají být byty k prodeji, ale dlouhodobý městský nájemní fond.

Byty, které nepůjdou na běžný trh

Projekt v Dolních Počernicích je zajímavý právě tím, že nevzniká jako standardní developerský projekt s cílem prodat jednotky koncovým kupujícím. Praha zde připravuje nájemní bydlení, které má zůstat pod kontrolou města.

To je v současné situaci na pražském trhu podstatné. Ceny nových bytů v metropoli dál rostou. Podle analýzy Central Group, Skanska Residential a Trigema překonaly v prvním čtvrtletí roku 2026 ceny nových bytů v Praze poprvé hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční.

Kolik stojí byty v okolí

Dolní Počernice a širší Praha 9 patří v rámci Prahy stále k relativně dostupnějším lokalitám, i tady se ale ceny novostaveb pohybují vysoko. Aktuální nabídky bytů v Dolních Počernicích na Sreality ukazují, že nové nebo novější byty se v lokalitě často pohybují zhruba v pásmu 150 až 180 tisíc korun za metr čtvereční. Například byt 1+kk o velikosti 33 metrů čtverečních je inzerován za zhruba 6 milionů korun, byt 2+kk o 54 metrech čtverečních za 8,2 milionu, byt 3+kk o 71 metrech čtverečních za 11,5 milionu a byt 4+kk o 93 metrech čtverečních za přibližně 14,7 milionu korun.

Právě tento cenový kontext vysvětluje, proč jsou městské nájemní projekty pro Prahu strategické. Pokud by se obdobné byty prodávaly na volném trhu, ceny běžných jednotek by se pravděpodobně pohybovaly v řádu milionů korun za byt. Městský nájemní model má Praze umožnit, aby část nové výstavby zůstala mimo běžnou tržní logiku.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

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Petra Nehasilová

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První etapa: nízké domy i služby podél Českobrodské

První fáze projektu počítá s nízkopodlažní bytovou zástavbou. Bytové domy mají mít převážně dvě až tři nadzemní podlaží. Podél frekventované Českobrodské ulice jsou navrženy vyšší polyfunkční domy o dvou až pěti podlažích. Ty mají plnit dvě role. Jednak mají chránit obytnou část před hlukem a provozem z hlavní komunikace, jednak mají v přízemí nabídnout prostory pro služby a obchod. Součástí projektu budou také podzemní garáže a venkovní parkovací stání.

Dokumentaci pro územní řízení zpracovala společnost Loxia. PDS podala žádost o vydání územního rozhodnutí v červnu 2024 podle tehdy platného územního plánu. V dalších fázích přípravy se má už postupovat podle Metropolitního plánu.

Konečným schvalováním projde Metropolitní plán 28. května.

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Metropolitní plán má změnit podobu Prahy na desítky let dopředu. Otevírá cestu až k 350 tisícům bytů, proměně brownfieldů, metru D, desítkám kilometrů nových tramvajových tratí i jasným limitům pro výškové stavby. Definitivní slovo ale ještě budou mít zastupitelé.

Petra Nehasilová

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Dolní Počernice nejsou jen okraj Prahy

Dolní Počernice jsou pro podobný projekt zajímavé nejen proto, že zde Praha vlastní rozsáhlé pozemky. Městská část si i přes začlenění do metropole zachovává klidnější, téměř příměstský charakter. To z ní dělá lokalitu, kde může větší rezidenční projekt fungovat pouze tehdy, pokud bude dobře doplněn veřejnou vybaveností, dopravou a zelení.

Významnou součástí místního prostředí je zámecký park o rozloze sedmi hektarů, který spravuje městská část Praha-Dolní Počernice. Na něj navazuje Velký počernický rybník, který městská část označuje za největší rybník na území hlavního města; spolu se zámeckým parkem tvoří přírodní památku o rozloze přes 41 hektarů.

Pozemky v Choťánkách u Kutné Hory

Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál

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Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

nst

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Zahradní město místo sídliště

PDS projekt prezentuje jako novou čtvrť inspirovanou principy zahradního města. Nízkopodlažní zástavba má být členěna do bloků s vnitrobloky, zelení, pěšími trasami a parkovacími dvory s vegetační dlažbou. Součástí první etapy mají být dva parky, dětská hřiště, travnaté plochy a výsadba téměř 300 stromů. Projekt počítá také s hospodařením s dešťovou vodou prostřednictvím retenčních nádrží a přírodních jezírek s regulovaným odtokem. Areál má mít centrální zdroj tepla kombinující více technologií. Na střeše jednoho z objektů je plánována fotovoltaická elektrárna.

U takto velkého projektu bude zásadní dopravní a občanská infrastruktura. V lokalitě má vzniknout nová komunikace Nová Úpická, která propojí ulice Českobrodská a U Konečné. Zajistit má také přístup k novému obratišti městské hromadné dopravy.

Stejně důležitá bude školská vybavenost. Celý rozvoj Dolních Počernic počítá s novou základní školou a školkou. Právě kapacity škol a školek jsou u větších rezidenčních projektů v Praze často jedním z hlavních limitů další výstavby. Město i PDS proto projekt prezentují nejen jako bytovou výstavbu, ale i jako přípravu celé nové části města. To bude v dalších letech rozhodující i pro přijetí projektu místními obyvateli.

Praha chce stavět na vlastních pozemcích

Projekt v Dolních Počernicích je první ze čtyř projektových částí, které PDS v této lokalitě připravuje. Celé území má rozlohu 18,5 hektaru a patří mezi největší městské rozvojové pozemky určené pro rezidenční výstavbu.

Petr Urbánek, šéf PDS

Petr Urbánek: Sedm tisíc nových bytů v Praze bude. Ale ještě se nekoplo

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Hlavní město Praha už čtyři roky rozvíjí svůj plán postavit sedm tisíc bytů pro lidi z takzvaných potřebných profesí. Petr Urbánek jako ředitel Pražské developerské společnosti, kterou si město zřídilo, má za úkol dodat tyto byty. Na rozdíl od soukromých developerů má výhodu, že nemusí vyhledávat a draze vykupovat pozemky pro výstavbu. On je tak nějak od města dostává. Ale stejně jako ostatní stavitelé musí podstupovat standardní proces povolování a výstavby. Výsledkem je, že společnost pod jeho vedením zatím nepostavila ani jeden byt. Sceluje parcely a řeší smluvní vztahy. Velké plány však zůstávají.

Dalibor Martínek

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Pražská developerská společnost byla založena hlavním městem v roce 2020. Spravuje více než 900 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, na kterých město plánuje v příštích letech výstavbu šesti až osmi tisíc bytů. Hodnota portfolia PDS dosáhla podle městské společnosti k červnu 2025 zhruba 9,4 miliardy korun.

Projekt v Dolních Počernicích tak zapadá do širší strategie Prahy: využít vlastní pozemky k výstavbě nájemního bydlení, které zůstane v městském majetku. Pro trh to krátkodobě nebude znamenat zásadní změnu nabídky. Z dlouhodobého hlediska ale může jít o jeden z nástrojů, jak město získá větší vliv na dostupnost bydlení.

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček: Vltavskou filharmonii jsme vlastně už začali stavět

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Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne“ do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu,“ říká v rozhovoru Petr Hlaváček.

Petra Nehasilová

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Vizualizace projektu Palmovka

Praha chce postavit tisíce nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze

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Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.

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EU chce podpořit mladé firmy. České startupy mohou mít problém

Robotičtí poslíčci jsou připraveni vyrazit s objednaným nákupem k zákazníkovi.
Starship Technologies
Stanislav Šulc
sta

Evropská unie tento týden spustí nový investiční fond zaměřený na podporu technologických startupů. Chce tak alespoň částečně dohánět náskok USA. V první fázi investoři přislíbili 1,5 miliardy eur, cílová částka je stanovena na pět miliard eur. Český kapitál nicméně v tuto chvíli ve fondu není, to může dále českým startupům omezit přístup k financování.

Evropská unie tento týden oficiálně spouští nový investiční nástroj Scaleup Europe Fund, jehož hlavním cílem je odstranit dlouhodobý problém evropských technologických startupů, tedy nedostatek kapitálu a omezený přístup k financování. Cílem je udělat z Evropy místo, kde firmy nejen vznikají, ale také zůstávají a mají vhodné podmínky pro růst. Právě nedostatečná kapitálová podpora pro růst v současnosti nutí evropské firmy hledat podporu v USA.

„Evropa dlouhodobě v podpoře technologií zaostává nejen za USA, ale i Čínou. Hlavním důvodem je právě nedostatek financí, roztříštěnost a přeregulovanost. Evropské startupy jsou nyní ve většině případů nuceny hledat financování právě v USA, kde je trh vyspělejší a technologickým startupům daleko víc nakloněn. Evropa pak o tyto projekty přichází. Nový investiční nástroj je prvním krokem, který by měl technologické zaostávání Evropy zastavit,“ domnívá se David Kotris, CEO enovation, vedoucí firmy v oblasti dotačního poradenství.

Investice z Česka zatím chybějí

Nový fond je jen jedním z prvních kroků, který má konkurenceschopnost Evropy zvýšit. Dalším by mohl být například vznik takzvaného 28. režimu, který sjednotí právní, daňové i další podmínky pro všechny členské státy. Díky EU Inc. by tak mělo být možné vytvořit firmu do 48 hodin kdekoli v EU a fungovat za stejných podmínek v jakékoli zemi unie.

V první fázi, která bude spuštěna tento týden, má fond přislíbeny investice v celkové hodnotě 1,5 miliardy eur, cílová úroveň je stanovena na pět miliard eur. Mezi investory zapojenými od počátku přitom chybí kapitál z České republiky.

„To je pro českou startupovou scénu další rána. I když se o peníze z nového fondu budou moci ucházet firmy z celé Evropy, investoři se logicky budou dívat na to, jaké země se na financování podílejí. A startupy z těchto zemí tak budou v očích investorů více viditelné,“ dodává Kotris. „I při financování tohoto nástroje je vidět, že technologická scéna má velkou podporu v severských zemích, například z Dánska je řada soukromých investorů, ale i finance mířící přímo ze strany státu,“ doplnil.

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý

Kiwi.com nasazuje AI do vyhledávání cest. Dovolenou má najít podle běžné věty

Zprávy z firem

Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.

nst

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Cílem jsou evropští lídři

Nový fond má pomoci evropským startupům vyrůst v globální technologické lídry, aniž by byly nuceny přesouvat sídlo, duševní vlastnictví nebo hlavní investiční aktivity do Spojených států. Scaleup Europe Fund tedy představuje zásadní změnu v evropské inovační politice.

Evropské startupy totiž historicky dobře zvládají rané fáze financování, avšak při potřebě investic v řádu stovek milionů eur často nenacházejí dostatek evropského kapitálu. To vede k akvizicím americkými investory nebo k relokaci firem mimo Evropu. Nový fond má tento strukturální problém řešit prostřednictvím velkých růstových investic, typicky bude investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory.

„Nebude se přitom jednat jen o finanční nástroj, ale také o součást širší strategie evropské technologické suverenity. EU chce zajistit, aby klíčové technologie, know-how a duševní vlastnictví zůstávaly v Evropě. Mělo by to být i prioritou České republiky, ale dlouhodobě se tak neděje,“ připomíná David Kotris.

Podpora fondu bude mířit především to hi-tech technologií, rozvoje kvantových počítačů, vesmírných technologií, biotechnologií či polovodičů. Záběr bude ale širší a prostor pro financování nově získají i takzvané dual-use technologie, tedy řešení využitelná jak v civilním, tak i obranném průmyslu.

„Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou

Zprávy z firem

Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.

Dalibor Martínek

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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