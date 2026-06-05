Hauerlandův Fidurock přesouvá retail parky za 5,3 miliardy do fondu
Skupina Fidurock dokončila převod čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do svého fondu kvalifikovaných investorů. Portfolio má hodnotu téměř 5,3 miliardy korun, obsazenost 99 procent a nájemní smlouvy s průměrnou délkou 5,8 roku. Fond chce získaný kapitál využít na další expanzi.
Retail parky dál patří mezi nejstabilnější části komerčních nemovitostí. A Fidurock na tento trend sází ve velkém. Skupina dokončila vložení čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do fondu Fidurock Retail Parks Fund SICAV, určeného pro kvalifikované investory. Celková hodnota vloženého portfolia se blíží 5,3 miliardy korun. Areály mají dohromady přes 130 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a podle skupiny dosahují obsazenosti 99 procent.
Pro Fidurock jde o důležitou změnu ve způsobu financování dalšího růstu. Skupina retailové parky dlouhodobě vlastnila a spravovala, nyní je přesouvá do fondu kvalifikovaných investorů. Ten vznikl v listopadu 2025. Fond očekává roční výnos 7 až 10 procent. Minimální investice činí jeden milion korun nebo odpovídající částku v eurech. Doporučený investiční horizont je alespoň pět let.
Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.
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Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.
Stabilita stojí na nájemcích každodenní potřeby
Retail parky v posledních letech těží z poptávky po diskontních řetězcích, dostupném zboží a nákupech každodenní potřeby. Na rozdíl od části nákupních center nejsou tolik závislé na módě, volnočasové spotřebě nebo kancelářském provozu ve městech. Ve fondu jsou například retailové parky v Trutnově, Táboře, Mladé Boleslavi, Liberci, Chocni, Milevsku nebo Starém Městě. Mezi hlavní nájemce patří Tesco, OBI, ASKO, TEDi, BILLA nebo Mountfield. Celkem portfolio zahrnuje téměř dvě stovky nájemních partnerů.
Fidurock má v parcích dlouhodobé nájemce. Průměrná zůstatková délka nájemních smluv je 5,8 roku, což fondu dává relativně dobře předvídatelný příjem z nájmů. Portfolio je navíc obsazené z 99 procent. To je pro investory dobrá zpráva, protože většina ploch už generuje nájemné. Zároveň to ale znamená, že fond nemá moc prostoru pro rychlý růst jen tím, že by zaplnil prázdné jednotky.
„Maloobchodní areály patří k nejstabilnějším typům komerčních nemovitostí u nás i v zahraničí,“ říká David Hauerland z Fidurocku.
Další růst tak bude záviset hlavně na zvyšování nájemného, modernizaci a rozšiřování areálů nebo nákupu dalších retail parků. Právě na expanzi chce Fidurock využít kapitál získaný od investorů fondu.
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