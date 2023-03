Liftia a Evermore Capital spouští investiční fond na podporu inovativních firem. Cílem je vstoupit na pražskou burzu

Společnost Liftia společně s investičním fondem Evermore Capital Management SICAV spouští nový investiční fond na podporu českých a slovenských inovativních firem s potenciálem veřejného úpisu akcií (IPO) na pražské burze. Podfond zaměřený na privátní equity investice do firem ve fázi před vstupem na burzu je druhým investičním fondem Evermore Capital, uvedli zástupci společností.

Reklama

První podfond Aristocrat se zaměřuje na investice do akcií na západních kapitálových trzích. „Podfondem FundamentiQ reagujeme na poptávku našich investorů umožnit jim investovat také do tuzemských firem a podílet se na růstu hodnoty lokálních progresivních příběhů již od jejich raných začátků.” uvedl spoluzakladatel Evermore Capital Tomáš Provazník.

Fond cílí na rozvíjející se trh Start pražské burzy

Liftia a Evermore Capital podle svých slov reagují na rychle se rozvíjející trh Start, jenž na pražské burze tvoří alternativu k tradičním investičním nástrojům a platformám pro malé a střední podniky. Chtějí pomoci většímu množství firem, aby dosáhly na tuto formu financování, a jejich zakladatelům poskytnout možnost dlouhodobě svůj podnik rozvíjet s jedinečnou podporou drobných i velkých akcionářů.

Lukáš Kovanda: Pražská burza patří k nejvýkonnějším na světě. Víme proč Money Pražská burza letos válcuje ostatní, málokde jinde ve světě lidé na akciích bohatnou tolik jako v Praze. Proč tomu tak je? Odpovídá ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„V našem regionu – v Česku a na Slovensku – potkáváme desítky úspěšných firem, které se chtějí vyhnout spolupráci s tradičními privátními investory či venture kapitálovými fondy. Takovým podnikům chceme nabídnout finanční kapitál na akceleraci růstu a rozvoje, ale zejména pomoc v obchodě a finančním řízení k tomu, aby mohly vyrůst a připravit se na IPO,” dodal k novému fondu zakladatel Liftie Tomáš Morava.

Pražská burza nový fond vítá

„Je skvělé, že kolem trhu Start kvasí ekosystém poradců i investorů, kteří mohou dobře sloužit novým emitentům a rozvoji celého trhu Start. Pro úspěšné fungování jakéhokoliv trhu jsou aktivní investoři i poradci naprosto klíčovou součástí infrastruktury. Pevně věřím, že unikátní aktivita nového fondu zaměřeného na pre IPO fáze na pražskou burzu přiláká nové zajímavé firmy.” říká generální ředitel pražské burzy Petr Koblic.

Reklama

Český výrobce městského mobiliáře mmcité chce na burzu. Jde si pro 160 a víc milionů Zprávy z firem Skupina mmcité, český výrobce městského mobiliáře z Bílovic na Uherskohradišťsku, plánuje v první polovině letošního roku vstoupit na trh START pražské burzy. Oslovit hodlá akciové investory za účelem svého dalšího rozvoje. Holding mmcité chce na pražské burze nabídnout až třetinu nových akcií. Cílem je získat od investorů minimálně 160 milionů korun na akvizici a rozšíření výrobních kapacit. ČTK Přečíst článek

Liftia je libereckou poradenskou společností se zaměřením na financování pro technologické, inovativní i tradiční firmy. Je mimo jiné poradcem a analytikem pražské burzy pro trh Start.

Capital Evermore Capital Management a.s., SICAV je samosprávným fondem kvalifikovaných investorů. Zakladateli fondu jsou Tomáš Provazník a Jan Zuska se zkušenostmi se správou portfolií z tuzemských i zahraničních privátních a investičních bank. Jejich záměrem je vybudovat rodinu investičních fondů, která bude pokrývat celý životní cyklus úspěšné firmy, od prvotního nápadu až po uvedení na burzu.

Týden tradera: Rok 2022 bude navždy v historii burzovního obchodování zapsán velmi negativně Trhy Co bylo hlavní příčinou loňského přechodu do dlouhodobě klesajícího trhu? Může za daný stav pouze konflikt na Ukrajině či by se našly i další faktory? A co nás může potkat v roce 2023? Kryštof Míšek Přečíst článek