Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun
Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
Ještě před několika lety přitom na trhu dominovaly především zahraniční fondy – německé pojišťovny, rakouské realitní skupiny nebo americký kapitál. Situace se ale postupně mění a stále větší roli hrají domácí investoři, fondy a rodinné kanceláře.
Podle dat skupiny WOOD & Company navíc český kapitál získává silnou pozici i v širším regionu střední a východní Evropy. V roce 2025 tvořil přibližně 44 procent všech investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE, což odpovídá transakcím v hodnotě 5,1 miliardy eur.
Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu.
Nejlepší spořicí účty se v březnu drží čtyřky. Náskok před inflací ale mohou kvůli Íránu ztrácet
Money
Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu.
Investice do nemovitostí znovu rostou
Rok 2025 znamenal pro středoevropský realitní trh výrazné oživení. Celkový objem investic v regionu podle poradenské společnosti Colliers dosáhl 11,6 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 31 procent.
Největší podíl transakcí připadl na kancelářské budovy a průmyslové či logistické parky.
„Nemovitostní trh v Česku i ve střední Evropě je pro trpělivého investora stále atraktivní stabilizační kotvou,“ říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer WOOD Real Estate.
Pro letošní rok sice analytici očekávají mírné ochlazení, rekordní objemy z loňska se ale pravděpodobně nepodaří zopakovat. „Objemy transakcí by letos mohly být zhruba o 20 až 25 procent nižší, likvidita by však měla zůstat dobrá,“ dodává Hrbáček.
V Praze se staví nejméně kanceláří za 20 let
Zajímavý vývoj je patrný také na trhu kancelářských budov. V Praze bylo loni dokončeno pouze 26 500 metrů čtverečních nových kancelářských prostor, což je nejméně za posledních dvacet let.
Omezená výstavba spolu s relativně stabilní poptávkou vedla k poklesu neobsazenosti kanceláří. Ta na konci roku klesla pod hranici šesti procent.
Navzdory debatám o konci kancelářské práce po pandemii navíc firmy zaměstnance do kanceláří postupně vracejí. Podle odhadů dnes přibližně 70 procent pracovníků funguje v prezenčním nebo hybridním režimu.
FOTOGALERIE: Kanceláře Palác Akropolis
Nedostatek bytů tlačí ceny vzhůru
Silný zůstává také rezidenční segment. Pražský trh s novými byty zaznamenal v roce 2025 rekordní prodeje – prodalo se přibližně 7 800 bytů.
Nabídka ale poptávce stále nestačí. Na konci roku bylo v nabídce pouze zhruba 5 150 volných bytů, meziročně téměř o deset procent méně.
Hlavním problémem zůstává pomalé povolování nových projektů. V roce 2025 bylo v Praze povoleno pouze asi 5 280 bytů, což je o 17 procent méně než o rok dříve.
Napjatý trh se promítá i do cen. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dosáhla ve třetím čtvrtletí 2025 přibližně 177 tisíc korun za metr čtvereční.
Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.
Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět
Reality
Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.
Retail se drží, logistika se stabilizuje
Pozitivní vývoj hlásí také retailové nemovitosti. Nákupní centra v Praze dosahují průměrné obsazenosti kolem 96 procent a obavy z masivního přesunu nákupů do online prostředí se zatím nenaplnily.
Podle investorů se spíše ukazuje, že e-commerce a kamenné prodejny se navzájem doplňují.
Logistický sektor, který zažil během pandemie obrovský boom, naopak vstoupil do fáze stabilizace. Po období rychlé výstavby a přebytku nabídky se trh postupně vyrovnává a poptávka po logistických a průmyslových prostorech zůstává solidní.
Nemovitostní fondy lákají investory
Zájem investorů roste také o realitní fondy. Například otevřený podílový fond WOOD & Co. Realitní dosáhl v roce 2025 zhodnocení 9,79 procenta v eurové třídě a 10,37 procenta v korunové třídě.
Objem spravovaných aktiv fondu přitom během roku výrazně vzrostl – z 473 milionů korun na konci roku 2024 na více než 1,5 miliardy korun o rok později.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.