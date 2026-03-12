Vyberte si z našich newsletterů

Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun

Výstavba rezidenčního projektu Rohan City
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.

Ještě před několika lety přitom na trhu dominovaly především zahraniční fondy – německé pojišťovny, rakouské realitní skupiny nebo americký kapitál. Situace se ale postupně mění a stále větší roli hrají domácí investoři, fondy a rodinné kanceláře.

Podle dat skupiny WOOD & Company navíc český kapitál získává silnou pozici i v širším regionu střední a východní Evropy. V roce 2025 tvořil přibližně 44 procent všech investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE, což odpovídá transakcím v hodnotě 5,1 miliardy eur.

Nejlepší spořicí účty se v březnu drží čtyřky. Náskok před inflací ale mohou kvůli Íránu ztrácet

Money

Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu. 

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Investice do nemovitostí znovu rostou

Rok 2025 znamenal pro středoevropský realitní trh výrazné oživení. Celkový objem investic v regionu podle poradenské společnosti Colliers dosáhl 11,6 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 31 procent.

Největší podíl transakcí připadl na kancelářské budovy a průmyslové či logistické parky.

„Nemovitostní trh v Česku i ve střední Evropě je pro trpělivého investora stále atraktivní stabilizační kotvou,“ říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer WOOD Real Estate.

Pro letošní rok sice analytici očekávají mírné ochlazení, rekordní objemy z loňska se ale pravděpodobně nepodaří zopakovat. „Objemy transakcí by letos mohly být zhruba o 20 až 25 procent nižší, likvidita by však měla zůstat dobrá,“ dodává Hrbáček.

V Praze se staví nejméně kanceláří za 20 let

Zajímavý vývoj je patrný také na trhu kancelářských budov. V Praze bylo loni dokončeno pouze 26 500 metrů čtverečních nových kancelářských prostor, což je nejméně za posledních dvacet let.

Omezená výstavba spolu s relativně stabilní poptávkou vedla k poklesu neobsazenosti kanceláří. Ta na konci roku klesla pod hranici šesti procent.

Navzdory debatám o konci kancelářské práce po pandemii navíc firmy zaměstnance do kanceláří postupně vracejí. Podle odhadů dnes přibližně 70 procent pracovníků funguje v prezenčním nebo hybridním režimu.

FOTOGALERIE: Kanceláře Palác Akropolis

Palác Akropolis byl vždy místem setkávání. K umělcům a hudebníkům se nyní přidávají investoři a strategické týmy v nových kancelářských prostorech. Velkorysý centrální hub tvoří společenské i komunikační srdce celého podlaží. Přirozené denní světlo prostupuje interiérem z obou fasád a posiluje jeho hloubku. 15 fotografií v galerii

Nedostatek bytů tlačí ceny vzhůru

Silný zůstává také rezidenční segment. Pražský trh s novými byty zaznamenal v roce 2025 rekordní prodeje – prodalo se přibližně 7 800 bytů.

Nabídka ale poptávce stále nestačí. Na konci roku bylo v nabídce pouze zhruba 5 150 volných bytů, meziročně téměř o deset procent méně.

Hlavním problémem zůstává pomalé povolování nových projektů. V roce 2025 bylo v Praze povoleno pouze asi 5 280 bytů, což je o 17 procent méně než o rok dříve.

Napjatý trh se promítá i do cen. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dosáhla ve třetím čtvrtletí 2025 přibližně 177 tisíc korun za metr čtvereční.

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Retail se drží, logistika se stabilizuje

Pozitivní vývoj hlásí také retailové nemovitosti. Nákupní centra v Praze dosahují průměrné obsazenosti kolem 96 procent a obavy z masivního přesunu nákupů do online prostředí se zatím nenaplnily.

Podle investorů se spíše ukazuje, že e-commerce a kamenné prodejny se navzájem doplňují.

Logistický sektor, který zažil během pandemie obrovský boom, naopak vstoupil do fáze stabilizace. Po období rychlé výstavby a přebytku nabídky se trh postupně vyrovnává a poptávka po logistických a průmyslových prostorech zůstává solidní.

Nemovitostní fondy lákají investory

Zájem investorů roste také o realitní fondy. Například otevřený podílový fond WOOD & Co. Realitní dosáhl v roce 2025 zhodnocení 9,79 procenta v eurové třídě a 10,37 procenta v korunové třídě.

Objem spravovaných aktiv fondu přitom během roku výrazně vzrostl – z 473 milionů korun na konci roku 2024 na více než 1,5 miliardy korun o rok později.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Český průmysl roste už rok v řadě, stavebnictví po dlouhé době oslabilo

Český průmysl roste už rok v řadě, stavebnictví po dlouhé době oslabilo
ČTK
nst
nst

Český průmysl pokračuje v růstu. V lednu meziročně vzrostl o 2,8 procenta a navázal tak na dvanáct měsíců nepřetržitého růstu. V prosinci průmyslová výroba podle revidovaných dat stoupla o 4,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Největší podíl na růstu měly automobilky, kovozpracující průmysl a také výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

„Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků,“ uvedl ředitel odboru statistik průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Naopak negativně se na výsledcích průmyslu podílela především výroba stavebních materiálů, dále produkce počítačů, elektroniky a strojů.

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Zakázek přibylo téměř o deset procent

Hodnota nových průmyslových zakázek v lednu meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Zakázky ze zahraničí stouply o 8,9 procenta a tuzemské o 11,4 procenta.

„Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento. Za celý loňský rok průmyslová výroba po dvou letech poklesu vzrostla o 2,2 procenta.

Maloobchod zrychlil, táhly ho e-shopy

Pozitivní vývoj zaznamenal také maloobchod. Tržby bez započtení prodeje a oprav automobilů v lednu meziročně vzrostly o pět procent, zatímco v prosinci rostly jen o 1,8 procenta.

Hlavním motorem růstu byly internetové obchody a zásilkové služby.

„Meziročně vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech hlavních skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a specializovaných prodejen s potravinami. Nejvíce k růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej prostřednictvím internetu a zásilkové služby,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby e-shopů meziročně vzrostly o 18,7 procenta. Výrazně si polepšily také obchody se sportovním a rekreačním zbožím, kosmetikou nebo oblečením a obuví.

Naopak prodejcům domácích potřeb tržby klesly o tři procenta a specializovaným prodejnám potravin o 2,8 procenta. Celkově tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 procenta, za pohonné hmoty o 7,3 procenta a za potraviny jen o 0,3 procenta.

Reforma stavebního práva přinese centralizaci úřadů i novou digitalizaci řízení a je součástí širší vládní strategie, která má zvýšit výstavbu až na 50 tisíc bytů ročně. Podle ministryně Zuzany Mrázové však bude celý systém vznikat ještě několik let a plně fungovat až kolem roku 2031. Mrázová to řekla v rozhovoru s ČTK.

Stavebnictví po dlouhé sérii růstu oslabilo

Naopak stavebnictví po více než roce růstu v lednu meziročně kleslo o 1,5 procenta. Podle statistiků za tím stojí především vysoká srovnávací základna z loňského roku a nepříznivé počasí.

„V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo také méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 procenta, zatímco pozemní stavby klesly o dvě procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Navzdory lednovému poklesu byl loňský rok pro stavebnictví mimořádně silný. Podle revidovaných dat vzrostla stavební výroba v roce 2025 meziročně o 10,9 procenta, což byl jeden z nejlepších výsledků za posledních 25 let.

V lednu úřady vydaly 4231 stavebních povolení, meziročně o 0,7 procenta více. Zahájeno bylo 2811 bytů, což představuje růst o 14 procent, zatímco počet dokončených bytů klesl o 22,5 procenta na 2341 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně zvýšil o 1,9 procenta a jejich průměrná mzda vzrostla o 3,3 procenta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Energetická a průmyslová skupina Sev.en Global Investments (SGI) miliardáře Pavla Tykače vykázala v roce 2024 čistou ztrátu 52 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). O rok dříve byla firma v zisku.

Výsledek výrazně ovlivnilo zejména účetní přecenění některých aktiv směrem dolů a pokles cen metalurgického uhlí. Vyplývá to z konsolidované výroční zprávy skupiny, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.

Hrubý provozní zisk EBITDA meziročně klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023.

Energetická skupina ČEZ loni vykázala čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy korun méně. Pokles tak činil 5,8 procenta. Hlavním důvodem byly vyšší odpisy, vyplývá z výsledků, které dnes společnost zveřejnila.

Ztrátu způsobilo přecenění majetku

Podle finančního ředitele skupiny Zdeňka Čiháka se na výsledku významně podepsalo zejména přecenění australského projektu SO4, které přineslo účetní ztrátu přibližně 28 milionů eur. Dalších zhruba 20 milionů eur představovala nepeněžní přecenění derivátových operací.

Projekt SO4 v australském jezeře Lake Way má vyrábět uhličitan draselný využívaný především jako hnojivo. Loni se sice podařilo spustit komerční produkci, projekt je ale stále ve fázi rozvoje a zatím generuje spíše odpisy než tržby.

Výsledky srazily ceny uhlí

Na hospodaření skupiny měl zároveň zásadní vliv pokles cen metalurgického uhlí. Americká těžební společnost Blackhawk Mining, kterou Sev.en vlastní, vykázala výrazně slabší výsledky než v předchozím roce.

Zatímco v roce 2023 dosáhla EBITDA 313 milionů eur, loni to bylo pouze 81 milionů eur.

Podle vedení skupiny se ceny metalurgického uhlí vrátily z mimořádně vysokých úrovní z předchozích let k dlouhodobějším hodnotám. Negativní dopad tohoto vývoje však podle firmy částečně kompenzovaly výsledky jiných aktiv a komodit.

Energetická krize vyvolaná konfliktem na Blízkém východě už podle Evropské komise zdražuje dovoz paliv do Evropy. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová uvedla, že během deseti dnů války zaplatili evropští daňoví poplatníci o tři miliardy eur více. Varovala také před návratem k ruským fosilním palivům. Podle ní by to zvýšilo závislost Evropy.

Cash flow zůstalo stabilní

Navzdory účetní ztrátě skupina loni vygenerovala provozní cash flow ve výši 205 milionů eur, což je téměř stejná úroveň jako v roce 2023.

Sev.en zároveň pokračuje v expanzi. V roce 2024 například koupila portfolio čtyř plynových elektráren InterGen a také ocelárny Celsa Steel UK a Celsa Nordic.

Holding Sev.en Global Investments, sídlící v Praze, sdružuje zahraniční aktivity průmyslové skupiny Sev.en Pavla Tykače.

