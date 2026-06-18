Češi nakupují v Polsku. Generali a Star Capital kupují retail parky za 2,7 miliardy
Český kapitál dál sází na polský maloobchod. Generali Fond realit a Star Capital Finance kupují šest retail parků za téměř 2,7 miliardy korun a posilují své pozice na trhu, který láká rostoucí kupní silou i nedostatkem kvalitních obchodních nemovitostí.
Generali Fond realit, spravovaný společností Generali Investments CEE, a česká investiční skupina Star Capital Finance společně koupily šest maloobchodních parků v Polsku. Hodnota transakce dosahuje téměř 110 milionů eur, tedy zhruba 2,66 miliardy korun. Firmy o tom informovaly v tiskové zprávě. Dosavadními vlastníky parků byly společnosti Patron Capital a Trei Real Estate.
Nově koupené nemovitosti nabízejí dohromady 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Mezi hlavní nájemce patří řetězce Lidl, Aldi a Biedronka, dále hobbymarkety, prodejny drogerie, domácích potřeb, lékárny i provozovny s jídlem a občerstvením.
Podle Marka Bečičky z Generali Investments CEE posiluje nákup geografickou diverzifikaci portfolia fondu. Jednotlivé retail parky jsou totiž rozmístěné napříč Polskem.
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Klíčový trh
„Polsko je pro nás klíčovým trhem – nabízí mimořádnou kombinaci silné spotřebitelské poptávky, rostoucí kupní síly a nedostatku kvalitních maloobchodních nemovitostí mimo hlavní města,“ uvedl generální ředitel a vlastník Star Capital Finance Josef Malíř.
SCF v Polsku posiluje dlouhodobě. Před dvěma lety převzala za více než sedm miliard korun šest nákupních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Letos koupila také velké nákupní centrum Jantar ve Slupsku a maloobchodní park sousedící s nákupním centrem Janki ve Varšavě, které skupině patřilo už dříve.
Desítky objektů za miliardy
Generali Fond realit má nyní v portfoliu 31 objektů v celkové hodnotě téměř deset miliard korun. Patří mezi ně rezidenční projekty, nákupní a logistická centra i kancelářské budovy. V Praze fond vlastní například historickou multifunkční budovu v ulici Na Příkopě, objekt někdejšího Borůvkova sanatoria v Legerově ulici a rezidenční domy v Praze 2. Byty má také v Plzni a v regionech vlastní 11 maloobchodních jednotek.
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V zahraničí má fond například logistický park v polském Zabrze nebo multifunkční historickou budovu Dom Dochodowy v centru Varšavy.
Skupina Star Capital Finance se zaměřuje na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství ve střední a východní Evropě. Spravuje majetek v hodnotě přibližně 930 milionů eur, tedy 22,5 miliardy korun.
Kromě Polska má SCF ve správě nákupní parky a centra také v Praze, Ostravě, Bratislavě a Rumunsku. Spravuje rovněž průmyslové parky v Pardubicích a Kolíně nebo pražské administrativní komplexy Lighthouse Towers a Palác Křižík.
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