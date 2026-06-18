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newstream.cz Zprávy z firem Češi nakupují v Polsku. Generali a Star Capital kupují retail parky za 2,7 miliardy

Češi nakupují v Polsku. Generali a Star Capital kupují retail parky za 2,7 miliardy

Aldi
iStock
nst
nst

Český kapitál dál sází na polský maloobchod. Generali Fond realit a Star Capital Finance kupují šest retail parků za téměř 2,7 miliardy korun a posilují své pozice na trhu, který láká rostoucí kupní silou i nedostatkem kvalitních obchodních nemovitostí.

Generali Fond realit, spravovaný společností Generali Investments CEE, a česká investiční skupina Star Capital Finance společně koupily šest maloobchodních parků v Polsku. Hodnota transakce dosahuje téměř 110 milionů eur, tedy zhruba 2,66 miliardy korun. Firmy o tom informovaly v tiskové zprávě. Dosavadními vlastníky parků byly společnosti Patron Capital a Trei Real Estate.

Nově koupené nemovitosti nabízejí dohromady 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Mezi hlavní nájemce patří řetězce Lidl, Aldi a Biedronka, dále hobbymarkety, prodejny drogerie, domácích potřeb, lékárny i provozovny s jídlem a občerstvením.

Podle Marka Bečičky z Generali Investments CEE posiluje nákup geografickou diverzifikaci portfolia fondu. Jednotlivé retail parky jsou totiž rozmístěné napříč Polskem.

Klíčový trh

„Polsko je pro nás klíčovým trhem – nabízí mimořádnou kombinaci silné spotřebitelské poptávky, rostoucí kupní síly a nedostatku kvalitních maloobchodních nemovitostí mimo hlavní města,“ uvedl generální ředitel a vlastník Star Capital Finance Josef Malíř.

SCF v Polsku posiluje dlouhodobě. Před dvěma lety převzala za více než sedm miliard korun šest nákupních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Letos koupila také velké nákupní centrum Jantar ve Slupsku a maloobchodní park sousedící s nákupním centrem Janki ve Varšavě, které skupině patřilo už dříve.

Desítky objektů za miliardy

Generali Fond realit má nyní v portfoliu 31 objektů v celkové hodnotě téměř deset miliard korun. Patří mezi ně rezidenční projekty, nákupní a logistická centra i kancelářské budovy. V Praze fond vlastní například historickou multifunkční budovu v ulici Na Příkopě, objekt někdejšího Borůvkova sanatoria v Legerově ulici a rezidenční domy v Praze 2. Byty má také v Plzni a v regionech vlastní 11 maloobchodních jednotek.

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ČTK

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V zahraničí má fond například logistický park v polském Zabrze nebo multifunkční historickou budovu Dom Dochodowy v centru Varšavy.

Skupina Star Capital Finance se zaměřuje na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství ve střední a východní Evropě. Spravuje majetek v hodnotě přibližně 930 milionů eur, tedy 22,5 miliardy korun.

Kromě Polska má SCF ve správě nákupní parky a centra také v Praze, Ostravě, Bratislavě a Rumunsku. Spravuje rovněž průmyslové parky v Pardubicích a Kolíně nebo pražské administrativní komplexy Lighthouse Towers a Palác Křižík.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Půjčky zlevňují. Trinity jde se sazbou pod čtyři procenta

Půjčky zlevňují. Trinity jde se sazbou pod čtyři procenta
iStock
nst
nst

Starší půjčky mohou být proti dnešním nabídkám drahé. Sazby spotřebitelských úvěrů totiž klesají. Trinity Bank na trend reaguje snížením sazby Lepší půjčky na 3,97 procenta ročně.

Trinity Bank snižuje sazbu u své Lepší půjčky. Nově ji nabízí od 3,97 procenta ročně. Banka krok vysvětluje poklesem sazeb na trhu se spotřebitelskými úvěry a rostoucím zájmem klientů o refinancování starších půjček.

Produkt míří především na lidi, kteří mají úvěry sjednané v minulých letech za vyšší sazby a chtějí je převést jinam. Podle Trinity Bank mohou klienti díky refinancování spojit své závazky do jedné splátky a snížit celkové náklady na úvěr, mnohdy významně.

„Naším cílem je být pro klienty vždy tou nejlepší volbou. Proto aktivně reagujeme na vývoj na trhu a nastavujeme podmínky tak, aby byly dlouhodobě co nejvýhodnější. Historicky nejnižší sazby na trhu navíc vytvářejí jedinečnou příležitost pro klienty, kteří chtějí snížit náklady na své stávající úvěry. Právě refinancování dnes dokáže domácnostem ušetřit desítky tisíc korun,“ uvedl Ondřej Makovec, manažer úvěrových produktů Trinity Bank.

Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB

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ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?

Veronika Kudrnová

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Refinancování táhne zájem

Banka tvrdí, že zájem o Lepší půjčku dlouhodobě roste právě v oblasti refinancování. Častěji podle ní přicházejí klienti z jiných finančních institucí, kde mají úvěry sjednané s vyššími sazbami z minulých let.

Podle statistik ČNB, na které Trinity Bank odkazuje, dosáhly úrokové sazby spotřebitelských úvěrů historicky nejnižší úrovně a překonaly dosavadní rekord z března 2021. Od loňského října klesly v průměru o 100 bazických bodů, od začátku loňského roku dokonce o 180 bazických bodů.

Trinity Bank zároveň uvádí, že klienti, kteří k ní převedli své stávající úvěry, v průměru ušetří na úrocích 60 tisíc korun. Jde o průměrný údaj banky, konkrétní úspora se u jednotlivých klientů samozřejmě liší podle výše úvěru, původní sazby, délky splácení a dalších podmínek.

Sazba od 3,97 procenta

Lepší půjčka má podle banky stát na jednotných a transparentních podmínkách. Trinity uvádí, že všichni klienti mají stejné podmínky pro získání zvýhodněné sazby.

„Na rozdíl od některých nabídek na trhu neskrýváme nejlepší podmínky jen pro úzkou skupinu klientů. Stejnou příležitost získat výhodnou sazbu a dlouhodobě ušetřit mají všichni, kteří své závazky splácejí řádně a včas. Chceme klientům nabídnout jistotu, předvídatelnost a férový přístup,“ doplnil Makovec.

Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Krušné hory čeká boj o lithium. Místní řeší prach, hluk i vodu. Chtějí kompenzace

Krušné hory čeká boj o lithium. Místní řeší prach, hluk i vodu. Chtějí kompenzace
Profimedia
ČTK
ČTK

Strategická surovina, miliardová investice a slib nových pracovních míst. Pro obyvatele Dubí je ale plánovaná těžba lithia hlavně otázkou, co udělá s vodou, dopravou a životním prostředím. Veřejné projednání projektu trvalo téměř devět hodin a skončilo včera až k půlnoci.

O těžbě lithia v Krušných horách debatovali lidé v Dubí na Teplicku ve středu až do půlnoci se zástupci investora a zpracovateli posudku vlivu záměru na životní prostředí. Ti se během téměř devítihodinového veřejného projednání snažili zmírnit obavy místních z hlubinné těžby rudy.

Závazné stanovisko ministerstva životního prostředí k těžbě a zpracování lithia očekává ČEZ do konce letošního roku. Uvedl to Jaroslav Verner, mluvčí skupiny ČEZ, která má většinový podíl v Geometu, jenž je investorem projektu.

Půlkilometrová hala pro Amazon rozdělila Boršov. Stavět se má ještě letos

Půlkilometrová hala pro Amazon rozdělila Boršov. Stavět se má ještě letos

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U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku má vyrůst obří hala pro Amazon. Developeři chtějí stavbu zahájit ještě letos, nejdřív ale musejí přesvědčit místní, že projekt obec nezahltí.

ČTK

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Lidé se bojí prachu, hluku i vody

Lidé mají obavy z prachu, hluku i problémů s vodou. Dotazy směřovaly také na kompenzace za zhoršení životního prostředí. Zástupci firem a zpracovatelé posudku argumentovali bezpečností provozu, dodržováním všech limitů i navrženými kompenzačními opatřeními. Obavy obyvatel z těžby ale trvají.

V sále Lidového domu se jich sešlo několik stovek. Na pořádek dohlížela policie. Policejní mluvčí Ilona Gazdošová řekla, že akce se odehrála v poklidu a bez konfliktů.

Zpracovatel posudku nejprve hodinu a půl představoval celý záměr, poté následovala vystoupení zástupců dotčených měst, obcí a veřejnosti. Někteří požadovali přepracování dokumentace.

Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně

Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT

Leaders

Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.

Jan Žižka

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Dubí poslalo 73 požadavků

Starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS) uvedl, že město poslalo 73 požadavků. „V minulosti už jsme tu zažili těžbu. Na Cínovci se těžilo do roku 1990, v dolní části Dubí se těžilo hnědé uhlí. Zmizely části katastru, příroda byla zdevastovaná. Teď, když se začíná vzpamatovávat, přišel další projekt. Město dalo republice mnoho, lidé za to dostali 2000 korun pohřebného. Nedivím se, že se lidé bojí, co bude,“ uvedl.

Obyvatelé se bojí otřesů domů, nákladní dopravy na komunikacích i prašnosti. Ptali se také na to, co z těžby budou mít a jaké budou kompenzace za zhoršení života v souvislosti s těžbou.

Těžba lithia

Lithiové údolí: Cesta k novým technologiím vede přes staré problémy

Názory

Každý zná kalifornské Silicon Valley čili Křemíkové údolí. Jen málokdo však ví o Lithium Valley neboli Lithiovém údolí, které leží v témže americkém státě. Mohlo by přispět k rozvoji nejmodernějších technologií, ale paradoxně tomu brání obavy z problémů starých dlouhé desítky let.

Josef Tuček

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Investor slibuje pracovní místa

Zástupci Geometu a zpracovatel posudku zdůrazňovali přínos pro region, například v podobě nových pracovních míst, kterých má být přibližně 2000.

Starostové se ale ptali, odkud budou zaměstnanci dojíždět, kde budou bydlet a jak se těžba dotkne lázeňství. Nespokojeni byli také s tím, že na předložení připomínek k materiálu, který má několik tisíc stran, měli jen 30 dní.

Po veřejném projednání teď bude podle Vernera následovat důkladné posuzování dokumentace EIA, vypořádání obdržených připomínek, tvorba oponentního posudku a příprava závazného stanoviska EIA.

Lithium

Obří investice na severu Čech. Stát za 8,8 miliardy vybuduje závod na zpracování lithia

Zprávy z firem

Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.

ČTK

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Ruda má putovat do Prunéřova

Důlní závod bude na Cínovci, odkud bude ruda přepravována štolou nebo závěsným pásovým dopravníkem. S překladištěm se počítá v průmyslovém areálu Dukla. Vytěžená ruda se má zpracovávat v prostoru bývalé tepelné elektrárny Prunéřov I na Chomutovsku.

Do Prunéřova se bude dopravovat po železnici. Zbytkové materiály se mají ukládat v Dolech Nástup Tušimice u Chomutova. Roční kapacita těžby má být 3,2 milionu tun, roční produkce uhličitanu lithného 37 500 tun. Geomet počítá s investicí 42 miliard korun.

Elektrárna Chvaletice

Mangan u Chvaletic slibuje vyšší výnosy, než se čekalo. Projekt je na téměř tři desítky let

Zprávy z firem

Projekt zpracování manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky má podle nového nezávislého ekonomického posudku lepší potenciál, než se původně předpokládalo. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské Euro Manganese, počítá s provozní marží 48 procent a zahájením provozu přibližně v roce 2032.

nst

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„Bílé zlato“ ztrácí lesk. Vyplatí se kutat lithium pod Cínovcem?

Trhy

Zdeněk Pečený

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