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newstream.cz Zprávy z firem „Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou

„Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou

„Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou
Gentleman Store
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.

Kdybych se chtěl hezky a kvalitně oblékat, najdu takové oblečení v českých nákupních centrech?

Kvalita je široký pojem. Můžeme se bavit o kvalitě materiálů. Když je to stoprocentní bavlna nebo vlna, splňuje to technické parametry kvality. To byste se musel pohybovat v nejnižších cenových úrovních, aby to nesplňovalo základní nároky. Co považuji za důležitější, je estetická kvalita. Problém je, že neexistuje univerzální pohled. Oblečením o sobě něco říkáte, a jde o to, co chcete říkat. Nebo jestli jenom nechcete vypadat blbě.

Formálnost mizí, skinny džíny také

Jaké jsou aktuální trendy, co nosit například do práce v kanceláři? Košili nebo tričko, sako nebo bundu?

Hrozně záleží na úrovni formálnosti, na které se pohybujete. Obecným trendem je, že se snižuje formálnost. Dřív pracoval bankovní úředník v obleku a s kravatou, dnes už je pouze v košili. V bankách, které marketingově sázejí na neformálnost, už nemají ani tu košili. Je otázkou, zda je to dobře nebo špatně, ale je to velký trend. Potom existují takzvané roční trendy, tedy že třeba kalhoty jsou užší nebo širší. Ale protože muži jsou v přístupu k módě jednodušší, nehrají tyto trendy velkou roli. Barvy jako modrá, hnědá a bílá fungují vždy. Trendy se projevují pozvolně, v Česku zpožděně oproti světu. Jelikož se v branži oblékání pohybuji, mám zlozvyk soudit lidi podle oblečení. Když vidím někoho, kdo má ultraúzké kalhoty, že mu sedí jako druhá kůže, tak si pomyslím, že si ten člověk nevšiml, že se doba změnila. Nehledě na to, že tyto skinny džíny nebyly na mužích nikdy hezké. Byl to nějakou dobu trend, ale ten už odešel.

Takže máme nyní trend rozšiřování?

V pánské i dámské módě je to podobné. Nyní jsou to volnější střihy. Trend užších a volnějších střihů se opakuje v periodě zhruba pěti let, kdy to jde z extrému do extrému. Nyní jsme docela blízko širokého extrému, kdy se to začne dostávat zpátky někam, kde by člověk řekl, že je to normální šířka.

Hnědé boty už nejsou výstřelek

Když byla před pěti lety předvolební kampaň, kandidáti Pirátů a Starostů vystoupili společně na vltavském nábřeží a všichni měli hnědé boty a nikdo neměl kravatu. To je znak současné módy?

Hnědé boty nejsou trend, jen jsme dohnali dluh minulosti. Na společenské oblečení mají trendy mnohem menší vliv, větší váhu mají společenské zvyklosti. Staré poučky říkají, že černé boty jsou na večer, hnědé na den. Nyní tento pohled doháníme. V Praze už tam jsme. Nebude se to měnit zpátky k černým botám, možná spíš k barevnějším pro odvážnější.

21 fotografií v galerii

Jak je to s nošením kravaty? Ve veřejném prostoru často mizí…

Souvisí to s úbytkem formálnosti. Před lety jsem si pořídil desítky kravat, a kravaty nestárnou. Ale kdy jsem ji měl naposledy na sobě, si nevzpomenu. Kravaty vymizely z běžného dne, nosí se jen na slavnostní události. Úplně zmizely motýlky nebo nějaké ještě formálnější doplňky.

Cena není totéž co kvalita

Existují módní značky, kterých by se džentlmen měl držet a které zaručují kvalitu?

Určitě existuje rozdělení na segmenty kvality, ale problém je, že cena nezaručuje kvalitu. Aby člověk dokázal posoudit kvalitu oblečení, musí mít aspoň minimální znalost. V zásadě stačí se orientovat podle kvality materiálu. Když chcete tričko a na první pohled vidíte, že je tenké, hadrovité, nebude to ono. Větší detail, například zpracování švů, už běžný člověk nedokáže posoudit.

V módě existuje několik kategorií. Fast fashion, typicky H&M, Zara nebo Bershka, nabízí módně a důstojně vypadající oblečení za nižší cenu. Tam bych kvalitu nehledal. Tyto značky však mívají odnože, třeba u H&M je to Arket, který nyní otevřel pobočku v Praze. Stejná firma, ale jinak pozičně nastavený koncept, který je kvalitnější, minimalističtější. Potom můžeme jít do prémiového segmentu, luxusního a superluxusního. V tom posledně jmenovaném už poměr mezi cenou a kvalitou vůbec neplatí.

V prémiovém segmentu se pohybuje naše firma. Pro mě je bohužel problém, že se v něm často objevují velká loga. H&M nemá logo přes celou hruď, v rámci prémiového segmentu je to běžné. V luxusním segmentu, u značek jako Prada, Gucci nebo Louis Vuitton, si část lidí kupuje zboží právě proto, aby bylo vidět logo nebo rozpoznatelný potisk. Je to signalizace společenského statusu. Potom je úroveň ještě vyšší, kde už není žádné logo, oblečení vypadá vlastně nenápadně. Příkladem může být Andrej Babiš, který vyšel na nějakou akci v kabátu Loro Piana. Ten vypadá jako úplně normální kabát, jenom stojí dvě stě tisíc korun.

Zakladatelé Gentleman Store Honza Moravčík a Pavel Králíček

Oblečení bohatých? Hlavně kvalita, ne značka, tvrdí zakladatelé Gentleman Store

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Čerství třicátníci, Honza Moravčík a Pavel Králíček, se pánské módě věnují deset dlouhých let. Za tu dobu načerpali nepřeberně zkušeností kolem mužského oblékání, vzorem je jim klasická Anglie. Rozvinuli v Česku jedinečný byznys kolem oblékání. Loni jejich firma Gentleman Store přesáhla v obratu stomilionovou hranici. Mají velké plány a v Česku působí tak trochu jako věrozvěstové dobrého pánského vkusu. Pánská kosmetika, kvalitní oblečení. „Chci přinášet do Česka značky, které jsou na západě normální. Chci tady prostředí kultivovat, pozvednout,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Pavel Králíček.

Dalibor Martínek

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Má takové oblečení nějakou vyšší kvalitu, nebo je to jenom o značce?

Má vyšší kvalitu, ale ne odpovídající dvěma stům tisícům korun. Kdybychom se řídili poměrem ceny a výkonu, mohla by být cena třeba čtyřicet nebo padesát tisíc.

Trička s potiskem a tepláky do města? Problém je kontext

Jsou ještě módní trička s potiskem?

Obecně to není moc vkusné, je to low class. Rádoby vtipná sdělení jsou možná vtipná napoprvé, ale nemá to estetickou kvalitu. Můžete tím chtít sdělit nějaký názor, ale i to lze udělat esteticky.

Někteří lidé třeba o víkendu vyrážejí do města, na nákupy v teplácích. Jakou to má estetickou úroveň?

Historicky jsem byl velký hater tepláků. Bohužel už tepláky taky mám, ale používám je čistě na doma. Tepláky jsou buď sportovní oděv, a to ani ne moc funkční. Ve městě jimi porušujete očekávanou úroveň formálnosti.

V Česku jsou také oblíbené takzvané funkční kalhoty, takové ty oranžovo-šedé. Jak to koresponduje s módou a estetikou?

Když oblečení, které je určené do přírody, nosíte ve městě, opět mícháte kontext a formu. Moje rodiště je Trutnov, a když tam přijedu, řada lidí tam nosí trekové boty s vázáním „na stahovačku“. Lidé se tam oblékají jako na hory, přestože bydlí ve městě. Má to jeden zásadní důvod. Abyste se mohl dobře obléknout pro všechny situace života, potřebujete mít hodně oblečení. Oblečení do města nevyužijete do přírody a naopak. Kdo nechce do oblečení moc investovat, měl by najít pro oděv společný jmenovatel tak, aby se dal použít téměř všude. Smoking je jen pro speciální události.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

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Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Stanislav Šulc

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Džíny jako vzácná jistota

Jsou takovým univerzálním oděvem třeba džíny? Jaké je vlastně v současnosti jejich postavení?

Tmavé, jednoduché džíny bez roztřepení nebo nějakých aplikací jsou v mužském i dámském světě široce populární, dají se použít téměř všude, vypadají dobře. Nemají chybu. Je to jedna z mála univerzálních a vkusných součástí šatníku, která si vydobyla punc kvality. Jsou porovnatelné s plátěnými kalhotami. Není to sice nic moc do divadla nebo ke košili a saku, ale na osmdesát procent příležitostí jsou to ideální kalhoty.

Barvy ukazují odvahu nositele

Jaké jsou hranice, když si chci při oblékání hrát s barvami?

Existuje takzvaná barevná typologie. Vychází z odstínu pokožky, barvy očí nebo tvaru obličeje. Na základě více kritérií odborník doporučí barvy, které vám budou sedět. Obecně řečeno, někomu prostě nějaká barva nesluší. Lze si s tím hrát; čím jsou barvy výraznější, tím víc ukazují odvahu nositele. Potom je dobré mít výběr barev víc pod kontrolou. Primárně v dámské módě se třeba vyhlašuje barva roku. Ten rok je na trhu více zboží dané barvy, ale to neznamená, že každému sluší.

Česko dohání Západ. Ale bude to na desetiletí

Proč má člověk třeba ve Vídni nebo v Paříži pocit, že jsou lidé lépe, vkusněji nebo originálněji oblečení než v Česku?

Je to dědictví komunismu. Teď to doháníme. Je to i vize našeho podnikání, říkám tomu dostávat Západ k nám. Bohužel to působí, jako bychom hovořili z nějaké podřadné pozice. Západ řadu věcí neumí dělat lépe než my. Ale bohužel, v módě to umí. Zlepšujeme se, ale není to otázka let, nýbrž desetiletí.

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků

Zprávy z firem

Umělá inteligence přestává být jen nástrojem pro vyhledávání informací. Podle studie Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo až 45 procent online zákazníků svěřit své nákupy autonomním AI agentům, kteří za ně vyberou zboží, porovnají nabídky a v některých případech i rovnou objednají. Tento posun zásadně promění způsob, jakým lidé nakupují, i jakým e-shopy prodávají.

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Smart casual: dvě saka, tři kalhoty, deset košil

Jak by mohl vypadat ideální, často využívaný dress code smart casual?

To je dress code do práce nebo na většinu společenských příležitostí, které nejsou příliš formální. Za mě plátěné kalhoty, chino, košile, separátní sako. Takového oblečení nemusíte mít moc, vystačíte si se dvěma saky, třemi páry kalhot a deseti košilemi. A máte vyřešeno. Mohou být i tenisky, jednobarevné, kožené. To je takový odvážný, mladistvý krok, jinak k tomu patří standardní hnědé polobotky.

Svatby, obleky na míru a česká krejčovina

Je nějaký posun v přístupu ke svatebnímu oblečení?

Obecně určuje úroveň formálnosti pár, který se bere. Pozvaní účastníci by měli brát ohled na vybraný dress code. Host by neměl svým oblečením zastínit ženicha nebo nevěstu. Je to důležitá událost, osobně jsem si na svou svatbu nechal ušít oblek. U mužů se stále víc prosazují světlejší odstíny obleků, obvykle jde o akci přes den a v teplých měsících.

Nechávají si Češi šít oblek na míru?

Před komunismem jsme měli věhlasné módní salony. I textilní průmysl byl na výši. Nyní se výroba přesunula do Asie a krejčovina není perspektivní obor. Staří krejčí odcházejí do důchodu. Šití na míru, kdy vše vzniká u krejčího, je docela drahá záležitost, ne pro každého. Existuje takový mezistupeň, a to je šití metodou měřenek. Naměří se rozměry, ale šije se jinde. Trh se šitím obleků je fragmentovaný, neexistuje žádný jasný lídr. Je to trh mnohem menší než konfekce.

Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur

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Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.

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Muži a parfémy: jeden flakon na celý rok

Vy prodáváte i mužské parfémy. Jak je to s českými muži a parfémy? Začali se muži vonět?

Muži tomu nepřikládají takovou důležitost. Typicky muži dostanou jeden flakon na Vánoce a používají ho celý rok. Z toho je patrné, že ho nepoužívají moc často. Lidé vůbec neřeší, že by na každé roční období měli mít jiný parfém. Stejně jako na den a na noc. Ale trh se rozvíjí, máme tu už skvělé specializované obchody, kde můžete pořídit i jiné než mainstreamové parfémy. V parfémech dominují luxusní značky, které optimalizují vůni na průměrný vkus. Ale parfémy nejsou nedostupné, stojí v řádu jednotek tisíc korun. Mimo tyto značky je trh poměrně omezený, s malou distribucí. Trochu to nabourávají e-shopy typu Notino. Kamenných prodejen je překvapivě málo. V těch specializovaných jsou parfémy mnohem víc vyhraněné. Když se výběr povede, můžete o to víc zaujmout. Velkým trendem je, že se dělají unisexové vůně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Leaders

Dalibor Martínek

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Lasvit otevírá svůj svět veřejnosti. V Novém Boru chystá designovou kavárnu

Lasvit
ČTK
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Sklářská značka Lasvit chce návštěvníkům víc otevřít svůj novoborský svět skla, designu a architektury. Ve svém sídle na Palackého náměstí připravuje nový veřejný prostor s názvem Lasvit Café, který má být nejen kavárnou, ale také místem pro setkávání, kulturu a současný design.

První hosté se do kavárny podívají během novoborských sklářských slavností 19. a 20. června. Poté by měl areál nabídnout veřejnosti možnost nahlédnout do prostředí Lasvitu každý den. Dosud se sem běžní návštěvníci mohli dostat hlavně při pátečních komentovaných prohlídkách.

Prostřednictvím virtuálního a reálného zážitku představuje LASVIT koncept modulární kinetické instalace nesoucí název A:Live. A:Live navrhl designér LASVIT design týmu Stefan Mihailovič. Designový projekt A:Live má za cíl ukázat, jak LASVIT pracuje s prostorem a světlem. 9 fotografií v galerii

Lasvit sídlí v areálu, který vznikl obnovou a dostavbou dvou městských roubených domů z konce 18. století. Jeden z nich kdysi sloužil jako sklářská manufaktura, druhý jako obytný dům. Historické stavby doplňují dvě moderní budovy. Jedna je obložená skleněnými taškami vyvinutými přímo pro tento projekt, druhá naopak černými betonovými taškami ve stejném stylu. Areál získal před šesti lety ocenění Památka roku Libereckého kraje i Stavba roku Libereckého kraje.

Úžas, propojení i klid

Společnost Lasvit je známá skleněnými plastikami a svítidly, která dodává do celého světa. Její tvorba propojuje tradiční české sklářství, moderní technologie a současný design. Firma mimo jiné vyrábí Ceny Thálie nebo trofeje pro vítěze Tour de France.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič popisuje nové café jako místo, které má návštěvníkům nabídnout úžas, propojení i klid. „Lasvit Café není jen kavárna, je to místo, kde můžete zažít úžas, propojení a klid, což jsou hodnoty, které dnes stojí v samém srdci Lasvitu. Místo, kde se lidé mohou setkat s naším řemeslem, designem a architekturou, ale také na chvíli zpomalit a být sami se sebou,“ uvedl.

Koncept kavárny nese název In Good Hands / V dobrých rukou. Vychází z myšlenky, že za každým výjimečným objektem stojí lidské ruce. Interiér navrhl Alan Prekop a součástí prostoru jsou ilustrace Marie Makeevy.

Knihovna Antonína Marka v Turnově

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Nová Knihovna Antonína Marka v Turnově není jen místem pro knihy. Ateliér A69 navrhl budovu, která propojuje park, letní kino, komunitní život a odkaz pískovcových skal Českého ráje. Veřejnosti se otevře 1. září.

Petra Nehasilová

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Návštěvníci v kavárně uvidí také vybrané kolekce svítidel a skla od předních světových designérů. Prostor doplní skleněné objekty Maxima Velčovského zasazené do dřevěných stolů, obrazy z litého skla od Marie Čulenové i zrcadlo Jany Růžičkové inspirované jemnými strukturami přírody.

Menu bude postavené na lokálních a sezonních surovinách od regionálních dodavatelů. Lasvit Café ale nemá být pouze místem na kávu. Podle Jakimiče bude sloužit také jako platforma pro kulturní a designové akce, workshopy, přednášky a setkání s umělci a designéry, kteří s novoborskou značkou spolupracují.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Petra Nehasilová

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Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Raketový růst akcií firem působící v sektoru umělé inteligence má překvapivý rozměr. Na výsluní se vracejí i firmy, které uspěly v první fázi digitální revoluce v devadesátých letech. Díky podílu na budování AI infrastruktury se tak daří růst akciím firem, jako jsou Dell, Nokia či Lenovo, upozorňuje agentura Bloomberg.

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Staré technologické akcie v nové AI vlně

Vývoj akcií Dell, Nokia, Cisco, Intel, Texas Instruments a Micron.

 
Graf sleduje procentuální změnu cen akcií ve zvoleném období. Rozsah lze upravit přímo v ovládání grafu.
Zdroj grafu: TradingView. Data mohou být zpožděná a nepředstavují investiční doporučení.

„Kromě nich patří mezi hvězdy z dob internetového boomu, které letos opět zazářily, také Micron Technology, Intel Corp., Texas Instruments a Cisco Systems. Celkově vzrostla hodnota těchto sedmi akcií v roce 2026 v průměru o 158 procent, čímž se jejich celková tržní hodnota zvýšila o 1,7 bilionu dolarů,“ vypočítává agentura.

Podle Yana Tawa Boona ze společnosti Neuberger Berman firmy vydělávají zejména na tom, že výdaje na rozvoj „nudné infrastruktury“ byly v posledních letech značně zanedbané a aktuálně se ukazuje nedostatek, jemuž celý digitální ekosystém čelí kvůli ohromnému náporu ze strany AI modelů. „Proto nyní poptávka po těchto komponentech, procesorech či datových úložištích masivně roste,“ připomíná pro Bloomberg Boon.

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Týden tradera: AI horečka žene trhy na nová maxima, ale rizika rychle přibývají

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Akciové trhy v minulém týdnu dál ztrácely zábrany v růstu, zejména v technologickém sektoru a polovodičích. Nadšení kolem umělé inteligence dál žene vzhůru výrobce čipů, datová centra i firmy napojené na výpočetní výkon. Zároveň ale přibývá varovných signálů. Inflace zůstává zvýšená, napětí na Blízkém východě roste a dražší hardware začíná komplikovat marže firem.

Kryštof Míšek

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Co stojí za úspěchem?

Ačkoli růst akcií tradičních firem má společného jmenovatele, za konkrétními úspěchy jsou trochu jiné důvody. Nokii se například vydařila sázka na optické sítě v podobě akvizice americké společnosti Infinera. Lenovu a Dellu rostou tržby za koncová zařízení a Dellu se podařilo natolik navýšit tržby za prodej AI serverů, díky čemuž jeho akcie v pátek posílily o 33 procent, tedy nejvíc za jediný den v historii firmy.

Cisco se stává jedním z klíčových budovatelů AI infrastruktury, čemuž odpovídají investice v řádu desítek miliard dolarů do datových center v USA. Intel a Texas Instrument se pak vracejí na výsluní díky své schopnosti vyvíjet a vyrábět čipy. Totéž pak platí také pro Micron Technologies, 50 let starou firmu, jež se před několika dny zařadila mezi firmy s bilionovou tržní kapitalizací.

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Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.

Lukáš Kovanda

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