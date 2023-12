Z DRFG se stává DRFG Investment Group, většinový podíl v ní má Rusňák

Fúze společností DRFG a DRFG Telco skupinu ekonomicky posílí a umožní další expanzi. Většinovým akcionářem investičky je brněnský podnikatel David Rusňák.

S fúzí přichází také změna akcionářské struktury. Podíl Pavla Fráni, který byl od roku 2019 akcionářem společnosti DRFG, odkoupili David Rusňák a Roman Řezníček. Oba tak navýšili svůj podíl v nově vzniklé společnosti, ve které David Rusňák vlastní 51 procent, Roman Řezníček 44 procent a pět procent akcií je nadále v držení klíčových osob ve skupině. Do funkce předsedy dozorčí rady usedl hlavní ekonom společnosti Martin Slaný. Fráňa se naplno vrací do advokacie. Se skupinou ale bude nadále spolupracovat nejen v oblasti právních služeb.

Spojení navíc přináší přehlednější organizační strukturu, ekonomické posílení a ještě větší transparentnost, uvedla společnost.

„Smyslem procesu fúze je konsolidace všech aktiv a závazků do jedné ekonomické struktury. Tímto krokem dále posílíme ekonomickou stabilitu celé skupiny, zajistíme vyšší míru diverzifikace majetku a zároveň budeme ještě více čitelní pro investory i banky. Fúze tak není pouze administrativním procesem spojení dvou firem, ale strategickým krokem směrem k vytvoření silnější, stabilnější a lépe diverzifikované podnikatelské entity,“ vysvětluje fúzi David Rusňák.

Čitelnější pro investory i banky

Součástí procesu fúze, jejíž přípravy trvaly téměř rok, bylo i ocenění aktiv a závazků na aktuální tržní hodnotu. Poté, co soudem jmenovaný znalec toto ocenění k 1. červenci 2023 provedl, došlo ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu celé skupiny o 329 milionů korun. Došlo také ke zvýšení poměru vlastního kapitálu k aktivům neboli equity ratio na úroveň 11,4 procenta. V příštím roce plánuje skupina další významný nárůst vlastního kapitálu a v roce 2025 má za cíl dosáhnout úrovně equity ratio nad 20 procent.

„DRFG Investment Group bude stejně jako její předchůdkyně finančně stabilní, zdravá, transparentní a investorsky perspektivní finanční skupina. Už teď působíme na šesti evropských trzích a máme ambice dále expandovat,” říká generální ředitel a místopředseda představenstva Roman Řezníček.

DRFG Investment Group bude nadále rozvíjet své tři strategické oblasti. Segment nemovitostí, který zahrnuje vše od developerské činnosti, pronájmu obchodních i logistických ploch až po facility management. V této oblasti spravuje aktiva v objemu přes 25 miliard korun. Dále telekomunikace, v rámci kterých poskytuje v miliardových objemech komplexní služby telekomunikačním operátorům spojené s výstavbou, modernizací a údržbou telekomunikačních sítí ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Česku a na Slovensku. Mezi její klienty patří například Swisscom, Cellnex, Vodafone, T-Mobile, Ericsson a další. Třetím segmentem jsou finanční služby s více než 500 tisíci zákazníky a stovkami vázaných zástupců.

Investiční skupina DRFG byla založena v Brně v roce 2011 a má více než 1 000 zaměstnanců a spolupracovníků.

