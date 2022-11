Trh se sklady láme u nás rekordy. Proč tedy firmy i investoři míří ven?

Česká republika hrála v logistice Střední Evropy vždy docela významnou nebo alespoň zajímavou úlohu. Především to bylo díky centrální poloze a dobré dostupnosti. V poslední době to ale vypadá, že se „vítr obrací“ čím dál více na Polsko, které nabízí spoustu lákadel. Odchází tam nejen firmy, ale i investoři a industriální developeři. Ti, co chtějí zůstat u nás, musí plánovat dlouho dopředu nebo se spokojit s omezenými prostorami. Co dělá Polsko lépe než my?

Velké sklady a logistické areály se v České republice sice staví pořád a s čím dál větší rozlohou a technologickými vymoženostmi. Jen za třetí čtvrtletí roku 2022 přibylo u nás rekordních přes půl milionu metrů čtverečních těchto ploch. A celkově u nás tyto prostory už překročily hranici 10,69 milionu metrů čtverečních (m2) pronajímatelných ploch a dalších 1,1 milionu m2 skladů je ve výstavbě. To rozhodně není málo, ale ani tak to firmám, které potřebují expandovat a domácím i zahraničním investorům, kteří chtějí zhodnocovat své peníze, nestačí. Většina skladových a průmyslových prostor je totiž trvale pronajata. Potvrzují to ostatně minulé i ty poslední statistiky za třetí čtvrtletí od analytiků JLL či Knight Frank k výstavbě nových areálů i pronájmům logistických a industriálních nemovitostí.

Plné jsou i budoucí sklady

Poslední rok sice řada industriálních hráčů a developerů oslavuje navzdory mnoha krizím jako rekordní, zájmy některých tuzemských investorů se ale pomalu ale jistě přesouvají za naše hranice. A není se, co divit. Prakticky všechny logistické parky a areály u nás jsou předpronajaty dávno před tím, než se položí poslední cihla a utáhne poslední šroubek. Kdo si tedy sklady nevyjedná dlouho dopředu, má většinou smůlu.

Existuje sice jakási pravidelně vyhlašovaná míra neobsazenosti, ale nedosahuje nijak významných hodnot. Jednak v posledních letech měla vytrvale klesající tendenci a pak ve výsledku nyní činí ani ne jedno procento. Neobsazené jsou totiž především kancelářské prostory logistických parků a pokud tyto odečteme, blíží se míra neobsazenosti nule.

Limity růstu

„Takto nízká neobsazenost napříč Českou republikou není pro trh, především z pohledu nájemců, dobrou zprávou,“ upozorňuje Robert Sgariboldi, ředitel oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí v Jones Lang LaSalle (JLL). Mnozí nájemci pak musí totiž řešit, jak se vypořádat s nedostatkem prostoru pro svoje podnikání. A nemožnost expanze v horizontu půl roku až roku je podle Sgariboldiho pro mnohé firmy limitující faktor pro růst jejich byznysu.

Nepomáhá jim pak podle něj ani vůle přesunout část provozu do příhraničních regionů, kde v minulých kvartálech ještě dílčí neobsazenost a možnost flexibilní expanze existovala. „Nájemci proto musí své expanzní plány zvažovat alespoň v 18 až 24měsíčním předstihu,“ doporučuje Sgariboldi. Suma sumárum to znamená, že získat u nás moderní logistické prostory v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a bez předem sjednané smlouvy, se rovná téměř zázraku nebo je to spíš zhola nemožné.

Růst nájemného tomu nepřidá…

Omezená nabídka volných moderních prostor a silná poptávka v posledních měsících tlačila podle JLL vzhůru proto i výši nájemného. Ve velkých regionech se růst zpomalil, v malých naopak zrychlil. V těch nejžádanějších lokalitách jako je Praha navíc analytici Knight Frank zaznamenali i nájemné za skladové a průmyslové prostory na úrovni 8,50 euro za metr čtvereční měsíčně, což odpovídá zhruba 206 korunám za metr čtvereční měsíčně.

„Disponabilita skladových prostor zůstává na nízké úrovni jednoho procenta. Již registrujeme klesající zájem některých tuzemských i zahraničních společností o pronájem v ČR za současných podmínek nové úrovně nájemného,“ potvrzuje odliv společností šéfka oddělení Industrial & Logistics Markéta Vrbasová z Knight Frank.

Firmám i investorům tak nezbývá než se zaměřit i na jiné regiony než jen na velká města, nebo zvolit si jiné typy nemovitostí ke své expanzi či investici. Anebo jim zbývá ještě poslední scénář, pokud chtějí expandovat. Mohou vyrazit k našim sousedům za hranice. A přesně to se také v posledních měsících děje stále intenzivněji.

Polsko láká mnoha způsoby

Vedle faktu, že náš severní soused je rozlohou zhruba čtyřikrát větší než my, má taky rozsáhlou infrastrukturu námořních přístavů a 770 km pobřeží u Baltu. Díky tomu má navíc i možnost lodního transportu zboží po moři. To jsou fakta, která jsou daná.

To, co ale může a měla by menší země ovlivňovat, je zlepšování atraktivnost pobídek, daňových úlev, systémů státních dotací, legislativních pravidel a dalších lákadel pro investory i developery. V tom za Polskem tedy poněkud zaostáváme.

Polsko totiž nestoupá v rámci Evropského logistického trhu nahoru jen díky své zeměpisné poloze. Má totiž pro nováčky a inovátory podle expertů i jeden z nejvíce atraktivních daňových systémů v Evropě. Firmy na polský trh tak přivádí nejen množství daňových úlev a státních dotací, ale i postupná digitalizace právních a daňových záležitostí a zajímavé možnosti interakce s veřejnou správou. I díky tomu všemu tak byl u nich rok 2021 rekordní i z pohledů investic a každým rokem narůstá i počet projektů, do kterých vstupují zahraniční investoři.

