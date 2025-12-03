Třinecký brownfield ožil. Vznikla tu nejmodernější golfová aréna v Česku
Z bývalé záložní výtopny v Třinci, která desítky let chátrala, se stalo jedno z nejpokročilejších golfových tréninkových center v Evropě. Golf Aréna Třinec kombinuje špičkové sportovní technologie, precizní architekturu a chytrou automatizaci Loxone. Díky tomu získala dvě prestižní ocenění — Stavba Moravskoslezského kraje a Cenu Národního centra stavebnictví 4.0 v soutěži Stavba roku 2025.
Areál vznikl na místě někdejší průmyslové výtopny, která po uzavření tři dekády chátrala. Soukromý investor a golfový vizionář Ján Moder se rozhodl objekt zcela proměnit — bez dotací, bez veřejných peněz a s cílem vytvořit „tréninkový hub“, který v Česku nemá obdoby.
Podívejte se do Golf Aréna Třinec
Dnes patří Golf Aréna Třinec mezi největší indoor golfová centra ve středoevropském regionu. Kombinuje simulátory, tréninkové zóny, short-game prostory a indoor driving range, přičemž výraznou část provozu řídí inteligentní automatizace Loxone.
Chytrá světla, která šetří energii i vytvářejí atmosféru
V hale se nachází desítky světelných okruhů, jejichž ruční ovládání by v tak velkém objektu nedávalo smysl. Proto běží všechny světelné scény pod jednou vizualizací. Obsluha přepíná jen základní režimy. O zbytek se stará systém.
„Loxone reaguje na intenzitu denního světla i aktuální herní potřeby. Dokáže vytvořit dynamické světelné scény, které umí atmosféru hry pozvednout, ale zároveň držet spotřebu energie pod kontrolou,“ říká Pavel Lískovec, ředitel Loxone pro východní Evropu.
Automatizace řídí nejen světla, ale také logiku pohybu hráčů po aréně. Kam přijde návštěvník, tam se rozsvítí. Kde nikdo není, světla se automaticky vypínají.
Bezpečnost řízená bezdotykově. Úklid rychlejší o desítky minut
Jedním z nejsložitějších provozních úkolů byl přístupový systém. Aréna funguje od osmi ráno do devíti večer, a v pozdních hodinách je potřeba zajistit bezpečný a jasně definovaný pohyb personálu i úklidu. „Při nočním úklidu se otevřou jen místnosti, které je nutné uklidit. Po dokončení práce se celý objekt automaticky uzamkne — není třeba obcházet desítky dveří,“ vysvětluje integrátor systému Jan Szkandera. Pokud by došlo k neoprávněnému vstupu, systém aktivuje alarm, vyšle signál na pult centrální ochrany a reproduktory v celém areálu zahrají přednastavenou výstražnou hlášku.
Součástí projektu je fotovoltaická elektrárna a nabíjecí stanice pro elektromobily. V další fázi má Loxone integrovat i kompletní energetický management, kterým se minimalizují provozní náklady a zvýší soběstačnost objektu.
