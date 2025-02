DRFG posiluje na Slovensku. Dokončila akvizici další telekomunikační infrastruktury

Investiční skupina DRFG prostřednictvím své telekomunikační divize úspěšně dokončila akvizici společnosti Progres-TS, která v okolí Bratislavy vlastní optickou a televizní kabelovou síť. Tato transakce je tak dalším krokem k posílení pozice v oblasti infrastruktury na slovenském trhu.

„Telekomunikační segment je pro skupinu velmi důležitý. Aktuálně v něm působíme na pěti evropských trzích, na kterých zároveň chceme naše aktivity dále rozšiřovat. Proto neustále vyhledáváme příležitosti, které nám dávají smysl a tato akvizice byla jednou z nich,“ říká Roman Řezníček, generální ředitel a spoluakcionář investiční skupiny DRFG.

Společnost Progres-TS byla založena v roce 1996 a nyní vlastní v okolí Bratislavy takzvanou hybridní síť. Ta se skládá z optické a televizní kabelové sítě, která je známá pod zkratkou CATV. V rámci optické sítě je pak její součástí 10 tisíc FTTH (fiber-to-the-home) přípojek.

„Věřím, že naše společnost bude v dobrých rukou. Investiční skupina DRFG má zkušenosti i zdroje, které zajistí další rozvoj nejen infrastruktury, ale i poskytovaných služeb,“ říká k prodeji Marian Kutaj, dosavadní majitel společností Progres-TS.

Telekomunikační divize skupiny se dlouhodobě věnuje výstavbě, modernizaci a údržbě telekomunikačních sítí. Jejími partnery jsou nejvýznamnější světové telekomunikační společnosti jako Swisscom, Salt, Cellnex, Vodafone, Ericsson, Nokia, Huawei, Cetin, T-Mobile, O2 a další. Na slovenský trh vstoupila před 22 lety pod značkou Suntel Slovakia a v posledních letech koupila majoritní podíly ve společnostech TeleDat a Lukromtel. Vedle toho se její společnost FibreNet zaměřuje právě na optickou infrastrukturu a vlastní páteřní síť vedoucí od Bratislavy až na Ukrajinu. Její délka přesahuje 650 kilometrů optických sítí.

„Optické sítě hrají klíčovou roli v digitální infrastruktuře. Jde o nejrychlejší způsob přenosu dat, který je navíc velmi stabilní, bezpečný a spolehlivý. To vše je v dnešní době zásadní výhoda a také důvod, proč má smysl do tohoto segmentu investovat,“ vysvětluje Roman Řezníček.

Investiční skupina DRFG byla založena v Brně v roce 2011 brněnským podnikatelem Davidem Rusňákem. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na osmi evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích se věnuje výstavbě a servisu telekomunikačních sítí pro nadnárodní mobilní operátory. DRFG je zakladatelem a správcem nemovitého majetku investičních fondů pod značkou Czech Fund.

