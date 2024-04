Asijská výroba už tolik netáhne, firmy se stěhují zpět ke svým zákazníkům

Poslední roky, kdy nás nejdřív zasáhla pandemie koronaviru, potom přišla válka na Ukrajině a s ní úzce spjatá energetická krize, ukázaly, jak křehké jsou dodavatelské řetězce. Zavřené hranice, potíže se zásobováním nebo pozastavení výroby některých dodavatelských firem přinesly řadu problémů. „Mnozí globální hráči se začali poohlížet po jiném, bezpečnějším a také levnějším prostředí pro své podnikání. Do jejich hledáčku se dostaly některé evropské země, především pak ty ve východní a střední části Evropy. Řadí se mezi ně například Polsko, Rumunsko, Slovensko, ale i Česká republika,” říká Milan Kratina, CEO skupiny Accolade, která nyní po celé Evropě investuje do potřebné infrastruktury pro podnikání takových firem.

Siemens potvrzuje rostoucí trend nearshoringu

Nearshoring, tedy přesouvání výroby i jednotlivých článků dodavatelského řetězce do zemí blízkých zákazníkům, je jedním z hlavních trendů, které nám události posledních let přinesly. Vozit jednotlivé komponenty nebo hotové produkty přes půl světa je zkrátka drahý, neekologický, pomalý a v některých časech i poměrně nejistý byznys. Snaha přesunout se blíž koncovým zákazníkům je tak stále patrnější.

To potvrzuje i německý výrobce medicínských přístrojů a vývojář softwarů Siemens Healthineers, který už koncem roku 2022 oznámil přesun výroby z Asie na Slovensko. Jako své nové působiště zvolil průmyslový areál Košice Airport, který má ve svém portfoliu právě investiční skupina Accolade. Dnes se odsud ultrazvukové přístroje vyvážejí do 160 zemí světa.

„Společnost Siemens Healthineers je špičkou v oboru výroby zdravotnických technologií a v nových prostorách nejen vyrábí své nejnovější ultrazvukové přístroje, ale zabývá se i dalším vývojem a výzkumem. Od toho se odvíjely i požadavky na nadstandardně precizní podobu pronajímaných prostor, které pro nás byly zajímavou výzvou s ohledem na to, že oblast zdravotnictví dlouhodobě zastává v našem portfoliu významné místo,” upřesňuje Kratina.

Zastoupení zdravotnických firem v portfoliu je ostatně patrné i v samotném košickém parku. Kromě Siemens Healthineers patří mezi nájemce i GreenPharm nebo Medical Group SK, člen lékárenské skupiny Dr.Max Holding.

Do rozhodovacích procesů promlouvá lokalita i udržitelnost

Jedním z důvodů, proč si společnost vybrala košický průmyslový park, byla jeho strategická poloha v rámci Evropy. „Ultrazvukové přístroje představují rychle se rozvíjející byznys a prodejní cykly jsou mnohem rychlejší v porovnání s jinými našimi produkty. Tím, že budeme mít centrálně umístěnou výrobu v Evropě, budeme moct dodávat naše ultrazvukové přístroje zákazníkům v rámci EMEA rychleji,“ upřesňuje Ajay Gannerkote, prezident divize Ultrasound Siemens Healthineers, a dodává, že praktická poloha parku podpoří i snahu rozšířit už existující košický vývojářský tým o další desítky pracovních pozic ve výrobě, administrativě i výzkumu. Tím firma přispěje k ekonomickému rozvoji regionu. V košické výrobě v tuto chvíli pracuje stovka specialistů, softwary tu pak vyvíjí dalších asi 120 lidí. Na celém Slovensku, tedy i v pobočkách v Bratislavě a Žilině, zaměstnává Siemens Healthineers více než tisícovku lidí.

Kromě ekonomických přínosů nearshoringu se pak stále více zohledňuje i udržitelnost. Navzdory strategické poloze parku přímo u košického letiště je cílem Siemens Healthineers minimalizace letecké přepravy produktů. Tento způsob už bude využívaný jen v nejnutnějších případech, v rámci Evropy si výrobce vystačí s pozemní dopravou. Od tohoto kroku si slibuje snížení produkce emisí oxidu uhličitého o více než 90 procent. ESG kritéria tady hrála roli nejen při výběru lokality, ale také samotného objektu. Košický průmyslový park je nositelem certifikace BREEAM na úrovni Excellent, která zaručuje šetrnost k životnímu prostředí, vysokou míru energetické soběstačnosti a nadstandardní pracovní podmínky.

