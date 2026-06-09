Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Reality FOTOGALERIE: Méně aut, víc života. Česká města mění náměstí a parky k nepoznání

FOTOGALERIE: Méně aut, víc života. Česká města mění náměstí a parky k nepoznání

Takto vypadá nové centrum Mostu
Česká cena za architekturu/Tomáš Souček
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Revitalizace náměstí v Třebíči a Mnichově Hradišti, Oživení Jarošky v Brně či Park Střed v Mostě ukazují nový směr českého veřejného prostoru. Projekty nominované na Českou cenu za architekturu dokazují, že města už neřeší jen dlažbu a lavičky, ale klima, lokální ekonomiku i to, zda lidé budou chtít v centrech skutečně trávit čas.

Veřejný prostor byl dlouho v českých městech zbytkovou kategorií. Tím, co zůstalo mezi silnicí, parkovištěm, chodníkem a několika stromy. Poslední roky ale ukazují, že se přístup mění. Náměstí, ulice a parky se z dopravních nebo reprezentativních ploch postupně stávají strategickou infrastrukturou města. 

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti se po revitalizaci od Rehwaldt Landscape Architects proměnilo z prostoru autobusového nádraží a parkoviště v reprezentativní městské náměstí pro setkávání, odpočinek i společenské akce. Křížící se linie v dlažbě, inspirované symboly města, dávají náměstí jasný řád a pomáhají přirozeně organizovat pohyb chodců, cyklistů i dopravy. Nová výsadba, vodní prvek a široké chodníky s možností předzahrádek posilují obytnost náměstí. Stromy jsou zavlažovány dešťovou vodou ze zpevněných ploch pomocí systému Stockholm Solution. 12 fotografií v galerii

Právě to ukazuje několik projektů nominovaných na Českou cenu za architekturu. Každý z nich řeší jiné měřítko a jiný typ problému. Třebíč pracuje s historickým náměstím zatíženým dopravou. Brno testuje proměnu ulice pomocí taktického urbanismu. Most obnovuje park vzniklý v komplikovaném kontextu města znovu postaveného po těžbě uhlí. Mnichovo Hradiště vrací náměstí reprezentativní roli poté, co desítky let fungovalo hlavně jako autobusové nádraží a parkoviště.

Od parkoviště zpět k městu

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti je typickým příkladem problému, který zná řada českých měst. Centrální plocha s historickým významem se postupně proměnila v dopravní a parkovací uzel. Revitalizace od Rehwaldt Landscape Architects jí vrací reprezentativní i pobytovou funkci.

Vzniká zde prostor pro společenské akce, setkávání i běžný každodenní pobyt. Důležité je, že nejde o náměstí jako kulisu, ale o funkční městský prostor. Návrh pracuje s bezpečným pohybem chodců, cyklistů i aut, s jasnou orientací v prostoru a s možností předzahrádek, které mohou posílit lokální gastronomii a obchod.

To je pro současné město zásadní. Náměstí nemá být jen volnou plochou, kterou lze jednou za čas zaplnit trhem nebo slavností. Má fungovat každý den.

Podobnou logiku má i obnova Karlova náměstí v Třebíči od Atelieru RAW. Jedno z největších náměstí v Česku má výrazný podélný tvar a dlouhodobě ho zatěžuje projíždějící doprava. Návrh proto staví na jasně organizovaném pohybu, čitelné kompozici a návratu historických prvků, včetně kašen a rehabilitace pomníku Cyrila a Metoděje. Třebíčský projekt ukazuje, že rekonstrukce náměstí není jen otázkou povrchů. Historické centrum potřebuje prostor, který zvládne dopravu, obchod, kulturu i shromažďování. 

Místo parkoviště stojí nový bytový dům.

Praho, dívej se. Ostrava umí přetvořit parkoviště na bydlení

Reality

Tam, kde dříve stály automobily, dnes děti běhají po dvoře, lidé sedí na terasách a v přízemí vznikají nové podniky. Nové Lauby jsou příběhem odvahy investovat do vlastního centra a vzorem pro další česká města. A zároveň ukázkou skvělé architektury.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ulice jako laboratoř

Brněnské Oživení Jarošky, za kterým stojí Kancelář architekta města Brna, ukazuje jiný přístup. Nečekat roky na velkou rekonstrukci, ale testovat změnu hned. Třída Kapitána Jaroše je jedna z nejreprezentativnějších brněnských ulic. Má lipovou alej, délku půl kilometru a potenciál městské promenády. Zároveň ji dlouhodobě degradovalo parkování.

Projekt na čtyřicetimetrovém úseku nahrazuje třicet parkovacích míst pěší zónou, dřevěnými platformami, mobiliářem, zelení a autorským neonovým osvětlením šetrným k vegetaci i živočichům. Oživení Jarošky stojí na taktickém urbanismu, monitoringu a datech. Sleduje se počet návštěvníků, jejich sociální struktura, typy aktivit, obsazenost parkovacích míst i vliv na tržby okolních podniků. To je pro česká města důležitý posun. Veřejný prostor se už nenavrhuje jen podle intuice, ale na základě dat, testování a zpětné vazby.

Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

Reality

Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Park jako paměť města

Park Střed v Mostě od Rehwaldt Landscape Architects a Atelieru Hoffman pracuje s úplně jinou vrstvou městského příběhu. Most je město poznamenané radikálním zásahem 20. století. Historické centrum bylo v sedmdesátých letech zbouráno kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí a Park Střed vznikl jako součást urbanistického konceptu nového Mostu.

Revitalizace proto neřeší jen současné potřeby obyvatel, ale i paměť místa. Návrh navazuje na původní vodní prvky, zachovává kaskády a fontánu v ose na Hněvín a doplňuje park o kavárnu, pódium, hřiště a sportoviště. Betonové terasy nepravidelných tvarů odkazují na morfologii lomů a mostecké krajiny. 

Všechny tyto projekty spojuje také nový vztah k zeleni a vodě. Stromy, trvalkové záhony, dešťová voda nebo půdní podmínky nejsou doplňkem, ale součástí technické i ekonomické logiky návrhu.

Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Český nábytkářský průmysl dnes nemůže soupeřit cenou. Výrobce z Rousínova proto sází na cirkulární ekonomiku, lokální materiály a digitální výrobu. Ve spolupráci s univerzitami vyvíjí nábytek z konopí, recyklovaných plastů i starých skříní. „Pokud se všechno posuzuje jen podle nejnižší ceny, není to dlouhodobě udržitelné,“ říká v rozhovoru Michal Navrátil, CEO společnosti Dřevodílo.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Mnichově Hradišti jsou nové stromy zavlažovány dešťovou vodou ze zpevněných ploch. V Brně se Oživení Jarošky soustředí na ochranu lipové aleje a zlepšení půdních podmínek. V Mostě návrh pracuje s historickou druhovou skladbou parku. V Třebíči se zeleň stává součástí celkové kompozice náměstí. 

Méně aut, více pobytu

Další společný jmenovatel je zřejmý: přehodnocení role aut. Neznamená to jejich úplné vytlačení z měst, ale proměnu priorit. Prostor, který byl dříve věnován parkování nebo průjezdu, se částečně vrací chodcům, stromům, lavičkám, zahrádkám, dětem a každodennímu životu.

V Brně jde o nahrazení třiceti parkovacích míst pobytovým prostorem. V Mnichově Hradišti o proměnu bývalého autobusového nádraží a parkoviště v reprezentativní náměstí. V Třebíči o organizaci dopravy tak, aby nezničila centrální městskou funkci náměstí.

kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity jako developeři za miliardy. Proč české školy nestaví podle architektonických soutěží

Reality

Stát a EU posílají do univerzitní výstavby desítky miliard. Nové kampusy formují města i vědu na generace dopředu. Přesto řada klíčových projektů vzniká bez architektonických soutěží.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto si nový Špindl představuje ateliér OV Architekti

FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

Reality

Špindlerův Mlýn se přiblížil jedné z největších proměn za poslední dekády. Tři finálové týmy architektonické soutěže odevzdaly návrhy nové podoby centra na levém břehu Labe. Vzniknout má náměstí, návštěvnické centrum, obchody i služby. Do debaty o vítězné podobě se zapojují také místní obyvatelé.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Chata Jizerka

Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

Takto si nový Špindl představuje ateliér OV Architekti
Ov Architekti, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Špindlerův Mlýn se přiblížil jedné z největších proměn za poslední dekády. Tři finálové týmy architektonické soutěže odevzdaly návrhy nové podoby centra na levém břehu Labe. Vzniknout má náměstí, návštěvnické centrum, obchody i služby. Do debaty o vítězné podobě se zapojují také místní obyvatelé.

Špindlerův Mlýn má pověst nejznámějšího českého horského střediska. V zimě sem míří lyžaři, v létě turisté, po celý rok se tu střídají hoteloví hosté, majitelé apartmánů i jednodenní návštěvníci. Přesto samotné centrum města dlouhodobě neodpovídá významu místa. Místo jasně čitelného náměstí tu velkou roli hraje doprava, parkování a roztříštěná zástavba.

Novou podobu území na levém břehu Labe teď hledá Penta Real Estate, která urbanisticko-architektonickou soutěž připravuje ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn. Soutěž míří do finále. Dopracované návrhy odevzdaly ateliéry ADR, OV Architekti a Sadovsky & Architects. Právě z těchto tří týmů vzejde návrh, který se stane podkladem pro další jednání o budoucnosti centra.

9 fotografií v galerii

Do soutěže se původně přihlásilo 33 týmů. Finálovou trojici vybrala odborná porota složená z českých i zahraničních architektů a urbanistů. Jejími členy jsou například Igor Marko, architekt a urbanista působící v Londýně, kde spoluzaložil studio Marko&Placemakers, dále Michal Krištof ze studia Chybík + Krištof, architektka Eva Jiřičná nebo architekt Zdeněk Fránek.

„Z celkem 33 přihlášených týmů máme finálovou trojici a každý z návrhů nabízí jiný pohled na to, jak by mohlo vypadat nové centrum města na levém břehu Labe. Všechny ale mají urbanistickou i architektonickou kvalitu potřebnou k tomu, aby vytvořily reprezentativní centrum Špindlerova Mlýna pro další generace,“ říká předseda poroty Igor Marko.

Místo silnice nové náměstí

Společným motivem všech tří návrhů je vytvoření skutečného veřejného centra města. Ve Špindlu má vzniknout nové náměstí, návštěvnické centrum, obchody a služby pro místní obyvatele i turisty. Součástí návrhů je také úprava dopravního řešení. Klíčovou změnou má být přeložka komunikace za budovu pošty. Díky tomu by se v centru uvolnil prostor pro nové náměstí, které má sloužit nejen návštěvníkům, ale i každodennímu životu města.

video

Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech

Reality

Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Investor v této souvislosti zdůrazňuje, že právě dopravní změna je podmínkou pro vznik kvalitnějšího veřejného prostoru. „Právě přesunutím komunikace za poštu chceme získat prostor pro nové centrální náměstí určené pro setkávání, kulturní akce i každodenní život města. Takové místo si Špindlerův Mlýn zaslouží. Chceme, aby centrum žilo v průběhu celého roku a sloužilo místním obyvatelům stejně dobře jako návštěvníkům,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.

Podle Musila není cílem pouze kvalitní architektura, ale především celoročně funkční urbanistický koncept pro celé území. To je pro horské středisko zásadní. Špindl totiž v sezonních špičkách čelí náporu turistů, mimo hlavní sezonu se naopak ukazuje, zda město nabízí dost služeb a veřejného prostoru i pro běžný život.

Stavět se může až v roce 2029

Výběr vítězného návrhu ale nebude znamenat okamžitý začátek stavby. Výsledek soutěže má být podkladem pro další jednání města a investora o budoucí podobě území. Řešit se bude zejména výsledný rozsah zástavby, funkční náplň jednotlivých částí projektu a případné úpravy územního plánu. Pokud budou další přípravy a navazující jednání postupovat podle plánu, výstavba nového centra Špindlerova Mlýna by mohla začít v roce 2029.

Grand Hotel Hradec, Pec pod Sněžkou

Horský byznys bohatne a kuchaři s ním. Nové resorty tlačí mzdy až k 75 tisícům

Money

Do českých hor míří bohatší klientela i developerské miliardy. S tím roste tlak na lepší služby, hlavně gastronomii. Kuchaři a šéfkuchaři proto v horských resortech získávají podmínky, které ještě nedávno patřily hlavně Praze nebo Brnu.

pej

Přečíst článek

Právě proto je součástí soutěže také zapojení veřejnosti. Autoři tří finálových návrhů je představili přímo ve Špindlerově Mlýně, kde o nich debatovali s místními obyvateli, vedením města, investorem i odbornou porotou. Ve finále jsou pražský ateliér ADR architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, známý mimo jiné projekty hotelů a interiérů, OV Architekti Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka, kteří mají za sebou například oceňované sídlo Lasvitu, a bratislavské studio Sadovsky & Architects vedené Oliverem Sadovským, navazující na někdejší ateliér Vallo Sadovsky Architects.

„Budoucí centrum je pro město a Špindleráky zásadní téma, protože bude sloužit především místním obyvatelům. Proto je důležité, že se ještě před výběrem vítězného návrhu mohou takto aktivně zapojit do rozhodování o jeho podobě,“ říká starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Podněty místních má porota zohlednit při závěrečném rozhodování. Finální workshop poroty s architekty proběhne 19. června.

Špindl není výjimkou. Česká horská střediska se rychle mění a Newstream už podobné proměny popisoval v Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, na Ramzové i na Klínovci. Staré prodejny, hotely, rekreační areály nebo nevyužité pozemky ustupují novým apartmánovým domům, resortům a službám. Přináší to investice, ale i otázky, kolik další výstavby horská města a jejich infrastruktura unesou.

Rokytnice chce trumfnout Špindlerův Mlýn

Reality

Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

FOTOGALERIE: Brutální stavba ve stylu Star Wars. V Chicagu představili Obamovu knihovnu

Centrum bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy v Chicagu
profimedia
ČTK, duk

V Česku prezidentská Knihovna Václava Havla zřejmě míří k zániku, v Chicagu poprvé představili nové centrum včetně knihovny bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě v letech 2009 až 2017.

Poprvé nahlédnout do nové prezidentské knihovny Baracka Obamy v Chicagu zatím mohla jen vybraná skupina návštěvníků, včetně novinářů a školáků. Pro širokou veřejnost se areál připomínající odkaz prvního černošského prezidenta Spojených států oficiálně otevře až 19. června, na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi. Píší o tom americká média.

Zatímco do muzea se bude platit vstup, volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, nabídnou další atrakce: novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily. Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra Obamalisku.

Centrum za 18 miliard

Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvala více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy korun). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii, uvedla stanice CNN.

Dominantou centra je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk. V areálu centra nechybí ani socha exprezidenta Baracka Obamy a bývalé první dámy Michelle Obamové. Někteří obyvatelé Chicaga stavbu podle AP přirovnali k sýpce, kosmické lodi z Hvězdných válek či mauzoleu. 11 fotografií v galerii

Samotný prezidentský archiv, čítající 30 milionů stránek, je poprvé plně digitalizován a fyzicky vystaveny nejsou žádné oficiální dokumenty. Návštěvníci místo toho mohou vyzkoušet interaktivní expozice o prezidentské kampani, klíčových momentech Obamova prezidentství a životě v Bílém domě, napsala agentura AP.

Jedním z lákadel muzea je věrná replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období. Návštěvníci se mohou nechat vyfotit za psacím stolem, v jehož šuplíku je kopie dopisu od Obamova předchůdce George Bushe mladšího a Obamův oblíbený telefon značky BlackBerry. K vidění je také série šatů někdejší první dámy Michelle Obamové, včetně těch červenočerných od návrháře Narcisa Rodrigueze, které si oblékla v den voleb v roce 2008.

Stavbu provázely žaloby

Ne všichni obyvatelé Chicaga prezidentské centrum v South Side uvítali. Někteří se obávají dopadů gentrifikace, tedy vytlačování dlouholetých obyvatel v důsledku přílivu investic či turistiky. Demokrat Obama v South Side odstartoval politickou kariéru, vyučoval právo na Chicagské univerzitě a žila tam jeho rodina. Michelle Obamová ve čtvrti rovněž vyrůstala.

Donald Trump Jr.

Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Enjoy

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Předmětem sporů byla i samotná lokalita městského historického parku Jackson Park, do nějž byl komplex prezidentské knihovny začleněn. Environmentální skupina žalovala Chicago za to, že povolilo výstavbu soukromého projektu na veřejném pozemku.

Federální soudce však žalobu zamítl. Ačkoliv projekt rozšířil park o 1,5 hektaru, některé části padly za oběť výstavbě, včetně stovek stromů a historické Zahrady žen z roku 1937.

Knihovna, nebo mauzoleum…?

Kritiku si vysloužil také architektonický styl Obamalisku, téměř 70metrové věže z dílny architektů Billie Tsienové a Toda Williamse. Někteří obyvatelé stavbu podle AP přirovnali k sýpce, kosmické lodi z Hvězdných válek či mauzoleu.

Dagmar Havlová
Aktualizováno

Knihovna Václava Havla se otřásá. Po sponzorech se stahuje i Dagmar Havlová

Zprávy z firem

Dagmar Havlová se po Bakalovi a Komárkovi stahuje ze spolupráce na Knihovně Václava Havla. Reaguje na spor kolem ředitele Tomáše Sedláčka, kterému správní rada znemožnila činnost, a následný rozpad vedení instituce. Financování knihovny pro letošní rok zůstává zajištěné.

ČTK

Přečíst článek

Tvar věže má připomínat čtyři dlaně, které jsou v gestu solidarity přiloženy k sobě. Na jedné straně budovy jsou umístěna 1,5 metru vysoká betonová písmena, která tvoří úryvek z Obamova projevu z roku 2015 u příležitosti 50. výročí pochodu černošských aktivistů ze Selmy do Montgomery v Alabamě. Začíná slovy „Vy jste Amerika.“

Oficiálních prezidentských knihoven je v USA už 13. Naposledy v dubnu 2013 se v texaském Dallasu otevřelo Prezidentské středisko George Bushe mladšího, Obamova předchůdce. Centrum tvoří knihovnu, muzeum a politický institut.

Současný prezident Donald Trump v březnu představil video s návrhem své prezidentské knihovny. Za doprovodu dramatické hudby odhaluje věž tyčící se nad panoramatem floridského města Miami. Na budově je charakteristický nápis „Trump“ známý z jeho mrakodrapů v New Yorku či Chicagu.

Americký prezident Donald Trump

Letiště, Mount Rushmore i třetí volební období. Republikáni se předhánějí, jak nejvíc zalichotit Donaldu Trumpovi

Politika

Třetí volební období nebo doplnění busty Donalda Trumpa do skalní sochy Mount Rushmore. To je jen část nápadů, o nichž uvažují republikánští zákonodárci. Jejich cílem je přitom přijít se zákony, které co možná nejvíce zalichotí prezidentu Donaldu Trumpovi. Z některých by však mohl těžit také největší nepřítel – dvojnásobný prezident za demokraty Barack Obama.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek