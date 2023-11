Lidé nahromadili peníze, teď je zase vrhnou do nemovitostí. Ceny neklesnou, říká Prokop Svoboda

Lidé, zejména ti movitější, kumulovali poslední dva roky zdroje, říká Prokop Svoboda, majitel a zakladatel realitní společnosti Svoboda & Williams. A teď pomalu přichází čas, kdy tyto peníze opět vrhnou do nemovitostí. „Možná měli pocit, že jim peníze plesnivěly na účtu,“ říká Svoboda.

Lidé s penězi podle něj prostředky v posledních dvou letech diverzifikovali do jiných finančních produktů, protože trh s nemovitostmi zamrznul kvůli vysokým úrokovým sazbám. Teď zřejmě zase přicházejí na řadu nemovitosti.

Ve Svobodově firmě zaznamenali za poslední pololetí růst poptávky o 26 procent. Růst samozřejmě vychází z nízkých čísel loňského roku. Takže ani realitní kancelář Svoboda & Williams není na předcovidových, nebo spíše na předválečných číslech. I tak, evidentně přichází změna kurzu.

Hypotékáři i multimilionáři s koupí nemovitosti vyčkávali

Jeho kancelář se zaměřuje zejména na bonitní segment kupujících, kteří často nepotřebují půjčky, mají dostatek hotovosti. I v této části trhu bylo znatelné ochlazení poptávky. Lidé čekali na budoucí vývoj, možná na pád cen. Ten však nenastal. Lidé si podle Svobody dobře uvědomovali, že vysoké sazby jsou pouze dočasnou záležitostí a že peníz dříve či později opět zlevní.

„Jeden aspekt cen nemovitostí je konstantní, a tím je cena peněz. Ceny nemovitostí se drží, protože si investoři myslí, že sazby půjdou zase dolů,“ míní Svoboda. To se má v Česku změnit již v nadcházejících měsících. Alespoň to tvrdí ekonomové.

Také prémiová část nemovitostního trhu zažila dvouletý propad. Lidé odkládali rozhodnutí. A to jak o prodeji, tak o nákupu. Poptávka po bydlení v krizové době rezidenčního trhu, která trvá už od podzimu roku 2021, klesla realitním kancelářím o padesát či šedesát procent. „Nebyli jsme výjimkou,“ potvrzuje Svoboda.

Jisté oživení vidí Svoboda i u kupujících, kteří na financování bydlení využívají půjčky od bank. Přestože sazby hypoték se pořád pohybují kolem šesti procent, na trhu je už cítit očekávání poklesu úroků.

„Je to dáno i holubičím hlasem centrálních bankéřů, ať už je to z České národní banky, nebo i v širším celoevropském nebo světovém prostředí,“ domnívá se majitel realitky. Podle něj na trhu silně rezonuje představa, že by centrální banky měly začít již brzo snižovat úrokové sazby. Komerční banky podle něj s touto vizí už pracují. „Už dochází k takovým kosmetickým úpravám sazeb hypoték.“

Nájemní bydlení je na vzestupu

Novým trendem, který na trh s bydlením přišel s vysokými úroky a nedostupnými hypotékami, je nájemní bydlení. Podle Svobody se tento trend udrží i nadále. Jak přiznává, jeho byznys na nájemním bydlení vlastně vyrostl. „Dlouho jsme byli takovými advokáty nájemního bydlení. Prodeji jsme se začali věnovat až později.“ Lidé podle něj k nájemnímu bydlení přešli z části z ekonomické nutnosti, nicméně v něm mohou nalézat i některé přednosti. „Můžu si rychle a snadno pořídit standard, který si nekoupím,“ dodává.

V Česku je nájemné, které meziročně roste i o víc než deset procent, podle Svobody pořád relativně nízké. „Když má nájemce výnos dvě a půl, tři procenta, jsou to relativně levné peníze,“ vysvětluje. Ve svém posledním reportu firma tvrdí, že na jejím vzorku, tedy v kategorii luxusnějších nemovitostí, už vychází průměrné nájemné v Praze přes čtyřicet tisíc korun.

