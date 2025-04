ČEZ jde pryč od Passera a míří k Sekyrovi. Koupí sídlo v projektu Smíchov City

Společnost ČEZ si pro své nové sídlo vybrala projekt Smíchov City společnosti Sekyra Group. To má zahrnovat tři samostatné objekty o celkové rozloze 44 tisíc metrů čtverečních. ČEZ komplex po jeho dokončení v roce 2027 odkoupí.

„Vážíme si toho, že si tak významná společnost jako ČEZ zvolila pro své sídlo naši novou čtvrť Smíchov City. ČEZ tak bude sídlit vedle aktuálně budovaného rozsáhlého kampusu České spořitelny,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

Nová centrála společnosti ČEZ bude sestávat ze tří budov s celkovou plochou 44 tisíc metrů čtverečních. Dva objekty navrhla architektonická kancelář Tham & Videgård Arkitekter, autorem návrhu třetího je studio Schindler Seko architekti. Konečnou úpravu interiérů bude mít po dokončení budov na starosti ateliér ADR pod vedením architekta Petra Koláře. Objekty staví Sekyra Group ve spolupráci s generálními dodavateli, kterými jsou společnost Metrostav a GEMO.

ČEZ budovy odkoupí

Stavby by měly být dokončeny v roce 2027. Po kolaudaci je dle smlouvy odkoupí ČEZ a následně provede fit-out prostor. V jedné z budov se šesti nadzemními podlažími by mělo sídlit generální ředitelství. V dalších se kromě kanceláří počítá též s klientským centrem a jídelnou. Z čelní strany objektů by měl být zachován funkční parter s kavárnami a obchody určenými pro veřejnost.

Budovy pro ČEZ se stejně jako centrála České spořitelny nacházejí v části Smíchov City Jih. Tuto oblast s částí Smíchov City Sever, kde převládá rezidenční výstavba, propojí kilometrová pěší třída Albrightové. Tímto bulvárem bude možné procházet od terminálu smíchovského nádraží až do centra Smíchova.

Všechny budovy cílí na nejvyšší certifikát udržitelnosti BREEAM Outstanding. Výstavba probíhá dle principů ESG a kromě jiného se sleduje uhlíková stopa stavebních materiálů. Fasáda jednoho z objektů bude vyrobena z vysoce pevnostního betonu metodou 3D tisku umožňující optimalizaci výroby prefabrikátu a tím snížení energetické náročnosti při výrobě a montáži. To vše se projeví v nižší uhlíkové stopě. Plánovány jsou zelené střechy. Vytápění budov bude zajištěno geotermálními vrty a tepelnými čerpadly.

Smíchov City si již za svou adresu kromě ČEZ a České spořitelny zvolila i Komerční banka, která si pronajala 2 157 metrů čtverečních v budově Na Knížecí office, jež se nachází v části Smíchov City Sever.

Luděk Sekyra: Na Žižkově vytvoříme hipsterské centrum města Reality Sekyra Group aktuálně staví v Praze jeden milion metrů čtverečních, bytů a kanceláří. „Je to víc než milion metrů. Jsou to rozvojové plochy, zejména brownfieldy. Je to investice ve výši sto miliard korun,“ uvedl Luděk Sekyra na konferenci GIS, která se konala v Martinickém paláci a věnovala se z velké části realitnímu trhu. Sekyrovy investice jsou, jak podotýká, samozřejmě rozloženy v čase. „Předpokládáme realizaci v příštích patnácti letech.“ Podobný čas si vybrala i příprava projektů, změny územního plánu, povolování, stavební příprava. Dalibor Martínek Přečíst článek

Luděk Sekyra: Pro nás je nejdůležitější veřejný prostor. Nepatří nikomu, ale zároveň všem Leaders Jen v málokteré činnosti se tak propojuje trvalost a odkaz jako v developmentu. Čeští developeři jsou si toho dobře vědomí a po éře výstavby malých projektů se pouští do budování celých obřích čtvrtí. Tím mění tvář třeba i tisíciletého města, jakým je Praha. Luděk Sekyra v současnosti staví vůbec největší novou čtvrť nedaleko od historického centra české metropole. Celkové investice do Smíchov City přesáhnout 40 miliard korun. Jak přemýšlí nad takovým zásahem? „Já jsem vždycky měl rád architekturu a filozofii. A development oba tyto směry v sobě spojuje. Bavilo mě, že vytvářím něco hmotného, něco, co je vidět,“ říká developer Luděk Sekyra v rozhovoru pro magazín newstream CLUB. Dalibor Martínek, Petra Nehasilová Přečíst článek