Nájmy v Praze rostou, ale není to takové drama, říká majitel bytů Pácal
Nájemní bydlení je nejlepší shánět přes osobní kontakty, míní Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní dvě stě bytů a pronajímá je. Nejlepší je podle něj dlouhodobý nájemce. Ale také vysokoškolští studenti jsou dobří. Když spolubydlí, pokryjí nájem i za větší byt.
Studentské koleje, například v Praze, jsou totiž beznadějně obsazené a nové se nestaví. Takže se studenti přesouvají do bytů. A spolu s Ukrajinci se stávají hybnou silou růstu nájmů.
Podle Pácala je dobré si udělat představu o výši nájmů na internetu, ale potom si byt sehnat na doporučení někoho, kdo už u nějakého majitele bydlel. „Reference jsou v tomto směru úplně nejdůležitější,“ říká Pácal. A to jak pro nájemce, tak pro majitele nemovitosti. Pokud se potkají přes internet dvě osoby, které se neznají, je v tom podle Pácala riziko.
Podle statistik, které si jeho firma udělala, a jejichž výsledky odpovídají výsledkům průzkumu Medianu pro ministerstvo pro místní rozvoj, vzniká osmdesát procent nájemních vztahů mimo realitní kanceláře. Pouze dvacet procent vzniká jejich prostřednictvím.
Když například přijede do Prahy studovat někdo z Moravy, a nemá reference, obvykle to podle Pácala bývá tak, že třeba rodiče někoho znají. Prostě shánějí informace přes někoho, kdo se v dané lokalitě vyzná. „Než začne léto, mám mnoho telefonátů od svých kamarádů, bývalých spolužáků nebo jejich známých po celé republice, a ptají se mě, jestli nemám nějaký volný byt.“
Pácal říká, že nájmy sice rostou, ale ne dramaticky. „Růst nájmů určitě je, ale často v situaci, kdy se ukončí nějaký dlouhodobější nájem a majitel chce byt zrekonstruovat.“
