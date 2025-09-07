Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Reality Nájmy v Praze rostou, ale není to takové drama, říká majitel bytů Pácal

Jiří Pácal,ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
Poskytnuto Jiřím Pácalem
Dalibor Martínek
Nájemní bydlení je nejlepší shánět přes osobní kontakty, míní Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní dvě stě bytů a pronajímá je. Nejlepší je podle něj dlouhodobý nájemce. Ale také vysokoškolští studenti jsou dobří. Když spolubydlí, pokryjí nájem i za větší byt.

Studentské koleje, například v Praze, jsou totiž beznadějně obsazené a nové se nestaví. Takže se studenti přesouvají do bytů. A spolu s Ukrajinci se stávají hybnou silou růstu nájmů.

video

Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer

Leaders

Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Pácala je dobré si udělat představu o výši nájmů na internetu, ale potom si byt sehnat na doporučení někoho, kdo už u nějakého majitele bydlel. „Reference jsou v tomto směru úplně nejdůležitější,“ říká Pácal. A to jak pro nájemce, tak pro majitele nemovitosti. Pokud se potkají přes internet dvě osoby, které se neznají, je v tom podle Pácala riziko.

Podle statistik, které si jeho firma udělala, a jejichž výsledky odpovídají výsledkům průzkumu Medianu pro ministerstvo pro místní rozvoj, vzniká osmdesát procent nájemních vztahů mimo realitní kanceláře. Pouze dvacet procent vzniká jejich prostřednictvím.

Když například přijede do Prahy studovat někdo z Moravy, a nemá reference, obvykle to podle Pácala bývá tak, že třeba rodiče někoho znají. Prostě shánějí informace přes někoho, kdo se v dané lokalitě vyzná. „Než začne léto, mám mnoho telefonátů od svých kamarádů, bývalých spolužáků nebo jejich známých po celé republice, a ptají se mě, jestli nemám nějaký volný byt.“

Pácal říká, že  nájmy sice rostou, ale ne dramaticky. „Růst nájmů určitě je, ale často v situaci, kdy se ukončí nějaký dlouhodobější nájem a majitel chce byt zrekonstruovat.“

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Povodně v Česku

Povodňový účet: Pojištěné škody na budovách občanů při povodních byly téměř sedm miliard

Reality

ČTK

Přečíst článek
Jablonecká radnice rozhodla o přestavbě nemocnice na byty

Bytová politika za 162 milionů. V Jablonci nad Nisou přestaví nevyužitou dětskou nemocnici

Reality

ČTK

Přečíst článek
Butikový hotel Bezové údolí je na prodej

Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Doporučujeme