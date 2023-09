Elton John pověsil koncertování na hřebík. A prodává svou luxusní základnu pro americká turné

Jeden z nejúspěšnějších hudebníků a zpěváků pop-music Elton John odehrál v červenci poslední koncert ve své více než padesátileté kariéře. A s tím, jak se v 76 letech rozloučil s živým hraním, se nyní loučí i se svým luxusním bytem v Atlantě v USA, která mu léta sloužila jako základna pro americká turné, napsal deník The Wall Street Journal. Byt je na prodej za pět milionů dolarů.

Autor hitů jako Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man, britský zpěvák a skladatel Elton John, se letos na turné ve svých 76 letech rozloučil s koncertováním. A nyní se rozhodl prodat i svůj luxusní apartmán o rozloze zhruba 1254 metrů čtverečních v Atlantě za pět milionů dolarů (asi 115 milionů korun), který sloužil jako jeho domovská základna v USA pro turné po Státech i galerie s jeho rozsáhlou sbírku uměleckých fotografií, uvedl The Wall Street Journal.

Jak vypadá luxusní byt Eltona Johna v Atlantě? Podívejte se:

Elton John se do Atlanty zamiloval na začátku 90. let, ještě před začátkem vztahu s jeho dosavadním partnerem a od roku 2014 manželem Davidem Furnishem. „V té době jsem byl právě po rehabilitaci a chodil s někým z okolí,“ řekl John deníku WSJ v telefonickém rozhovoru. V hlavním městě státu Georgia našel podle svých slov vřelé lidi a ideální zařízení pro zotavení, jako je Triangle Club, který po určitou dobu navštěvoval téměř každý den.

Šest bytů v jednom

V té době pobýval hlavně po hotelech, až si pronajal byt v rezidenčním komplexu Park Place on Peachtree Road, který popsal jako „Rolls-Royce mezi byty v Atlantě“. Zhruba v roce 1992 koupil byt o zhruba 232 čtverečních metrech ve 36. patře budovy. Postupně pak koupil v budově dalších pět bytů a spojil je do jednoho o rozloze zhruba 1254 metrů čtverečních.

Podle agenta Chase Mizella z Atlanta Fine Homes Sotheby's International Realty má byt s nádherným výhledem na panorama města posilovnu a masážní místnost. John – jakožto dlouholetý přítel rodiny módního gurua Versaceho – také vyzdobil byt propracovaným čalouněním od Versaceho. V bytě nesměl chybět klavír, součástí byla i Johnova sbírka foukaného skla, knih a starožitností.

K dispozici je také jídelna s patrovou galerií, dřevem obložená kancelář, salonek a velký salon s okny od podlahy až ke stropu. Hlavní apartmá má velkou koupelnu obloženou onyxem a nesmí chybět ani velmi rozměrné skříně pro Johnovu bohatou kolekci barevného oblečení. Byt má vyhrazených devět parkovacích míst, šest soukromých sklepních jednotek a pět soukromých vinoték.

Proč v Atlantě zůstal? Během jeho začátků v Atlantě se rychle ukázalo, že město je pro něj perfektním dopravním uzlem, když cestoval po koncertech v USA. Mohl létat z letiště Dekalb-Peachtree, vystupovat v libovolném počtu měst po celé zemi – a stále to stihnout večer zpět do Atlanty, aby v noci spal ve své vlastní posteli. „Po letech a letech turné bylo tak uklidňující, vrátit se domů místo do hotelu,“ řekl WSJ.

Nejen domov, ale i skutečná galerie

Důvodem postupného rozšiřování bytu pak nebyla rozmarnost, ale jeho sběratelská vášeň pro uměleckou fotografii, kterou začal sbírat v 90. letech „hrabivým tempem“, jak s nadsázkou řekl John. Postupně se součástí jeho sbírky staly i vybrané kousky od Man Raye, André Kertésze, Berenice Abbottová a dalších. „Byt v Atlantě nebyl jen místem k životu, ale skutečnou galerií s fotografiemi ode zdi ke zdi,“ podotkl John. Fotografií má tolik, že jejich zevrubná prohlídka by trvala hodiny, dodal. Sbírku si ale samozřejmě odveze do Anglie.

Nyní, když Elton John dokončil poslední turné, řekl, že už nepotřebuje základnu v USA. On a jeho manžel David Furnish, kteří vychovávají dva syny, žijí převážně v Anglii ve městě Windsor, kousek na západ od Londýna, kde vlastní několik staletí starý statek. Další domov mají v Nice ve Francii, dodal WSJ.

