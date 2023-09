Bitva o poslední domov Marilyn Monroe. Los Angeles jej zachránilo před demolicí, ale jen dočasně

I šedesát let po smrti hereckého idolu Marilyn Monroe nosí lidé před její dům v Brentwoodu u Los Angeles květiny. Otázka je, jak dlouho ještě. Nový majitel má v plánu dům ve španělském koloniálním stylu zbourat, napsal deník The New York Times.

Když se Marilyn Monroe v roce 1962 přestěhovala do Brentwoodu, sousedství Los Angeles poskytlo tehdy nejslavnější ženě světa dokonalé ústraní. Dům ve španělském koloniálním stylu se čtyřmi ložnicemi byl zastrčený v klidné ulici s bazénem ve tvaru ledviny a vzrostlými palmami. Dům byl známý jako „Cursum Perficio“, což v latině volně přeloženo znamená „Zde končím svou cestu“. Šest měsíců poté, co se nastěhovala, „božská Marilyn“ zemřela na předávkování drogami ve své ložnici. Bylo jí 36.

Jak vypadá dům Marilyn Monroe, ve kterém strávila poslední půrok svého života? Podívejte se:

Přestože její čas na světě i v Brentwoodu byl krátký, dům se stal tichým pomníkem jejího velkolepého života, před kterým fanoušky stále nechávají květiny i 61 let po její smrti. Pokud ochránci jejího odkazu uspějí ve sporu s nynějším majitelem, zůstane to tak i nadále, napsal deník The New York Times.

Městská rada Los Angeles v pátek jednomyslně odhlasovala zahájení procesu, který by dům označil za historickou a kulturní památku a zachránil jej před demolicí. Rozhodnutí znamenalo okamžitě dočasné zastavení platnosti demoličního povolení, které stavební odbor města schválil jen den předtím. Demolice se týkala rodinného domu, přistavěné garáže a skladu a počítala i se zasypáním bazénu.

Dům za dvě stě milionů

Podle katastru nemovitostí prodala nemovitost společnost Glory of Snow LLC v červenci firmě Glory of Snow Trust za 8,35 milionu dolarů (asi 192 milionů korun). Prodejci ani kupující na žádosti o vyjádření nereagovali, stejně jako stavební odbor města.

Návrh na ochranu domu představila členka městské rady v LA Traci Parková, která zastupuje 11. městský obvod, jehož součástí je i Brentwood. Parková se o hrozící demolici dozvěděla teprve 6. září poté, co se mezi jejími voliči rozšířil článek v The New York Post.

„Spousta lidí má svou vlastní vnitřní Marilyn. Myslím, že proč se s ní lidé ztotožňují a proč tato postava a tento dům tak hluboce rezonují zde v Los Angeles i mimo něj, je to kvůli tomu, kým byla,“ řekla NYT Parková. „Nedovedu si představit místo, které by si více zasloužilo označení památky,“ dodala.

Podivná transakce

Spekulace o plánech nového majitele přiživila i záhadná povaha transakce mezi dvěma spřízněnými firmami. Carolyn Jordanová, předsedkyně tamního dobrovolnického sdružení obyvatel Brentwood Community Council, řekla, že když se začala šířit zpráva o demolici, „rozpoutalo se peklo“.

„Jak by mohl někdo strhnout jeden z nejslavnějších domů na planetě, který máme právě tady v Brentwoodu?“ řekla Jordanová, která uvedla, že dostala desítky zpráv od znepokojených sousedů. „Předchozí majitelé opravdu ctili skutečnost, že to bylo sídlo Marilyn Monroe,“ podotkla.

Dům na adrese 12305 Fifth Helena Drive není z ulice vidět. Turisté se ale často zastavují, aby vzdali úctu a drží své telefony nad hlavou v naději, že si vyfotí historii. Hacienda byla postavena v roce 1929 na pozemku o rozloze 270 metrů čtverečních a byla první a jedinou rezidencí, kterou Marilyn Monroe vlastnila sama. Dům koupila za 75 tisíc dolarů po rozvodu s dramatikem Arthurem Millerem.

