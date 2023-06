Mick Jagger a jeho o 43 let mladší partnerka prodávají floridskou rezidenci. Je docela skromná

Téměř osmdesátiletý rock'n'rolový veterán Mick Jagger a jeho o více než polovinu mladší partnerka se zbavují rezidence na Floridě. Za dům u jezera požadují „přátelských" 3,5 milionu dolarů (76,1 milionu korun).

V nabídce realitního webu Realtor.com se objevil na první pohled nikterak nápadný dům. Nevyniká svojí velikostí, architektonickým pojetím, dokonce mu dominují tlumené odstíny barev fasádou počínaje a interiérem konče. To, proč na sebe dům u jezera v oblasti Lakewood Ranch východně od floridského Bradentonu strhává pozornost, je identita majitele.

Podívejte se, jak bydlí rocková hvězda:

Nemovitost totiž neprodává nikdo jiný než frontman skupiny Rolling Stones Mick Jagger a jeho přítelkyně, tanečnice Melanie Hamricková. Rezidence obklopená vzrostlými palmami situovaná jen pár kroků od vodní hladiny nabízejí za 3,499 milionu dolarů. Zdá se, že spojení s Jaggerem je klíčovým prodejním argumentem pro nemovitost, která disponuje „pouze“ čtyřmi ložnicemi a pěti koupelnami, uvádí agentura Bloomberg.

Žádná okázalost, ale hlavně soukromí

„Nemůžete vždy dostat to, co chcete, ale tento dům je rozhodně to, co potřebujete!“ uvádí se v přehledu nabídky a cituje část slavné písně Stones s názvem You Can't Always Get What You Want, kterou Jagger a Keith Richards napsali v roce 1969. „Tento nádherný, na zakázku postavený dům Rutenberg v přední uzavřené komunitě The Lake Club byl navržen s ohledem na soukromí,“ píše se dále.

Jagger a Hamricková koupili dům u pobřeží Mexického zálivu v říjnu 2020 za něco málo přes 1,9 milionu dolarů. Nemovitost byla napsána na Hamrickovou a byla vybrána hlavně proto, že v oblasti žije její rodina. Jeho původní kupní cena v roce 2010 činila 1,2 milionu dolarů.

Dům má obytnou plochu asi 529 metrů čtverečních a zahrnuje prvky, jako je vyhřívaný bazén se slanou vodou, tři balkony a zvonici. Kuchyňské spotřebiče jsou té nejvyšší kvality, a samozřejmostí je i místnost „nekonečných možností“, která je vybavena jak jinak než barem.

Devětasedmdesátiletý Jagger a jeho šestatřicetiletá partnerka, baletka a choreografka v American Ballet Theatre, jsou spolu od roku 2014. Mají spolu šestiletého syna. Kromě floridské rezidence vlastí celou řadu nemovitostí. Nejvíce se zdržují v New Yorku.

