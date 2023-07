Koncerty Taylor Swift vyvolaly oživení americké ekonomiky, v Seattlu i zemětřesení

Vyprodané koncerty americké zpěvačky Taylor Swift v Seattlu vyvolaly seismickou aktivitu odpovídající zemětřesení o síle 2,3 stupně. Serveru BBC News to řekla seismoložka Jackie Caplanová-Auerbachová, podle které to způsobili buď fanoušci této populární zpěvačky, nebo její zvukový systém.

Reklama

Swiftová svými vystoupeními 22. a 23. července v seattleském stadionu Lumen Field překonala místní seismologický rekord. Ten v roce 2011 způsobili fanoušci amerického fotbalu, kteří oslavovali touchdown Marshawna Lynche z NFL týmu Seattle Seahawks během zápasu proti klubu New Orleans Saints.

USA jsou venku z covidové krize. Ne díky vládě, ale miliardovému turné Taylor Swift Money Vlády všech zemí postižených covidovým propadem ekonomiky hledaly lék na co nejrychlejší návrat k předcovidovým číslům. Spojené státy z této agonie dostalo turné zpěvačky Taylor Swift, které trhá rekordy v návštěvnosti. Ekonomiku rozběhla snaha obchodníků prodat vše, co třiatřicetiletou megahvězdu současné pop-music připomíná – od triček a make-upů po koblihy. A fanoušci ochotně platí, napsal deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Rozdíl mezi zápasem NFL a nedávnými koncerty Taylor Swift byl pouhých 0,3,stupně ale „otřesy byly dvakrát silnější," řekla Caplanová-Auerbachová ze Západní washingtonské univerzity. „Vzala jsem si data z obou koncertních večerů a rychle jsem si všimla, že jde zřejmě o stejný vzorec. Když jsem je překryla přes sebe, byly téměř identické," dodala.

Koncerty pro dvakrát 70 tisíc lidí

Koncerty v Seattlu se odehrály před celkem 144 tisíc fanoušky během dvou večerů. „Seattle, to byl opravdu jeden z mých nejoblíbenějších víkendů vůbec. Děkuji vám za všechno. Za všechno to fandění, křik, skákání, tanec, zpívání z plných plic," uvedla zpěvačka na Instagramu po obou vystoupeních.

Vinylová LP deska slaví 75 let. Před lety přežila klinickou smrt, slaví návrat ve velkém stylu Enjoy 21. června 1948 svolalo vydavatelství Columbia do newyorského hotelu Waldorf Astoria tiskovou konferenci. Na ní šéf firmy Edward Wallerstein představil novou technologii nahrávání zvuku na dlouhohrající (long play neboli LP) desku z vinylu. Firma rovnou představila katalog se 135 nahrávkami vylisovanými v desítkách tisíc kusů a směle prohlásila, že je schopna je ihned prodat. Stalo se - a vinylová “elpíčka” se prodávají dodnes. Dušan Kütner Přečíst článek

Koncerty v Seattlu se konaly na konci americké části turné Eras – jejího prvního turné po pěti letech. Dvanáctinásobná držitelka Grammy má na kontě deset původních alb, některé rané desky však nahrává znovu kvůli sporu s hudebním manažerem Scooterem Braunem,

Je známo, že hudební koncerty způsobovaly seismickou aktivitu i dříve, například při koncertu skupiny Foo Fighters na Novém Zélandu v roce 2011.

Vlády všech zemí postižených covidovým propadem ekonomiky hledaly lék na co nejrychlejší návrat k předcovidovým číslům. Spojené státy z této agonie dostalo právě turné zpěvačky Taylor Swift, které trhá rekordy v návštěvnosti. Ekonomiku rozběhla snaha obchodníků prodat vše, co třiatřicetiletou megahvězdu současné pop-music připomíná – od triček a make-upů po koblihy. A fanoušci ochotně platí, napsal před pár dny deník The Wall Street Journal.

REPORTÁŽ: Springsteen do Vídně přivezl skvělou hudbu, radost i dojetí. A možná i inflaci Enjoy Bruce Springsteen letos objíždí Evropu. Navzdory přibývajícím létům stále ukazuje, proč je žijící legendou. I úterní koncert ve Vídni byl prvotřídním hudebním výkonem, ale i příležitostí k zamyšlení. Ten si ostatně našli i ekonomové. Karel Pučelík Přečíst článek