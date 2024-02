DRFG u Hradce Králové buduje zdravotnický závod pro Heraeus

Na brownfieldu ČKD v Plotištích nad Labem na severozápadním okraji Hradce Králové vyroste další, v pořadí již třetí stavba. Distribuční centrum PPL a sklad Plzeňského Prazdroje doplní výrobna specializovaných zdravotnický přístrojů. Pro firmu Heraeus Medevio ji buduje skupina DRFG.

Německá skupina Heraeus Medevio získala v Plotištích pozemek se stavebním povolením o rozloze téměř jednoho hektaru. Koncem ledna na něm zahájila stavbu závodu, ve kterém má práci najít až 300 lidí. Hotovo má být do konce roku.

„Region Hradce Králové je v rámci Česka stabilně rostoucím centrem výroby zdravotnických pomůcek, které vytváří pracovní místa a přitahuje kvalitní zaměstnance. To z něj činí strategickou lokalitu pro expanzi,“ uvedl ředitel Heraeus Medevio v České republice Ondřej Marek.

Na bývalém brownfieldu OKD vyroste dvoupodlažní budova, v níž na 4100 metrech čtverečních bude výroba a 3000 metrů čtverečních zaberou kanceláře a zázemí. Společnost pro případný budoucí rozvoj zakoupila také sousední pozemek o rozloze 8000 metrů čtverečních, který zatím využije jako parkoviště.

Zástupci společností DRFG a Heraeus zahájili výstavbu nové budovy v bývalém areálu ČKD v Plotištích nad Labem. DRFG, užito se svolením

Stěhování z Německa do Hradce

Heraeus do nové budovy umístí výrobu dvou produktových řad ze svého portfolia. Půjde o katetry využívané v kardiologii, kardiovaskulární endoskopii či neurochirurgii a o výrobu elektrod pro katetry či kardiostimulátory. Výroba elektrod by se do závodu měla přesunout z Německa. Zhruba 60 pracovních pozic z více než 300 by měli zastávat lidé s vysokoškolským vzděláním.

V projektu DRFG v areálu v Plotištích je již překladiště zásilek přepravní společnosti PPL CZ a sklad Plzeňského Prazdroje. „Areál DRFG Plotiště nabízí ještě jeden poslední pozemek s rozlohou 25 tisíc metrů čtverečních, kde lze do vlastnictví vybudovat objekt o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních,” uvedl generální ředitel DRFG Roman Řezníček.

Skupina Heraeus měla ve finančním roce 2022 obrat 29,1 miliardy eur (asi 730 miliard korun). Zaměstnávala přes 17 tisíc lidí ve 40 zemích. Zahrnuje podniky v oblastech životního prostředí, recyklace, elektroniky, zdravotnictví a průmyslových aplikací.

