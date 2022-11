Čínský trh realit se zhroutil, investoři tratí miliardy

Čínští developeři nezvládají splácet své úvěry a investoři se vzdali naděje, že své peníze někdy ještě uvidí. Některé realitní dluhopisy se prodávají za méně než deset procent hodnoty.

Ceny dolarových dluhopisů developerských společností v Číně se propadly na nová minima, některé se obchodují pod 10 centy vůči dolaru, píše deník Wall Street Journal. To odráží totální ztrátu důvěry investorů v sektor po sérii bankrotů, které odradily mezinárodní investory.

Pokles cen na čínském trh nemovitostí je dramatický. Měsíční tržby stovky největších developerů v zemi klesly od října 2021 o 28,4 procenta na 76,7 miliardy dolarů (1,9 bilionu korun), vyplývá to z dat společnosti China Real Estate Information. Tržby developerů klesají už šestnáctý měsíc v řadě. V říjnu, který je tradičně rušným měsícem pro prodeje domů v Číně, klesly oproti září o 2,6 procenta.

Poslední rána pro čínský realitní trh přišla tento týden, když středně velký developer, CIFI Holdings, uvedl, že pozastavuje všechny splátky svého zahraničního dluhu. Oznámil to poté, co se mu nepodařilo uzavřít dohodu s věřiteli.

Společnost se sídlem v Šanghaji dodala, že s těmito věřiteli již ani nejedná o splácení dluhu. Dluhopisy CIFI následně zkolabovaly na sekundárním trhu. Bondy splatné v roce 2028, jsou podle Tradewebu nabízeny za přibližně 6 centů za dolar. Jinými slovy, investoři očekávají, že z každého půjčeného milionu se jim podaří získat zpět jen 60 tisíc. Akcie společnosti za poslední rok ztratily 91 procent své hodnoty.

Několik dluhopisů vydaných společností Country Garden Holdings, největším čínským developerem co do počtu prodejů, bylo v úterý kotováno pod 8 centy vůči dolaru, ukazují data Tradewebu.

Pokles hodnoty dluhopisů vydaných těmito společnostmi znamená, že se nyní obchodují blízko úrovním nechvalně známé společnosti China Evergrande, kdysi předního developera, ale nyní nejznámější oběti čínského realitního sektoru. Většina dluhopisů vydaných společností Evergrande, která je uprostřed složitého restrukturalizačního procesu, byla podle FactSet nedávno obchodována za přibližně 4 centy za dolar.

Zahraniční investoři letos na čínských realitních bondech přišli o miliardy dolarů. Podle údajů společnosti Morningstar ztrácí letos asijský dluhopisový fond společnosti Fidelity International 43 procent. Podobný fond spravovaný společností BlackRock vykázal za stejné období ztrátu 34 procenta.

Analytici již delší domu varují, že čínský realitní trh je na tom nejhůře z celého světa. Týdeník Economist nedávno predikoval, že situace tam bude zlá, ale problémy by se neměly přelít za hranice Číny.

