Otřes ve světě kosmetiky. L’Oréal možná koupí kosmetickou divizi Keringu
V nadcházejícím týdnu by se mohl na francouzském trhu uskutečnit obří deal. Společnost Kering vlastnící řadu luxusních značek včetně Gucciho, by mohla prodat svou kosmetickou divizi. Kupcem by přitom mohl být L’Oréal, který by podle Bloombergu zaplatil čtyři miliardy eur.
Nový šéf Keringu Luca de Meo chystá první velký krok v nové funkci. Podle agentury Bloomberg odvolávající se na zdroje z trhu by již v nadcházejícím týdnu mohl Kering oznámit, že odprodá kosmetickou divizi. Kupujícím by přitom mohla být slavná francouzská značka L’Oréal. Cenovka by se přitom mohl vyšplhat ke čtyřem miliardám eur, uvádí Bloomberg.
„Případný prodej kosmetické divize společnosti Kering by byl prvním strategickým krokem pod vedením de Mea. Kering přitom čelí poklesu poptávky v Číně a hrozbě zvýšení celních sazeb v USA,“ myslí si Angelina Rascouet z Bloombergu. Zároveň doplňuje, že nový generální ředitel, který minulý měsíc převzal tuto funkci po Françoisi-Henrim Pinaultovi, by měl svou strategickou vizi představit na jaře příštího roku.
O případném prodeji již dříve spekulovala média. Bloomberg nyní upozorňuje, že k oznámení dealu by mohlo dojít v nadcházejících dnech, ale stejně tak mohou jednání i zkrachovat.
Luxus v problémech
Kering začal cíleně budovat kosmetickou divizi v roce 2023. Tehdy francouzský holding koupil výrobce kolínských vod Creed. Cenovka se přitom údajně vyšplhala na 3,5 miliardy eur. Právě Creed se měl stát pilířem nově vznikající „beauty“ divize.
Podle Bloombergu ale zároveň ve stejné době začala krize v hospodaření společnosti, která vlastní řadu luxusních značek včetně Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent či Balenciaga.
