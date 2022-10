Prodat nebo neprodat? Ceny domů klesají a ještě budou, ve světě i v Česku

Ceny starších bytů a domů klesají napříč celým světem. A tento trend se nevyhýbá ani Česku.

Ceny v nemovitostí v posledních letech rostly, během pandemie zažily nevídaný boom. Ať už kvůli rekordně levným hypotékám, zpomalení výstavby nebo nedostatečné nabídce. Roky růstu jsou nyní ale definitivně u konce.

V některých krajích se ceny domů a bytů propadly dokonce o celých 12 měsíců zpět a smazaly tak rekordní nárůst z posledního roku, vyplývá z analýzy Kvartálního monitoru trhu s nemovitostmi realitní skupiny EHS.

Padají ceny bytů, ještě razantněji zlevňují domy

Propad cen je zřetelný v Praze i dalších českých městech. V září se metr čtvereční bytu v hlavním městě prodával za 112 tisíc korun tedy za cenu o pět procent nižší ve srovnání s prvním letošním kvartálem. Nejrazantnější pád cen ale zaznamenala například Ostrava nebo města v Jihočeském a Královehradeckém kraji.

„Pokud nyní trh něco jednoduše definuje, pak je to příchod velkého vystřízlivění,“ konstatuje Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services.

Ještě rychleji pak padají ceny rodinných domů, nejvýrazněji opět v Moravskoslezském kraji. A kam až se hodnota propadne ukáže až zima. Radikálně „zlevní“ energeticky náročné objekty nebo domy před rekonstrukcí.

A bude hůř. Podle prognózy členů skupiny EHS budou poklesy napříč republikou radikální – v některých oblastech se ceny mohou oproti dnešku postupně snížit i o více než pětinu.

Nejvíce zasažené budou chudší kraje – například v Ústeckém kraji je odhadován pád cen v rozmezí 10 až 30 procent podle konkrétní lokality a typu nemovitosti. V Moravskoslezském a Libereckém kraji se majitelé musí připravit na snížení ceny o 10 až 25 procent, v Karlovarském pak o 15 až 25 procent.

Realitní trh ztrací dynamiku všude ve světě

Česko ale není výjimkou. Podobný trend je patrný i v devíti rozvinutých ekonomikách, píše týdeník Economist. Pokles v té největší, americké, je zatím malý, ale jinde jsou dramatičtější. Například v Kanadě jsou ceny bytů již o devět procent nižší než v únoru.

Kdo má dnes svůj majetek v cihlách a maltě, měl by proto znervóznět. Prodeje nemovitostí totiž zamrzly. Zatímco v USA jsou propady prodejů méně razantní, v Kanadě by letos objem prodaných domů mohl spadnout téměř o polovinu. Trend je to alarmující. Hodnota domů na celém světě totiž tvoří polovinu veškerého bohatství. Lidé mají v nemovitostech uloženo celkem 250 bilionů dolarů, zatímco v akciích pouze 90 bilionů dolarů.

Brzdou realitního trhu jsou především prudce rostoucí úrokové sazby. Ve Spojených státech úrok u 30letých hypoték poskočil na 6,92 procenta, na dvakrát vyšší szabu než před rokem a nejvíc od roku 2002. V Česku podle dat Hypomonitoru dosáhly v září průměrné sazby hypotečních úvěrů 5,8 procenta. Vyšší úrokové sazby drtí kupní sílu drobných investorů do nemovitostí od Stockholmu po Sydney, upozorňuje The Economist.

Finanční katastrofa nepřijde

Dobrou zprávou je, že americkým subprime hypotékám odzvonilo, banky tak mají ve svých rozvahách podstatně menší podíl rizikových úvěrů, a tak se ceny nemovitostí velmi pravděpodobně vyhnou epickému propadu, který zaznamenaly v USA i zbytku světa před 15 lety při globální finanční krizi.

Nejhorší situace související s nemovitostmi a financemi ale bublá v Číně. Naštěstí pro zbytek světa jsou problémy se zaplacenými byty, které nebyly nikdy postaveny, hermeticky uzavřeny v Říši středu.

