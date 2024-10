Skupina Direct vstupuje do nové fáze. Do tří let chceme mít dvojnásobný obrat, říká její šéf

Skupina Direct pod vedením Pavla Řeháka vstupuje do nové éry svého rozvoje. Po deseti letech na trhu oznámila ambiciózní plány růstu a od pojišťovnictví se rozhodla proniknout i do dalších oblastí. Podle Řeháka pojišťovnictví nyní tvoří méně než polovinu byznysu skupiny.

„Na trh jsme vstoupili před 10 lety proto, abychom měnili stojaté vody pojišťovnictví. Posunuli jsme se však za hranice pojišťovnictví i České republiky,“ uvedl Michal Řezníček, CEO Direct pojišťovny. Ta má za sebou významný rok – během léta expandovala koupí portfolia společnosti wefox na polský trh, kde bude od ledna obsluhovat téměř 400 tisíc klientů. V budoucnu má pojišťovna záměr vstoupit i na další evropské trhy. Především na ten německý.

V roce 2023 dosáhla skupina na celkový roční obrat 8,1 miliardy korun. „Cílem je do roku 2027 dosáhnout dvojnásobného obratu v hodnotě až 18 miliard korun,“ řekl Řehák.

Nové posily

Minulý týden skupina koupila společnost Fondee, platformu pro drobné investory. Ta se stala již čtvrtou „nohou“, o kterou chce skupina Direct opřít své ambiciózní plány. K původní pojišťovně již přidala také Direct auto, Fidoo, která spravuje firemní výdaje, a nyní i Fondee. „Vstupujeme do druhé růstové fáze,“ doplnil Řehák. Tu doplní i nová vizuální identita pro celou skupinu.

Fondee, které nabízí investice do ETF, tedy burzovně obchodovaných fondů, založili v roce 2017 manželé Hlavsovi a služby začali drobným investorům nabízet začátkem roku 2020. Investiční aplikace je však zatím ztrátová. „Fondee je těsně před break-evenem, v prvním kvartálu by se měli dostat do černých čísel. Počítáme ale s dalšími dvěma roky investic, které pomohou zvýšit úspěch Fondee v Česku i Polsku,“ kontruje Řehák. Manželé Hlavsovi ve společnosti zůstanou i nadále. „Získali jsme parťáka pro náš další rozvoj. Po sedmi startupových letech dozrál čas, aby se Fondee rozvíjelo pod křídly velké firmy s velkým kapitálem,“ uvedla již dříve Eva Hlavsová.

Jedním z klíčových motorů růstu je pro skupinu také rozvoj aktivit Direct auto, které v Praze brzy spustí koncept Direct Auto Park (DAP). Po Oloumouci půjde již o druhou pobočku. DAP má nabízet nové i ojeté vozy. Součástí nabídky bude také Birne – flexibilní operativní leasing bez skrytých háčků a překvapení. „Během dvou let bychom chtěli být v 10 až 12 krajských městech,“ říká Martin Frko, CEO společnosti Direct auto.

