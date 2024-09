Pavel Řehák spouští fond pro „lepší Česko“

Třetí fond skupiny Pavla Řeháka cílí na velké investory, vstupní kapitál bude deset milionů korun. Chce nabrat miliardu korun na rozvoj své skupiny.

Finanční skupina Pavla Řeháka Vigo Investments, skrze kterou vlastní pojišťovnu Direct a autobazary a dealerství Direct Auto, spouští nový investiční fond - vlajkovou loď - s názvem Direct Pro. Skupina, která vznikla kolem pojištovny, je na trhu téměř deset let a podle zakladatele vyrostla k desetimiliardovým tržbám.

Od svého založení v roce 2015 zvýšila Vigo Investments svůj zisk téměř desetinásobně, loni dosáhl hodnoty 271 milionů korun a letos bude kolem 400 milionů korun. V roce 2026 by měl čistý zisk podle plánů firmy docílit 900 milionů korun. Letos skupina s pojišťovnou Direct expandovala do Polska, zvažuje na tamním trhu také rozšíření skrze Direct Auto. Do skupiny patří kromě pojišťovny a autobazarů, dealerství a autoservisů také firma Fidoo, která poskytuje firmám sofistikovaný software na správu výdajů.

Investoři kamarádi

Další expanzi skupiny má podpořit právě nový fond. „Lidé se na nás obracejí, že s námi chtějí investovat. Proto se čím dál víc otevíráme investorům - umožní nám to zrychlit náš růst a investorům dát možnost zhodnocení,“ říká Řehák. Nový fond chce držet původní filozofii jeho skupiny - chce zlepšovat poměry v odvětví, kde jeho firmy fungují a chce pomáhat českým firmám růst. „Fond je pro lidi, kteří chtějí s čistým svědomím budovat lepší Česko. Chtějí rozvíjet českou ekonomiku a investovat to zpět,“ dodal Řehák s tím, že se se všemi investory chce osobně potkat a nepřipustí, aby se do fondu dostaly jakékoli neetické peníze. Kolem fondu vznikne privátní klub podobně smýšlejících hodnotových investorů.

Nový fond by měl během dvou tří let nabrat miliardu korun. Podobnou úroveň již má první fond kvalifikovaných investorů Direct Vigo, který vznikl před šesti lety a investuje do pojišťovnictví. Zatím menší je retailový nemovitostní fond Vigo Public, kam jde investovat už od 500 korun měsíčně a jehož výnosy pocházejí z nájmu z nemovitostí v držení Direct Auto. Všechny fondy pro Vigo Investments administruje společnost Codya.

Fond Direct Pro bude investovat do prioritních akcií auto a pojištovacích aktiv, a sice ze sedmdesáti procent do stávajícího byznysu, zbytek půjde na akvizice. Česká skupina se chce rozkročit odvětvově i teritoriálně do střední Evropy.

