Advokát z Blažkovy bitcoinové kauzy čelí kárné žalobě
Brněnský advokát Kárim Titz, který v bitcoinové kauze zastupuje Tomáše Jiřikovského, podle České advokátní komory nedostatečně prověřil původ bitcoinů, které jeho klient daroval České republice. Titz nyní čelí kárnému řízení, v němž mu hrozí i vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze. Podle kontrolní rady komory nedostatečně prověřil původ bitcoinů, které jeho odsouzený klient Tomáš Jiřikovský daroval státu, a nevyhodnotil tento miliardový dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz. Uvedla to mluvčí komory Iva Chaloupková.
Po kritice za přijetí daru loni rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
Advokátovi hrozí i vyškrtnutí z komory
Kárnou žalobu podal předseda kontrolní rady ČAK, Titz ji podle mluvčí již obdržel. Advokátům hrozí v kárném řízení napomenutí, pokuta, dočasný zákaz činnosti nebo nejpřísnější vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic podle ní nebylo zameteno pod koberec. Ve svém vystoupení v úvodu patrně poslední předvolební řádné schůze Sněmovny vyzdvihla dohody o narovnání s kupci kryptoměny pochybného původu, kterou ministerstvu ještě pod vedením Pavla Blažka daroval nyní obviněný Tomáš Jiřikovský. Úplnost vysvětlování aféry pak před poslanci zpochybnili Piráti Olga Richterová a Jakub Michálek.
Bitcoinová kauza je uzavřená kapitola, uvedla Decroix
„Kontrolní rada dospěla k závěru, že advokát při provádění kontroly klienta neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů darovaných klientem České republice, když předmětem kontroly učinil toliko elektronická zařízení, která obsahovala přístupové údaje k elektronické peněžence klienta. A dále, že advokát bezúplatný převod majetku klienta České republice nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu AML zákona (zákon proti praní špinavých peněz, pozn. red.) a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,“ shrnula Chaloupková.
Další podrobnosti ke kárné žalobě ČAK sdělovat nebude. Veřejný bude až výsledek jejího projednání.
Blažka komora řešila také
ČAK prověřovala i postup samotného Pavla Blažka, který je rovněž advokátem. Počátkem tohoto měsíce ale informovala, že stížnost posoudila jako nedůvodnou a kárnou žalobu na exministra nepodá. Mimo jiné uvedla, že Blažkovo počínání nesouviselo s výkonem advokacie.
Bitcoinová kauza se resuscituje v plné nahotě. A tentokrát na to vládní strany ani nepotřebují nikoho dalšího, aby jim komplikoval předvolební situaci. Úplně stačí jejich vlastní aktivity, jak ukazuje osud „koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy“, který nyní raději končí, než aby přišel s bolestivým objasněním. Máme tu bitcoingate 2.0.
Stanislav Šulc: Bitcoingate se vrací. Je ještě absurdnější, než se zdálo. A kdo na to upozorňuje, je odejit
Policie bitcoiny zajistila
Darované bitcoiny policie později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovský byl dříve odsouzen za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Aktuálně čelí stíhání za praní špinavých peněz a za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Hrozí mu osm až 18 let vězení, je ve vazbě. Nikdo další z aktérů kauzy zatím obviněn nebyl. Okolnosti samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze, nikoli olomoučtí žalobci.
Audit kritizoval postup ministerstva
Blažek trvá na tom, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo ani nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Rozpuštěný tým žalobců, který kauzu kolem Jiřikovského původně řešil, se podle Deníku N klonil k zahájení trestního stíhání Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
