Kauza bitcoin má první obviněné. Je mezi nimi i exministr Pavel Blažek

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) by dle informací médií měl figurovat mezi trojicí obviněných v takzvané bitcoinové kauze.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. Bližší informace k obviněným VSZ neposkytlo. Média s odvoláním na zdroje uvedla, že jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a brněnského advokáta Kárima Titze.

V případu je již obviněn také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Od loňského srpna je ve vazbě.

„Stíhaný skutek bezprostředně souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch,“ uvedl Dragoun.

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Kauza se vleče skoro dva roky

Blažek (dříve ODS) kvůli bitcoinové kauze rezignoval, tvrdil však, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

Z auditu také vyplynulo, že za kroky při přijetí miliardového bitcoinového daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace. Brněnský advokát Titz dárce sporných bitcoinů Jiřikovského zastupuje; v březnu na něj podala Česká advokátní komora kárnou žalobu. Podle kontrolní rady komory důsledně nezkontroloval původ bitcoinů, které jeho odsouzený klient daroval státu, a nevyhodnotil tento miliardový dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz.

Z informací VSZ vyplývá, že všichni tři obvinění pravomoce zneužili dílem dokonaným a částečně ve stadiu pokusu. Dva z obviněných jsou stíháni u tohoto trestného činu jako pachatelé a jeden ve formě účastenství na tomto trestném činu.

Kauza Čapí hnízdo už dávno není jen soudní spis. Je to český politický folklor s účtenkou, rodinným albem a věčnou větou o politickém procesu. Jen čápi se mezitím stihli vystřídat několikrát.

Další paragrafy

Stíháni jsou i za dva trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti. Jeden trestný čin má podle olomouckého vrchního žalobce souvislost s převedením věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby, na jiného. „Druhý trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti,“ doplnil Dragoun. Všichni tři obvinění jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. VSZ případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal nynější ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.

Vládu Andreje Babiše rozhodně nelze osočovat z jedné věci: že by neplnila své sliby. Ostatně i nájezd na média veřejné služby dnes činí zejména pod záštitou plnění předvolebních slibů. A k těm hlavním patří EET. Ta se nyní dostává do legislativního procesu a dostává jasnější kontury. EET 2.0 tak lze označit za verzi s „lidskou tváří".

Blokáda Hormuzu si začíná vybírat daň. Inflace v Česku se může dostat ke čtyřem procentům

Hormuz
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Český průmysl hlásí nejlepší kondici za čtyři roky, pod povrchem ale rychle sílí tlak na náklady. Válka v Perském zálivu, dražší doprava a nedostatek materiálů nutí firmy předzásobovat, propouštět a přenášet vyšší ceny dál na odběratele. Inflace se tak může znovu citelněji propsat i do peněženek spotřebitelů.

Nedostatek materiálů a rostoucí přepravní náklady, to jsou dvě zásadní překážky, jimž v sílící míře čelí čeští průmyslníci. Jejich náklady kvůli těmto překážkám letos v dubnu narůstaly nejvýrazněji od května 2022, plyne z zveřejněného šetření podmínek v tuzemském zpracovatelském průmyslu, které pravidelně provádí společnost S&P Global.

Index nákupních manažerů v českém zpracovatelském průmyslu vykázal v dubnu hodnotu 52,9 bodu, která je sama o sobě poměrně pozitivní, nejvyšší za čtyři roky. Je vyšší než hodnota 50 bodů, takže značí zlepšení podmínek v tuzemském průmyslu oproti letošnímu březnu. Za část hodnoty indexu, který narostl z březnové hodnoty 52,8, může ovšem i skutečnost, že se prodlužuje doba realizace dodavatelských zakázek. Za normálních okolností by se jednalo o pozitivní projev vysoké poptávky, nyní však jde alespoň do určité míry o projev narušení dodávek základních materiálu z Perského zálivu.  

České průmyslu firmy v dubnu zintenzivnily své nákupy vstupů, materiálů a surovin a své předzásobování, a to kvůli hrozícímu nedostatku v důsledku války v Perském zálivu a uzavřeného Hormuzského průlivu. Související snaha kompenzovat vyšší náklady vstupů je vedla k propouštění a snižování stavů zaměstnanců, které tak byly nejvýraznější od listopadu loňského roku. 

Průmysloví výrobci přitom už své náklady částečně přenáší na odběratele, takže inflace na výstupu byla v dubnu nejvýraznější od ledna 2023. V dalších měsících se tyto tlaky promítnou ještě citelněji, a to také v obecné, spotřebitelské inflaci.

Zcela nečekaně je svého druhu vítězem války v Perském zálivu Saúdská Arábie. Alespoň tedy mezi zeměmi Zálivu.

Jak si povede inflace?

Jednotlivé české i zahraniční banky, finanční domy a další instituce v současnosti postupně zvyšují svůj odhad letošní spotřebitelské inflace v ČR.

Většina odhadů zatím stále spadá do tolerančního pásma České národní banky. Například dubnový odhad francouzské banky Credit Agricole ale už Česku prognózuje pro letošek tříprocentní celoroční inflaci, která by tedy byla při samé horní mezi tolerančního pásma. Italská banka UniCredit pak dokonce předpokládá letošní inflaci v ČR ve výši 3,9 procenta

Válka v Perském zálivu ale současně nutí firmy zkracovat své dodavatelské řetězce, takže celý konflikt má pozitivní dopad v tom smyslu, že alespoň v některých případech roste poptávka po lokálních dodavatelích. 

Realitní divize skupiny Penta Investments mění řídicí strukturu. Penta Real Estate, která se z developera působícího hlavně v Česku a na Slovensku posouvá mezi mezinárodní hráče, posiluje vedení na úrovni holdingu. Do jeho čela byl s účinností od 1. dubna 2026 jmenován David Musil. Skupinovým finančním ředitelem je Michal Pindroch.

Změna přichází v době, kdy firma rozšiřuje počet projektů i geografický záběr. Vedle Česka a Slovenska vstoupila také na londýnský realitní trh a podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy zvažuje i možnost vstupu na čtvrtý trh.

„Penta Real Estate vyrostla nejen na trzích v Česku a na Slovensku, kde dlouhodobě působí, ale rozšířila se i na britský trh do Londýna a plánuje možnost vstupu na čtvrtý trh. To zákonitě vedlo k tomu, abychom posílili vedení na úrovni holdingu,“ uvedl Dospiva.

Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.

Lokální řízení zůstává v rukou výkonných ředitelů pro jednotlivé trhy. Na Slovensku tuto roli zastává Michal Rehák, expanzi do Velké Británie vede Pavel Streblov a v Česku se výkonným ředitelem stal Rudolf Vacek, který vystřídal Davida Musila.

Penta Real Estate loni dosáhla rekordního čistého zisku dvě miliardy korun. Hodnota jejích aktiv meziročně vzrostla o 23,5 procenta na více než 51,5 miliardy korun. Skupina nyní působí na třech trzích, zaměstnává téměř 200 lidí a řídí více než 40 projektů v různých fázích přípravy nebo výstavby.

Novým obchodním ředitelem Plzeňský Prazdroj se od dubna stal Jan Krafka, který dosud působil jako regionální ředitel Asahi Germany. Ve funkci nahradil Romana Trzaskalika, jenž nově vede rumunský pivovar Ursus Breweries.

Letos má ve výstavbě 15 projektů, z toho deset v Česku, tři ve Velké Británii a dva na Slovensku.

Podle Davida Musila má nová struktura pomoci dalšímu růstu skupiny. „Chceme růst organicky na domácích trzích i akvizičně v zahraničí. Naším cílem je sjednotit postupy a strategie při zachování silného lokálního řízení ostřílených ředitelů v jednotlivých zemích,“ uvedl šéf skupiny Penta Real Estate.

