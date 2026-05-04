Kauza bitcoin má první obviněné. Je mezi nimi i exministr Pavel Blažek
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) by dle informací médií měl figurovat mezi trojicí obviněných v takzvané bitcoinové kauze.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. Bližší informace k obviněným VSZ neposkytlo. Média s odvoláním na zdroje uvedla, že jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a brněnského advokáta Kárima Titze.
V případu je již obviněn také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Od loňského srpna je ve vazbě.
„Stíhaný skutek bezprostředně souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch,“ uvedl Dragoun.
Kauza se vleče skoro dva roky
Blažek (dříve ODS) kvůli bitcoinové kauze rezignoval, tvrdil však, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Z auditu také vyplynulo, že za kroky při přijetí miliardového bitcoinového daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace. Brněnský advokát Titz dárce sporných bitcoinů Jiřikovského zastupuje; v březnu na něj podala Česká advokátní komora kárnou žalobu. Podle kontrolní rady komory důsledně nezkontroloval původ bitcoinů, které jeho odsouzený klient daroval státu, a nevyhodnotil tento miliardový dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz.
Z informací VSZ vyplývá, že všichni tři obvinění pravomoce zneužili dílem dokonaným a částečně ve stadiu pokusu. Dva z obviněných jsou stíháni u tohoto trestného činu jako pachatelé a jeden ve formě účastenství na tomto trestném činu.
Další paragrafy
Stíháni jsou i za dva trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti. Jeden trestný čin má podle olomouckého vrchního žalobce souvislost s převedením věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby, na jiného. „Druhý trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti,“ doplnil Dragoun. Všichni tři obvinění jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. VSZ případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal nynější ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.
