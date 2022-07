Dalibor Martínek: Prezidentské volby rozhodne Instagram. Proč? A jak si kdo vede?

Andrej Babiš hlásil začátkem července, že rozjíždí svůj Instagram. A ať mu tam lidé dají, že chce být větší než Leoš Mareš. Povedený vtípek, Mareš má přes milion sledujících. Jenže v tom je právě ten vtip. Čím víc vtípků a „bezprostředních“ hlášek, fotek, videí a reakcí, tím je člověk sledovanější. Andrej Babiš má za svých pouhých 49 příspěvků již přes 38 tisíc sledovatelů.

Instagram mezi sociálními sítěmi nyní nejvíc frčí. A může být nejen barometrem veřejných nálad, ale tyto nálady také tvořit. Kdo to nepochopil, nemá šanci. Ostatně, i pracovníci sázkovek musí sledovat, jak se kterému kandidátovi daří na sociálních sítích a podle toho upravovat kurz.

U Babiše jsou ještě tři vtipné momenty. Přestože ohlásil rozjezd Instagramu koncem června, příspěvky tam má i z května. To není nic proti ničemu, antidatování je běžný postup. Svědčí to o připravenosti týmu. Za druhé, příspěvky jsou precizně technicky provedené. Skvělá kamera, filtry do sluníčkové barvy. Andrej je vždy lidový, prostý, usměvavý. Kameraman vždy ví, kde má stát.

Další důležitá okolnost, na každém příspěvku je Babiš. Žádná příroda nebo zapadající slunce. Prostě Babiš. Jak již v minulosti Andrej prohlásil, a dobře to věděl, můj ksicht prodává. V zásadě má pravdu. Když prodávám prezidentského kandidáta, musím ukazovat jeho, ne labutě. Prostě marketing.

Instagram vyhrává volby

Instagram dokáže z člověka čelícího trestnímu stíhání vytvořit při dobré práci týmu hodného a chápavého strýčka. A když je to dobře provedené, a v tomto případě je, lidé tomu nakonec přes všechny dostupné informace začnou věřit. To si mnoho jiných kandidátů na prezidenta zjevně neuvědomuje. Instagram může vyhrát volby.

A třetí zábavnou okolností je, že se Babiš stále nepřihlásil k prezidentské kandidatuře. Patrně mu jeho stratégové radí počkat. Nicméně příchodem na Instagram jako by ji vyhlásil.

Jak jsou na tom ostatní kandidáti? Celkem dobře si vede Danuše Nerudová. Na všech příspěvcích se usmívá, je mezi lidmi. Graficky také dobré, skoro jako Babiš. Na 250 příspěvků již dokázala získat přes 22 tisíc sledujících.

Podobně je na tom jeden z dalších favoritů voleb, fešný Petr Pavel. Také dobře graficky zpracované. V jeho štábu si však usmysleli, že je dobré občas dávat pod fotografie generála ještě jakési citáty, asi poselství světu a národu. To, přátelé, nefunguje. Nepůsobí to autenticky. Nicméně Pavel dokázal na necelých osmi stech příspěvcích získat přes třicet tisíc sledovatelů, solidní číslo.

Marek Hilšer hodně sází na svou rodinu. Na mnoha příspěvcích je se svou ženou a malými dětmi. V bazénu, v parku, na koloběžce. Sázka na děti je dobrá, ale může se vymstít. Nebude senátor Hilšer působit jako člověk, který se straní lidí? Na Instagram také občas jeho tým vypouští místo záběrů ze života jakási hesla. Stejná chyba jako u Pavla. Přesto na 350 příspěvků již nalákal přes deset tisíc lidí.

Ti, kteří ještě neobjevili potenciál sítí

Senátor Pavel Fischer zvolil zase trošku jinou taktiku. Na Instagramu se často fotí v jakýchsi oficiálních pozicích, při proslovu, na důležitém místě nebo při setkání s důležitým člověkem. Patrně tím chce ukázat, že je důležitý. Bude to pro volby stačit? Za svých 260 příspěvků získal přes pět tisíc sledovatelů. Patrně to budou důležití lidé.

Černým koněm vzadu může být rozpustilý miliardář Karel Janeček. 580 příspěvků, a na nich všechno možné. Janeček s boxerkami na ruce, chodící po laně, s dětmi, stojící na rukách, různá hesla. No, je to matematik, asi to má promyšlené. Snad mu voliči porozumí. Sleduje ho přes 27 tisíc lidí.

Pak jsou tady ostudy prezentace na sociálních sítích. Karel Diviš píše v záhlaví svého Instagramu, že v dějinách zemí nadcházejí chvíle, kdy země potřebuje něco úplně jiného. Ve všech videích trošku deklamuje s prapodivnými tučnými hesly v podkresu. Je to jiné. Zatím získal necelých 650 sledujících.

Možná ještě bizarnější je prezentace šéfa odborů Josefa Středuly. Ten má sice solidních dva a půl tisíce sledovatelů, patrně pro svou funkci šéfa odborů. Nicméně Instagram má plný žánrových fotek. Zasněžená krajina, labutě na nábřeží, schody na Petřín, slunečnice při západu slunce. Pěkné obrázky přehnané přes filtr. Ale proboha, kde je budoucí prezident Středula?!

Fabrikant Tomáš Březina byl celý život muž činu. Postavil přes třicet fabrik, rozumí lidem i dění kolem nás. Vydělal miliardy. Ale práce se sociálními sítěmi? Děs běs. Na svých chabých třicet příspěvků nasbíral něco přes sedm set sledovatelů.

Jak dopadnou volby si každý spočítá sám.