Živnostníci si oddechnou. Prezident Pavel podepsal nižší odvody
Nižší odvody pro živnostníky, odklad geoportálu i pevná předporodní rodičovská. Prezident Petr Pavel podepsal několik zákonů, největší dopad ale bude mít novela, která OSVČ sníží sociální pojistné.
Prezident Petr Pavel v pátek podepsal novelu, která sníží odvody živnostníků na sociální pojistné zpět na loňskou úroveň. Pro osoby samostatně výdělečně činné to znamená úlevu až 715 korun měsíčně. Změna má začít platit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní činnost OSVČ na 40 procent průměrné hrubé mzdy. Základ se vrátí na 35 procent, tedy na úroveň loňského roku. Minimální záloha tak klesne z 5720 korun na 5005 korun.
Úleva pro živnostníky, spor o důchody
Změnu připravili představitelé vládní koalice. Argumentují tím, že rychlý růst odvodů příliš zatížil drobné živnostníky. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve ve Sněmovně upozorňovala, že prudké zvyšování plateb dopadá zejména na menší podnikatele, například kurýry, kadeřnice, kosmetičky nebo drobné opraváře.
Kritici ale varují před dlouhodobými dopady. Podle části senátorů může nižší pojistné znamenat, že živnostníci budou v budoucnu pobírat zhruba o 1500 korun měsíčně nižší důchod. Stát by zároveň mohl přijít až o 3,5 miliardy korun ročně určených na penze.
Senát proto novelu vetoval. Sněmovna ho ale následně přehlasovala.
Snížení odvodů může podpořit domácí spotřebu a omezit šedou ekonomiku. Zároveň ale znamená další výpadek příjmů důchodového systému.
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Přeplatky se vrátí příští rok
Vyšší odvody pro OSVČ zavedl konsolidační balíček veřejných financí z roku 2023. Ten počítal s postupným růstem nejnižšího vyměřovacího základu z původní čtvrtiny průměrné mzdy až na letošních 40 procent.
Nová úprava tento růst vrací zpět na 35 procent. Pokud si živnostníci do konce roku sami nesníží platby záloh, vzniklé přeplatky se jim mají vrátit při vyúčtování v příštím roce.
U OSVČ, které vykonávají činnost jako vedlejší, se změna nechystá. Jejich základ zůstává na 11 procentech průměrné mzdy.
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Geoportál dostal další odklad
Prezident podepsal také novelu stavebního zákona, která o rok odkládá povinné používání Národního geoportálu územního plánování. Povinný má být až od 30. června 2027.
Změnu předložila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Podle ní nejde o zrušení ani omezení geoportálu, ale o snahu dát úřadům čas na jeho otestování a zavedení do praxe. Systém je podle ministerstva funkční, všechny jeho části ale ještě nejsou plně prověřené.
Geoportál má sloužit jako oficiální informační systém územního plánování. Má ukládat data a umožňovat přístup k výstupům územního plánování v Česku.
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Stavební úřady mohou dál používat staré postupy
Odklad navazuje na takzvaný technologický bypass, který vznikl po problémech se spuštěním digitalizace stavebního řízení. Úřady díky němu mohou dočasně používat původní systémy vedle nových.
Obce tak zatím nemusí vkládat dokumentaci do geoportálu a mohou dál využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce. Samostatně se dál projednává rozsáhlejší novela stavebního zákona, která má zavést centrální státní stavební správu a princip jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu.
Předporodní rodičovská bude pevně 15 tisíc
Další podepsaná novela se týká sociálních dávek. Zavádí předporodní rodičovský příspěvek v pevné výši 15 tisíc korun měsíčně. Nastávající matka si tedy nebude moci zvolit jeho výši.
Stát bude moci dávku vyplácet dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu, a to od ledna příštího roku. Po narození dítěte bude muset rodič podat novou žádost o běžný rodičovský příspěvek.
Novela zároveň upravuje takzvané hlídačkovné pro studenty vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi. Novou dávku ve výši třetiny minimální mzdy budou moci pobírat od letošního září. Případný přeplatek budou muset vrátit stejně jako u rodičovského příspěvku.
Digitalizace dávek se rozloží v čase
Zákon zároveň odkládá a rozfázovává digitalizaci dávek státní sociální podpory. Podle důvodové zprávy by spuštění už od letošního července pravděpodobně nebylo proveditelné, protože vyžaduje rozsáhlé zásahy do informačních systémů.
Předporodní rodičovská má od ledna vzniknout už jako digitalizovaná dávka. Od července příštího roku má následovat elektronizace rodičovského příspěvku a podpory studujícího rodiče. Od září se má digitalizovat také nový příspěvek na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin.
Jednorázové dávky, tedy porodné a pohřebné, se digitalizovat nebudou. Podle zdůvodnění by to nebylo účelné.
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