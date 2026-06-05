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newstream.cz Politika Živnostníci si oddechnou. Prezident Pavel podepsal nižší odvody

Živnostníci si oddechnou. Prezident Pavel podepsal nižší odvody

Živnostníci si oddechnou. Prezident Pavel podepsal nižší odvody
Profimedia
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Nižší odvody pro živnostníky, odklad geoportálu i pevná předporodní rodičovská. Prezident Petr Pavel podepsal několik zákonů, největší dopad ale bude mít novela, která OSVČ sníží sociální pojistné.

Prezident Petr Pavel v pátek podepsal novelu, která sníží odvody živnostníků na sociální pojistné zpět na loňskou úroveň. Pro osoby samostatně výdělečně činné to znamená úlevu až 715 korun měsíčně. Změna má začít platit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní činnost OSVČ na 40 procent průměrné hrubé mzdy. Základ se vrátí na 35 procent, tedy na úroveň loňského roku. Minimální záloha tak klesne z 5720 korun na 5005 korun.

Úleva pro živnostníky, spor o důchody

Změnu připravili představitelé vládní koalice. Argumentují tím, že rychlý růst odvodů příliš zatížil drobné živnostníky. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve ve Sněmovně upozorňovala, že prudké zvyšování plateb dopadá zejména na menší podnikatele, například kurýry, kadeřnice, kosmetičky nebo drobné opraváře.

Kritici ale varují před dlouhodobými dopady. Podle části senátorů může nižší pojistné znamenat, že živnostníci budou v budoucnu pobírat zhruba o 1500 korun měsíčně nižší důchod. Stát by zároveň mohl přijít až o 3,5 miliardy korun ročně určených na penze.

Senát proto novelu vetoval. Sněmovna ho ale následně přehlasovala.

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Přeplatky se vrátí příští rok

Vyšší odvody pro OSVČ zavedl konsolidační balíček veřejných financí z roku 2023. Ten počítal s postupným růstem nejnižšího vyměřovacího základu z původní čtvrtiny průměrné mzdy až na letošních 40 procent.

Nová úprava tento růst vrací zpět na 35 procent. Pokud si živnostníci do konce roku sami nesníží platby záloh, vzniklé přeplatky se jim mají vrátit při vyúčtování v příštím roce.

U OSVČ, které vykonávají činnost jako vedlejší, se změna nechystá. Jejich základ zůstává na 11 procentech průměrné mzdy.

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Geoportál dostal další odklad

Prezident podepsal také novelu stavebního zákona, která o rok odkládá povinné používání Národního geoportálu územního plánování. Povinný má být až od 30. června 2027.

Změnu předložila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Podle ní nejde o zrušení ani omezení geoportálu, ale o snahu dát úřadům čas na jeho otestování a zavedení do praxe. Systém je podle ministerstva funkční, všechny jeho části ale ještě nejsou plně prověřené.

Geoportál má sloužit jako oficiální informační systém územního plánování. Má ukládat data a umožňovat přístup k výstupům územního plánování v Česku.

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Michal Nosek

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Stavební úřady mohou dál používat staré postupy

Odklad navazuje na takzvaný technologický bypass, který vznikl po problémech se spuštěním digitalizace stavebního řízení. Úřady díky němu mohou dočasně používat původní systémy vedle nových.

Obce tak zatím nemusí vkládat dokumentaci do geoportálu a mohou dál využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce. Samostatně se dál projednává rozsáhlejší novela stavebního zákona, která má zavést centrální státní stavební správu a princip jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu.

Předporodní rodičovská bude pevně 15 tisíc

Další podepsaná novela se týká sociálních dávek. Zavádí předporodní rodičovský příspěvek v pevné výši 15 tisíc korun měsíčně. Nastávající matka si tedy nebude moci zvolit jeho výši.

Stát bude moci dávku vyplácet dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu, a to od ledna příštího roku. Po narození dítěte bude muset rodič podat novou žádost o běžný rodičovský příspěvek.

Novela zároveň upravuje takzvané hlídačkovné pro studenty vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi. Novou dávku ve výši třetiny minimální mzdy budou moci pobírat od letošního září. Případný přeplatek budou muset vrátit stejně jako u rodičovského příspěvku.

Digitalizace dávek se rozloží v čase

Zákon zároveň odkládá a rozfázovává digitalizaci dávek státní sociální podpory. Podle důvodové zprávy by spuštění už od letošního července pravděpodobně nebylo proveditelné, protože vyžaduje rozsáhlé zásahy do informačních systémů.

Předporodní rodičovská má od ledna vzniknout už jako digitalizovaná dávka. Od července příštího roku má následovat elektronizace rodičovského příspěvku a podpory studujícího rodiče. Od září se má digitalizovat také nový příspěvek na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin.

Jednorázové dávky, tedy porodné a pohřebné, se digitalizovat nebudou. Podle zdůvodnění by to nebylo účelné.

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Lukáš Kovanda: Proč Češi nejsou bohatší? Protože nestačí jen déle sedět v práci

Lukáš Kovanda: Proč Češi nejsou bohatší? Protože nestačí jen déle sedět v práci
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Český zaměstnanec odpracuje proti německému zhruba o měsíc ročně více. Proč, když pracujeme déle, nejsme bohatší než Němci? Odpověď tkví v nízké produktivitě.

Evropa pracuje stále méně. Zatímco ještě v roce 2015 činila průměrná skutečně odpracovaná délka pracovního týdne zaměstnanců v Evropské unii 36,9 hodiny, loni už to bylo pouze 35,9 hodiny. Evropský žebříček vede Řecko s 39,6 hodiny, následované Bulharskem a Polskem, shodně s 38,7 hodiny, a Litvou s 38,4 hodiny. Na opačném konci stojí Nizozemci s 31,9 hodiny, Dánové a Němci shodně s 33,9 hodiny a Rakušané s 34 hodinami.

Průměrná skutečně odpracovaná délka pracovního týdne zaměstnanců v Evropské unii Eurostat

Češi tráví v práci výrazně víc času než Němci

Právě srovnání České republiky s jejími sousedy nabízí nejzajímavější pohled. Český zaměstnanec stráví v práci v průměru 37,5 hodiny týdně. To je o více než tři a půl hodiny týdně více než v Německu nebo Rakousku. Za celý rok tento rozdíl představuje zhruba 180 hodin navíc, což odpovídá více než jednomu celému pracovnímu měsíci.

V regionu střední Evropy sice Češi nepracují úplně nejdéle, protože Poláci odpracují v průměru 38,7 hodiny a Slováci 37,6 hodiny týdně, přesto je náš časový náskok oproti západním sousedům výrazný.

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Delší práce neznamená větší bohatství

Německo i Rakousko však dokážou za každou odpracovanou hodinu vytvořit výrazně vyšší ekonomickou hodnotu. Hodinová produktivita práce dosahuje v Německu 122,9 procenta průměru Evropské unie a v Rakousku 115,9 procenta. Naproti tomu Česká republika se pohybuje na úrovni 78,4 procenta evropského průměru, Slovensko na 81,2 procenta a Polsko na 68,6 procenta.

Český zaměstnanec sice pracuje déle, ale za hodinu práce vytvoří přibližně o 36 procent méně ekonomické hodnoty než jeho německý protějšek. Data jasně ukazují, že delší pracovní doba sama o sobě automaticky k vyšší ekonomické výkonnosti nevede.

Proč mzdy nedohánějí Západ

Tato realita je důvodem, proč se české mzdy stále nemohou plně přiblížit západoevropské úrovni. Bohatství země totiž nevzniká primárně množstvím času stráveného v práci, ale tím, kolik hodnoty dokáže ekonomika během těchto hodin vyprodukovat.

Rozhodující roli zde hrají moderní technologie, automatizace, kvalita infrastruktury, organizace práce a také podíl výroby a služeb s vyšší přidanou hodnotou.

Bankovky

Češi berou málo. Hodinová mzda je sedmá nejnižší v EU

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České mzdy se evropskému průměru přibližují, jenže pomaleji než v některých okolních zemích. Loni dosahovala hodinová mzda v Česku 57 procent průměru Evropské unie. Mezi 27 členskými státy šlo o sedmou nejnižší úroveň, uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

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Vyšší produktivita umožňuje vyšší mzdy

Produktivita se pak přímo promítá do nákladů práce, které úzce souvisejí s výší výdělků. V Německu činí průměrné hodinové náklady práce 45 eur a v Rakousku 46,3 eura. V České republice dosahují 19,8 eura, což nás staví na srovnatelnou úroveň se Slovenskem, kde je to také 19,8 eura, a těsně před Polsko s 19,1 eura.

Tyto výrazné rozdíly vůči západním zemím EU z velké části odrážejí celkovou ekonomickou vyspělost jednotlivých zemí. Vyšší mzdy a vyšší náklady na zaměstnance si totiž mohou dlouhodobě dovolit jen ty ekonomiky, které dokážou každou hodinu využít efektivněji.

Eurostat

Co si lidé skutečně mohou koupit

Tento vztah mezi produktivitou a životní úrovní se naplno projevuje v celkovém bohatství společnosti a v tom, co si lidé mohou reálně koupit. Když se podíváme na hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly, Německo dosahuje 115 procent průměru Evropské unie a Rakousko dokonce 117 procent.

Česká republika se nachází pod tímto průměrem, konkrétně na úrovni 92 procent. Stále jsme na tom ale lépe než Polsko s 81 procenty a Slovensko se 75 procenty.

Cesta k prosperitě nevede přes delší směny

Data tak potvrzují, že český problém rozhodně nespočívá v nedostatku odpracovaných hodin. Naši západní sousedé jsou jasným důkazem, že cesta k prosperitě a vyšším mzdám nevede přes delší pobyt na pracovišti, ale přes vyšší hodnotu vytvořenou během každé odpracované hodiny.

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Dánové chtějí bránit Grónsko a snižovat životní náklady. V čem může být nová vláda inspirací?

Mette Frederiksenová
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V Kodani se na tamější standardy dlouho nedařilo sestavit vládní koalici. Výsledný kabinet má ale poměrně ambiciózní program. Zatímco většina evropských vlád si v době rostoucích nákladů a ropného šoku kvůli krizi v Íránu neví příliš rady, Dánové chtějí k problémům přistoupit o poznání aktivněji.

Dánsko má novou vládu. Její skládání trvalo rekordně dlouho, protože sice opět vyhráli Sociální demokraté staronové premiérky Mette Frederiksenové, ale kvůli poklesu podpory neměli dostatek křesel pro složení většiny ani ve spolupráci s menšími levicovými stranami.

Jazýčkem na vahách se stalo středopravé uskupení Moderates. Šéf strany Lars Løkke Rasmussen, někdejší premiér a dosavadní ministr zahraničí, se po delším rozhodování nakonec přiklonil k Frederiksenové – ostatně spolupráce jim poslední roky šla docela hladce. Společně si vysloužili uznání za sebevědomý postoj vůči Donaldu Trumpovi a americkým snahám o převzetí Grónska.

Asertivní zahraniční politika bude jedním z důležitých bodů programu i jejich nového kabinetu. „Vláda bude nekompromisně hájit suverenitu království, jeho územní celistvost a právo na sebeurčení,“ stojí v programovém prohlášení. Frederiksenová dlouhodobě prosazuje, aby o osudu Grónska rozhodli sami jeho obyvatelé, nikoliv Washington – a ideálně ani Kodaň.

„Zlepšovat každodenní život“

Jinak ale program nese stopy po kompromisech. To je patrně dílem Rasmussena, který měl rozhodující pozici a v jednu fázi vyjednávání hrozil, že podpoří konkurenční pravicový blok. Vláda tak bude více levicová a zelená než ta předchozí, zasednou v ní kromě Sociálních demokratů a Moderates také Zelená levice a středolevé a sociálně liberální Radikale Venstre, nejradikálnější Rudo-zelená aliance ale zůstane mimo a menšinovému kabinetu bude pouze dodávat hlasy.

Z programu zmizel i jeden z nejvíce kontroverzních návrhů, se kterým před volbami přišli Sociální demokraté, a to (poměrně mírná) daň z bohatství, jež měla přinést peníze například do školství. Minimálně v jednom ohledu však může být Kodaň vzorem pro další evropské státy. K problému rostoucích životních nákladů, které nyní navíc zesilují i důsledky krize v Íránu, se vláda staví mimořádně aktivně. Zatímco třeba česká vláda jen opatrně sleduje ceny paliv, v Dánsku se chystají pomáhat ohroženým skupinám ráznějším způsobem.

Drahé potraviny chce vláda řešit mimo jiné tím, že oseká spotřební daň na jídlo na polovinu, v případě ovoce a zeleniny dokonce úplně. Chudším důchodcům bude měsíčně posílat v přepočtu přes tři tisíce korun. Pro mladé do 22 let zase plánuje zavést hromadnou dopravu zdarma. V dlouhodobějším horizontu by pak měla zajistit zcela bezplatnou zubařskou péči.

A z trochu jiného soudku. Na evropské poměry, kde se řeší války a krize, mají v Dánsku jedno specifické téma. V politických diskusích se hovoří o podmínkách prasat ve velkochovech. To se ovšem řeší dlouhodobě, dokonce se téma stalo náplní jednoho z dílů populárního seriálu Borgen.

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V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

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Dánsko, postrach migrantů

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V minulých letech se systém, kterým se chtějí inspirovat Britové, formoval právě pod vedením Sociálních demokratů, kteří v minulém období vládli v koalici s Moderates a pravicovým Venstre. Tvrdý přístup zůstane, i když kabinet zlevicověl a zezelenal.

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