Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Deal za osm miliard dolarů. Německo s Indií jednají o společné výrobě ponorek

Deal za osm miliard dolarů. Německo s Indií jednají o společné výrobě ponorek

Německo a Indie dokončují smlouvu na ponorky za osm miliard dolarů
iStock
ČTK
ČTK

Německo a Indie dokončují podle agentury Bloomberg smlouvu na společnou výrobu ponorek pro indickou armádu, která bude mít hodnotu nejméně osmi miliard dolarů (166 miliard korun). S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním o tom informovala agentura Bloomberg. Německý kancléř Friedrich Merz v neděli vyráží na třídenní návštěvu Indie.

Indická armáda má podle Bloombergu tucet stárnoucích ruských ponorek a šest nových francouzských. Pokud bude dohoda skutečně uzavřena, Indie by zrušila své plány na nákup dalších tří francouzských ponorek, uvedl zdroj Bloombergu. Na výrobě německo-indických ponorek by se podílely německá společnost Tyhssenkrupp Marine Systems a indická státní firma Mazagon Dock Shipbuilders.

Merz se na své první návštěvě Indie ve funkci německého kancléře setká mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím, který ho přijme ve svém domovském státě Gudžarát. Následně Merz zamíří do města Bengalúru v jihoindickém státě Karnátaka. Tam se setká mimo jiné s německými podnikateli. Merze bude doprovázet podnikatelská delegace. Očekává se prohloubení německo-indické spolupráce především ve farmaceutickém a obranném průmyslu.

Kyjev

Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva

Politika

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl

Český prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel se ohradil proti výrokům předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů či ústavních soudců z úst ministra vlády považuje za krajně nevhodné, uvedl tiskový odbor Pražského hradu. Středeční Macinkovy výroky zpochybňující nestrannost ústavních soudců v pořadu České televize Interview ČT24 označil za politický faul. Macinka v rozhovoru reagoval na rozhodnutí prezidenta nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí a hovořil o dalších krocích strany. Ve středu také opětovně vyloučil kompetenční spor, o kterém by rozhodoval Ústavní soud.

Macinka v reakci uvedl, že Pavlovo rozhodnutí může zase vnímat jako ústavní faul. „Bere-li to pan prezident jako můj politický faul vůči němu, pak já zase mohu vnímat to, co dělá, jako jeho ústavní faul vůči výsledkům sněmovních voleb,“ uvedl Macinka.

Ten v rozhovoru pro ČT reagoval na rozhodnutí prezidenta nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí a hovořil o dalších krocích strany. Ve středu také opětovně vyloučil kompetenční spor, o kterém by rozhodoval Ústavní soud.

„Ústavní soudce schvaluje hlasováním Senát, navrhuje a po schválení senátory jmenuje prezident republiky. Proces je demokratický, mimořádně transparentní a zcela v souladu s ústavou. Zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů nebo vybraných ústavních soudců považuje prezident republiky za krajně nevhodné. Jakékoli tvrzení o domluvě či dohodách s ústavními soudci prezident zásadně odmítá,“ stojí v prohlášení.

Macinka v rozhovoru pro ČT dále uvedl, že Motoristé nechtějí spor vést na úroveň Ústavního soudu, oproti tomu podle něj po tom možná volá prezident, a to vzhledem k možnostem soudu měnit právní prostředí. „Možná pan prezident si od toho slibuje, že když Ústavní soud, který on plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa, tak možná si tímto způsobem v podstatě říká, aby mu Ústavní soud přidal nějaké kompetence,“ uvedl Macinka.

Motoristé podle něj nechtějí rozehrávat hru o změnu kompetencí a přejí si zachovat současná pravidla. „Chápu, že to možná chce pan prezident. Možná má nějaké styky se svými soudci, které jmenoval na Ústavní soud,“ uvedl Macinka a doplnil, že to netuší.

Turek zůstává jediným nominantem Motoristů na ministra. Jejich poslanecký klub se ve středu večer shodl na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady. Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Jméno prezidentovi ve středu přinesl oficiálně premiér Andrej Babiš (ANO). Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Na Hradě se podávala terina z vepřového jazyka s křenem, pikantní hořčicí a perličkami stříbrných cibulek. Grilovaný candát s tymiánovou omáčkou, pyré z čočky. Jako dezert žloutkový krém s hedvábnou texturou a jemnou vanilkovou notou. Pil se Sauvignon, ročník 2023, pozdní sběr. K tomu celému jeden Turek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel

Stanislav Šulc: Vydařený novoroční oběd prezidenta s premiérem. Turek má prostě smůlu

Názory

Oběd dvou nejvyšších ústavních činitelů země dopadl podle očekávání. Andrej Babiš splnil, co slíbil, a přednesl návrh na jmenování motoristy Turka na post ministra. Prezident Petr Pavel pak také splnil, co slíbil, a Turka jmenovat nadále odmítá. S tím se rozešli. Ale příběhu tím konec není, ačkoli nám tento novoroční oběd řekl víc, než by se mohlo zdát.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Návrat spolupráce. Vlády Česka a Slovenska obnoví mezivládní konzultace

Andrej Babiš a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, řekli novinářům český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský kolega Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Podle Babiše by nejbližší společné jednání vlád obou zemí mělo být 31. března. Fico uvedl, že jednání kabinetu bude v Česku. Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Slovensko jako česká priorita

„Jsem připraven a velice se těším, že navážeme na naší spolupráci tak, jak v minulosti. Slovensko je pro nás prioritou. Obnovíme společné zasedání našich vlád,“ řekl Babiš na společné tiskové konferenci s Ficem. Ten navrhl podepsání memoranda s Českem o prohloubení vzájemné spolupráce.

Robert Fico a Andrej Babiš ČTK

Předsedové české a slovenské vlády se shodli, že na úrovni Evropské unie je potřeba řešit vysoké ceny energií. Fico za jednu z možností označil dočasné neuplatňování emisních povolenek, které podle něj zdražují energie.

Fico také řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. „Jsme připraveni a pomůžeme rádi,“ dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.

Předseda české vlády dal také najevo, že se na Slovensku hodlá inspirovat ve věci státem podporovaného systému nájemného bydlení. Babiš se stejně jako Fico vyslovil pro obnovu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4-Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), byť český premiér v této souvislosti poukázal na přetrvávající napjaté vztahy mezi Polskem a Maďarskem.

Slovenský premiér se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Kyjev

Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva

Politika

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme