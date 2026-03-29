Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Orlen a MOL si v Česku na maržích mimořádně mastí kapsu, spočítali Švýcaři

Orlen
ČTK
Lukáš Kovanda
Dva největší provozovatelé čerpacích stanic v ČR vykazují o desítky procent vyšší marže, než je běžné, zjistila největší švýcarská banka UBS.

Dva největší provozovatelé čerpacích stanic v Česku, polský Orlen a maďarský MOL, nyní vykazují nadstandardní rafinační marže, plyne z údajů největší švýcarské banky UBS. Jsou podle ní vyšší o desítky procent. V Česku přitom provozují dohromady takřka 750 čerpacích stanic a jejich cenotvorba má tudíž zásadní podíl na tom, že pohonné hmoty v důsledku války v Íránu zdražují v Česku jedním z nejvýraznějších temp v EU, jak tento týden zjistila Evropská komise.

Rafinační marže obou společností znatelně vzrostly v důsledku války v Perském zálivu. Kvůli souvisejícímu prakticky úplnému zablokování Hormuzského průlivu íránskými vojsky přišel svět o podstatnou část využitelné rafinační kapacity, té právě z oblasti Perského zálivu. Rafinérie ve zbytku světa si tak díky slabší konkurenci mohou stanovovat vyšší cenu za své produkty a navyšovat marži. Přitom její navýšení zdůvodní zvýšením cen ropy, k němuž blokáda Hormuzského průlivu vede pochopitelně také.

Když produkty zdražují výrazněji, než surovina

Tato vyšší rafinační marže se pak odráží ve vyšší ceně velkoobchodně prodávaných ropných produktů. Ty tak zdražují výrazněji než samotná surová ropa. Například velkoobchodní nafta zdražila na rotterdamské komoditní burze od počátku úderu na Írán koncem letošního února o zhruba 86 procent, zatímco ropa Brent za stejnou dobu zdražila „pouze“ o nějakých 55 procent (viz. následující graf Bloombergu).

 

Rafinační marže maďarského MOL se koncem března blížila ke 30 dolarům na barel, plyne z dat UBS, zatímco pětiletý průměr pro stejnou část roku se pohybuje mírně pod 20 dolary za barel. To představuje nynější o zhruba 50 procent vyšší marži, než jakou podnik vykazuje obvykle. V případě Orlenu činí rafinační podle UBS nyní zhruba 25 dolarů za barel, kdežto pětiletý průměr odpovídá nějakým dvaceti dolarům za barel. Jedná se tedy o nárůst v rozsahu přibližně 25 procent (viz graf níže).

 

Růst rafinačních marží přitom u vertikálně integrovaných podniků, které disponují jak vlastními rafinériemi, tak čerpacími stanicemi, často podněcuje vzestup také marží maloobchodních, pokud tedy nedojde ke zkrocení marží administrativním zásahem státu. Pro takový či podobný zásah už se v uplynulých týdnech a dnech rozhodly vláda maďarská, slovenská, a nakonec i polská. Hrozí tak, že si ušlé zisky budou chtít jak MOL, tak Orlen kompenzovat tak či onak na českém řidiči.

V nezregulovaných podmínkách přitom poměrně vysoká rafinační marže mnohdy funguje jako „psychologické a tržní krytí“ pro růst marže maloobchodní. Tak jako růst cen surové ropy představuje záminku k ještě výraznějšímu vzestupu cen velkoobchodní nafty, vzestup cen velkoobchodní nafty – a růst příslušné rafinační marže – představuje záminku k navýšení marže u samotné čerpací stanice, tedy marže maloobchodní. 

Zastropování marží je jediným řešením, jak udržet nižší ceny paliv, varoval Babiš

Politika

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. V pondělí o tom bude jednat vláda, na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních hráčů na trhu s pohonnými hmotami. Babiš to v neděli uvedl ve videu zveřejněném na síti X. Zastropování cen pohonných hmot v zahraničí nebo snížení spotřební daně se podle něj neosvědčily. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.

ČTK

Přečíst článek

V případě vertikální integrace jsou rafinérie a pumpy sice jedna firma, ale tváří se jako cizí. Když cena velkoobchodní nafty na burze, například v Rotterdamu, vyletí nahoru, Orlen či MOL na svých pumpách okamžitě zdraží. Veřejnosti zahlásí následující: „My nic, to trh! Podívejte se na burzu, tam je to drahé, my musíme zdražit taky, abychom měli na další nákup.“

Ve skutečnosti jim tato vysoká cena na burze, kterou sami pomáhají tvořit jako velcí výrobci, vygenerovala znatelně nadstandardní rafinační marži, kterou dokumentuje banka UBS. Orlen či MOL tedy nezdražují proto, aby „přežily“, nýbrž proto, že jim trh dovolil prodat své levně vyrobené palivo za relativně vysokou cenu. Burzovní cena, na niž se odvolávají, jim slouží jako legitimní omluva pro vysokou cenu na stojanu čerpací stanice.

Tento efekt využívá stavu mysli řidičů během krize. Když se v médiích mluví o blízkovýchodní válce či energetické krizi, spotřebitel je psychologicky připraven na nejhorší. Celá petrochemická industrie v médiích rozhlásí cosi v tom smyslu „Je krize, buďte rádi, že palivo vůbec je.“

Kdo nehraje fér - pumpaři, Babiš nebo učitelé?

Názory

Andrej Babiš vytáhl do války proti pumpařům. Vyzval je, aby si snížili podle něj nehorázné marže. Pumpaři se podle Babiše přiživují na válce proti Íránu. Téma cen pohonných hmot táhne na jednání vlády. Babiš znovu odhalil, že jeho přemýšlení uvázlo v osmdesátých letech a zahrnuje jen kontrolu a represe.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V tomto nastavení lidé přestanou řešit rozdíl 50 haléřů nebo jedné koruny na litru. Orlen či MOL toho mohou využít k tomu, aby si k už tak vysoké ceně přihodily o něco vyšší maloobchodní marži. Vědí, že zákazník v šoku nezkoumá detaily a prostě natankuje, protože se bojí, že zítra to bude ještě dražší.

Orlen vlastní český podnik Unipetrol, tedy i české rafinérie, k tomu dalších bezmála 450 tuzemských čerpacích stanic. MOL provozuje v ČR přes 300 pump. Navíc jeho dceřiná firma, Slovnaft, představuje významného dovozce ropných produktů do ČR. Letos v lednu bylo Slovensko druhým největším dovozcem ropných produktů typu nafty do ČR, po Německu, a to s podílem zhruba 17 procent na celkovém množství importu ropných produktů, plyne z dat ČSÚ.

V Česku se zdražuje zase nejrychleji

Pohonné hmoty zdražují v Česku v důsledku války v Íránu jedním z nejvýraznějších temp v rámci EU. Motorová nafta v ČR zdražila v reakci na válku, ve dnech 2. až 23. března 2026, v druhém nejvýraznějším procentuálním rozsahu ze všech zemí EU, a to v přepočtu do eur o 40,2 procenta, plyne z dat Evropské komise. V EU jako celku ceny nafty přidaly ve sledovaném období ve v přepočtu do eur 26,7 procenta. Výrazněji než v Česku zdražila nafta už jen ve Švédsku, a to 42,2 procenta (viz graf níže).

V ČR nadprůměrně zdražuje kvůli válce v Íránu také benzín. V daném období se jeho cena zvýšila o 21,1 procenta, zatímco v EU jako celku o 13,7 procenta. Ve zdražení benzínu tak Česku náleží „až“ čtvrtá příčka v EU, po Švédsku, Polsku a Rakousku. Nafta je ovšem v rámci české ekonomiky mnohem důležitější než benzín, neboť její spotřeba představuje – alespoň podle údajů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu za loňský rok – 73 procent spotřeby pohonných hmot.

 

Nejméně pohonné hmoty zdražily v daném období 2. až 23. března v Maďarsku, na Slovensku a ve Slovinsku, kde vzrostly vesměs v rozsahu do deseti procent, jak v případě benzínu, tak nafty. Na Maltě zůstaly beze změny, neboť tam ceny striktně fixuje stát. Nová data Evropské komise tak dokládají, že i když válka v Íránu výrazně zvedá cenu ropy celosvětově, reakce cen pohonných hmot v jednotlivých zemích EU je značně odlišná. Důvodem je jak rozdílné daňové zatížení pohonných hmot v jednotlivých zemích EU, tak odlišný přístup k cenotvorbě v oblasti pohonných hmot, tak různý přístup k administrativním zásahům do cen paliv.

Poměrně nízké zvýšení cen pohonných hmot v Maďarsku a na Slovensku si mohou firmy odtamtud, zmíněné MOL či Slovnaft, kompenzovat na trhu českém, kde mají zásadní podíl.

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. V pondělí o tom bude jednat vláda, na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních hráčů na trhu s pohonnými hmotami. Babiš to v neděli uvedl ve videu zveřejněném na síti X. Zastropování cen pohonných hmot v zahraničí nebo snížení spotřební daně se podle něj neosvědčily. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v pátek řekl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme. Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.

Na úřad vlády přijdou podle Babiše v pondělí i zástupci pěti velkých petrolejářských firem v Česku, které ovládají 90 procent trhu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že na vládě bude pět největších distributorů - MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Je podle něj velmi důležité se s nimi sejít a podívat se podrobně na fungování jejich marží. Analytici odhadují dlouhodobou průměrnou marži obchodníků mezi 2,5 až 3,5 Kč na litr.

"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat, je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl ve videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl.

Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala v tomto týdnu na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 41,44 koruny za litr a nafta 47,90 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle nejnovějších údajů CCS k sobotě benzin v posledních dnech o několik haléřů zlevnil, v sobotu stál v průměru 41,36 koruny za litr a nafta byla za 48,08 koruny za litr.

Ve dnech 27. února až 27. března 2026 stouplo daňové inkaso státu z pohonných hmot z důvodu války v Íránu o zhruba o 850 milionů korun (v porovnání se situací bez války, tedy pokud by ceny paliv zůstaly na úrovni z konce února). Pokud by se ceny pohonných hmot pohybovaly kolem nynější úrovně po zbytek roku, státu to zajistí dalších zhruba 15 miliard korun letošních dodatečných daňových příjmů z vyššího daňového inkasa z nafty a benzínu.

Až jak moc draze jsou motoristé ochotní jezdit?

Pokud by probíhající válka v Íránu trvaleji zvedla ceny pohonných hmot v Česku, státu se výrazně zvýší příslušné daňové inkaso. Jestliže tedy vyšší cena pohonných hmot neodradí významnější část motoristů od cestování vozem. Pokud by ale došlo vlivem dražší ropy k růstu cen pohonných hmot modelově z 33,30 Kč/l (průměrná cena pohonných hmot, benzínu a nafty, dne 27. února, v předvečer zahájení úderu USA a Izraele na Írán) na 44,70 Kč/l (průměrná cena ze dne 27. března, opět dle CCS), takové výraznější omezování cestování by se ještě konat nemuselo.

Při ceně benzínu 33,60 Kč/l (jeho průměrná cena dne 27. února 2026) řidič při natankování každého litru na spotřební dani odvedl 12,84 Kč a na DPH 5,83 Kč. Z litru benzínu tak státu odvedl 18,67 Kč. Při ceně 41,40 Kč/l, platné k 27. březnu, to ale už je 12,84 Kč na spotřební dani a 7,18 Kč na DPH, tedy 20,02 Kč. Při navýšení ceny litru benzínu o 7,80 Kč, k němuž došlo mezi 27. únorem a 27. březnem, tak stát z každého prodaného litru získá o 1,35 Kč více.

V Česku se v roce 2025 spotřebovalo 2,424 miliardy litrů automobilového benzínu, plyne z údajů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Pokud by taková spotřeba platila i letos – tedy řidiči by kvůli vyšším cenám spotřebu ponechali na úrovni loňska –, český stát by při zvýšení ceny benzínu o 7,80 Kč/l na litr získal v ročním vyjádření navíc 3,272 miliardy korun, což odpovídá zhruba 273 milionům korun měsíčně.

Vzhledem k tomu, že v prvních dvou měsících roku byly ceny ještě poměrně nízké a citelně se zvyšovaly až v přiblížené periodě od 27. února do 27. března 2026, navýšené inkaso je třeba v celé výši vztáhnout k devíti zbývajícím měsícům roku a v poloviční výši k měsíci březnu, takže představuje takřka 2,6 miliardy korun (při předpokladu, že ceny budou po zbytek roku kolísat kolem současné úrovně).

Dvě a půl koruny k dobru

K tomu je tedy ovšem připočíst navýšené inkaso z nafty. Při ceně motorové nafty 33 Kč/l (platné k 27. únoru) řidič při natankování každého litru na spotřební dani z ní odvedl 9,95 Kč a na DPH 5,72 Kč. Z litru nafty tak státu odvedl 15,67 Kč. Při ceně 47,90 Kč/l, platné k 27. březnu, to ale už je opět 9,95 Kč na spotřební dani, ale již 8,31 Kč na DPH, tedy 18,26 Kč. Při navýšení ceny litru nafty o 14,90 Kč tak stát z každého prodaného litru získá o 2,59 Kč více.

V Česku se v roce 2025 spotřebovalo 6,502 miliardy litrů motorové nafty. Pokud by taková spotřeba platila i letos – tedy řidiči by jako v případě benzínu kvůli vyšším cenám spotřebu ponechali na úrovni loňska –, český stát by při zvýšení ceny nafty o 14,90 Kč na litr získal v ročním vyjádření navíc 16,84 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,4 miliardy korun měsíčně.

Vzhledem k tomu, že v prvních dvou měsících roku byly ceny ještě poměrně nízké a citelně se zvyšovaly až v přiblížené periodě od 27. února do 27. března 2026, navýšené inkaso je třeba v celé výši vztáhnout k devíti zbývajícím měsícům roku a v poloviční výši k měsíci březnu, takže představuje přes 13,3 miliardy korun (při předpokladu, že ceny budou po zbytek roku kolísat kolem současné úrovně).

Celkově si tak stát letos od března do prosince může vylepšit hospodaření díky vyššímu inkasu dohromady jak z prodeje benzínu, tak nafty, o 15,9 miliardy korun, měsíčně o zhruba 1,6 miliardy korun. Za celý rok, pokud by hypoteticky navýšené ceny platily hned od začátku ledna, by si přišel dokonce na dodatečných 20,1 miliardy korun.

