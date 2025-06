Glac z PREdistribuce: Do čtyř let vyměníme v Praze čtyřicet procent elektroměrů

Když se řekne chytrý elektroměr, který každou čtvrthodinu změří spotřebu, běžný zákazník z toho asi žádnou velkou výhodu nevyčte. Přesto se jedná o klíčový předpoklad pro sdílení elektřiny a do budoucna i o nástroj, jak na elektřině ušetřit. Třeba díky řízenému přesunu spotřeby v rámci domácností a také dynamickým tarifům založeným na spotových cenách, které se podle Pavla Glace z PREdistribuce stanou důležitým trendem.

Jak dobře je dnes česká distribuční síť na všechny změny připravená?

Nechci mluvit za ostatní distributory, ale co se týče našeho území, tedy hlavního města Prahy, rozvoj distribuční soustavy tady probíhá dlouhodobě. Například jsme sjednotili průřezy kabelů a průběžně investujeme do chytré sítě, především na hladině vysokého napětí. Dnes máme přes šest set chytrých distribučních trafostanic a rozvíjíme chytré měření.

Co je v tomto ohledu největší výzvou?

Pro distributora elektrické energie, který má za úkol zajištění spolehlivé dodávky pro všechny odběratele, jsou hlavní výzvou obecně trendy se zásadním dopadem na distribuční síť. Ještě donedávna to byly hlavně fotovoltaické elektrárny, dnes nastupuje akumulace a její využití pro služby výkonové rovnováhy a také pro obchodní flexibilitu. Postavit na území Prahy velkou fotovoltaickou elektrárnu není především kvůli drahým pozemkům ekonomicky výhodné. Akumulaci, která poskytuje vysoké špičkové výkony během několika sekund od aktivace, ale postavíte prakticky kdekoli. A to může pro distribuční síť představovat nepredikovatelnou zátěž. Proto je chytré řízení a monitoring sítě tak důležitý.

Když mluvíte o chytrém měření, kolik odběrných míst v Praze už má chytré elektroměry?

Přednostně je teď instalujeme zákazníkům, kteří prostřednictvím Energetického datového centra požádali o sdílení elektřiny. V tuto chvíli máme osazeno asi čtyři a půl tisíce odběrných míst.

Kdy budou chytré elektroměry všude?

Máme tam několik termínů, které se řídí nejen legislativou, ale také naší firemní strategií. Do poloviny roku 2027 musí mít chytrý elektroměr všechny domácnosti se spotřebou nad šest megawatthodin, do roku 2032 pak zákazníci s dvoutarifní sazbou elektřiny. Naším interním milníkem je rok 2029, kam cílíme výměnu zhruba čtyřiceti procent elektroměrů. Další odběrná místa už budeme obměňovat v rámci pravidelné výměny, tedy s koncem metrologického ověření původního elektroměru.

O jakém množství elektroměrů se bavíme?

Celkově máme v Praze zhruba 850 tisíc elektroměrů na hladině nízkého napětí, zmíněných čtyřicet procent je tedy asi 340 tisíc.

Jaké to přinese výhody?

Hlavní a nejdůležitější výhodou je průběhové měření, tedy přehled o průběhu spotřeby ve čtvrthodinových intervalech. To pak můžeme využít k mnoha věcem. Třeba k inteligentnějšímu řízení dvoutarifů. Dnes máme systém hromadného dálkového ovládání, kde každý zákazník přísluší k určité skupině a spínací časy se řeší vždy pro danou skupinu jednotně. S chytrými elektroměry bude možnost cíleněji měnit spínací časy konkrétním zákazníkům. Další výhodou je takzvaný breaker, neboli odpojovač, takže bude možné zákazníka na dálku odpojit.

K čemu tuto funkci potřebujete?

Klasicky se elektroměr odpojuje například ve chvíli, kdy se zákazník stěhuje. Dřív se to dělalo manuálně, teď už to půjde na dálku. Takže ušetříme výjezdy autem po Praze, což je významná úspora nejen z hlediska času a financí, ale také ekologie.

Ještě tam jsou nějaké další výhody?

Je jich spousta. Pro zákazníky to znamená především lepší přehled o spotřebě, kterou si tak mohou víc hlídat a odhalit energeticky náročné spotřebiče. Do budoucna pak chytré elektroměry pomohou i s rozložením spotřeby, aby byla rovnoměrnější, a také bude možné se díky nim přizpůsobit produktům s proměnlivou cenou. Očekáváme totiž vytvoření dynamických tarifů, a to jak na straně distribuce, tak i obchodníků. V neposlední řadě jsou pak chytré elektroměry nutnou podmínkou pro provozování výroby elektřiny a zapojení do sdílení.

Vyplatí se produkty založené na spotových cenách už dnes?

Dynamické distribuční tarify zatím nemáme, teprve na ně čekáme. A spotové tarify nabízené obchodníky jdou zcela mimo nás. Nicméně abyste do tohoto světa vůbec mohli vstoupit, potřebujete chytré měření. A pak už si můžete začít nakupovat inteligentní spotřebiče, které se takovým produktům dokáží přizpůsobit, případně si lze díky inteligentní domácnosti přesunout spotřebu z jednoho okamžiku na druhý. Takže pokud víte, že dopoledne je elektřina výrazně levnější než odpoledne, můžete se tomu přizpůsobit.

Jak vám chytré měření pomáhá se samotným řízením distribuční sítě?

Dokážeme díky němu měřit napětí a zjišťovat tak mimo jiné vliv obnovitelných zdrojů, akumulací a dalších decentrálních zdrojů na distribuční síť, o kterých byla řeč. Takže máme informaci, když je někde v síti přepětí nebo podpětí. A máme ji relativně detailní, třeba na úrovni bytového domu nebo konkrétního odběrného místa.

Jak potom s takovou informací pracujete?

Parametry dodávky lze vyřešit přepojením sítě nebo nastavením odbočky distribučního transformátoru. Problémy v oblasti ale mají dopad i na připojování dalších případných zdrojů. Můžeme buď úplně pozastavit vyřizování žádostí, nebo zákazníkovi nabídnout takzvané negarantované připojení, kdy lze za určitých podmínek omezit dodávku do sítě.

Hodně se to celé točí kolem obnovitelných zdrojů a sdílení elektřiny. Zmínil jste, že do sdílení je na území Prahy připojeno zhruba čtyři a půl tisíce odběrných míst. Splnilo to vaše očekávání?

Zájem pořád roste, za poslední měsíc jsme měli asi šest set žádostí. Upřímně jsme ale čekali, že to bude i víc.

Proč zatím zájem není tak velký?

Vysvětlujeme si to tím, že v tuto chvíli mají zájem primárně individuální žadatelé, kterých není tolik. Čekáme, až se rozběhne trend bytových domů.

Proč se zatím bytové domy tolik nezapojují?

Myslím, že každý trend má náběhovou křivku, lidé se s tím nejdřív musí seznámit. Je tam ale víc faktorů. Třeba že sdílení se vztahuje pouze na silovou elektřinu, nikoli na její distribuci. To může v očích některých zákazníků snižovat efekt sdílení. Ten navíc sám o sobě není tak velký, jak se původně prezentovalo a očekávalo. Sdílení probíhá v reálném čase, vždy v rámci čtvrthodinových intervalů. Není to tak, jak si někteří představovali, tedy že přes den svítí sluníčko, já nasdílím elektřinu, a večer z ní půjde dobíjet elektromobil. Několik bytových domů jsme vyhodnocovali a bylo to v zásadě tak, že výroba logicky probíhá přes den, ale hlavní spotřeba je až ve večerních hodinách. Tím pádem se elektřina nenasdílí, ale skončí jako přetok do sítě.

Bude se to do budoucna nějak měnit?

To už jde mimo distributory, nicméně ano, takový trend očekáváme. Myslím, že s rozvojem bateriových systémů a úložišť to získá nový rozměr. A určitě i lidé se s tím naučí lépe pracovat a budou schopni si svou spotřebu přesouvat.

Co když někdo chce chytrý elektroměr, ale nemá dvoutarifní sazbu, spotřebu nad šest megawatthodin ani zájem o sdílení?

Ve zmíněných případech je instalace chytrého elektroměru povinností, nicméně legislativa neříká nic o tom, že bychom elektroměr nemohli poskytnout nikomu dalšímu. Jenom potom už je instalace elektroměru zpoplatněna a platí se i drobný poplatek za provoz. Nicméně my budeme postupně osazovat i ta místa, kde legislativní povinnost zatím není. V Praze máme tu výhodu, že využíváme technologii PLC, díky které je chytrý elektroměr stejně drahý jako běžný, a navíc nám umožňuje plošné osazení. Takže se postupně dočkají všichni – a pokud zákazník dostane elektroměr z legislativních důvodů nebo z iniciativy na straně distributora, neplatí nic.

Dá se distribuční síť efektivně řídit i ve chvíli, kdy nemají chytrý elektroměr úplně všechna odběrná místa, nebo hlavní výhody začnou plynout teprve až potom?

Určitě dá. Chytrý elektroměr je skvělá věc, ale nemá smysl, abychom hned měli stoprocentní penetraci. Domácnost se spotřebou jedné megawatthodiny asi nebude využívat spotové ceny ani dynamické tarify, takže samotný chytrý elektroměr jí žádnou velkou výhodu nepřinese. Předčasná kompletní výměna by přinesla vysoké náklady, které by se přirozeně rozpočítaly do ceny regulované složky elektřiny. To by zatížilo všechny domácnosti, ale nebyl by tam žádný velký efekt. A to ani pro distributora. Výhodou pražské distribuční sítě je její velká hustota. Máme tady řadu trafostanic, které mají osm až deset vývodů a obslouží přibližně dvě stě zákazníků. Nám stačí, když na každém vývodu bude alespoň jeden chytrý elektroměr. To už dává velmi dobré informace pro řízení sítě.

Pavel Glac

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor telekomunikační technika. Po práci ve vývoji řídicích systémů pro zabezpečení kolejové dopravy zakotvil v energetice. Nejprve jako technik chránění a řízení rozvoden vysokého napětí, poté jako obchodní zástupce ve společnosti Siemens. Posledních deset let pracuje ve společnosti PREdistribuce, aktuálně jako vedoucí oddělení Inovace distribuční sítě. Je také členem výboru organizace E.DSO for smartgrids, která sdružuje zhruba třicet evropských distribučních společností za účelem sdílení know-how a výměny zkušeností v oboru chytrých sítí.

