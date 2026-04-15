Michal Nosek: Hledá se nový Orbán. V Bruselu se rozběhl casting na potížistu roku
Server Politico sestavil seznam pěti politiků, kteří by po Viktoru Orbánovi mohli převzít roli „největšího potížisty EU“. Možná tím ale nechtěně ukázal spíš problém samotné Unie než jejích kritiků.
Evropská unie zjevně neumí žít bez svého padoucha. Jakmile jeden odejde ze scény, okamžitě se rozbíhá „konkurz“ na dalšího. Tentokrát server Politico roli „nového Orbána“ nabízí pestré pětici jmen. Od Giorgie Meloniové přes Roberta Fica až po Andreje Babiše. Zbylou dvojici tvoří bulharský exprezident Rumen Radev, který založil svoji stranu, se kterou se pokusí ovládnout dubnové předčasné volby a slovinský politik Janez Janša. Ten byl premiérem již několikrát. Jeho strana skončila v březnových parlamentních volbách na druhém místě. Podle serveru Politico však není jasné, zda vládu sestaví on nebo dosavadní premiér Robert Golob, který volby ovládl rozdílem jednoho mandátu.
Politico svůj text podává jako seriózní analýzu, ale ve výsledku to připomíná spíš dramaturgii politického seriálu s názvem Kdo vyvolá nové dramatické střety.
Zajímavé je, jak nízko je nastaven práh „potížiství“. Stačí nehlasovat automaticky podle většiny, zpochybnit některý z velkých evropských projektů nebo mít vlastní názor na válku či migraci. V tu chvíli se z politika stává kandidát na titul problémového hráče.
Meloniová je podezřelá, protože balancuje mezi loajalitou a vlastním programem. Fico proto, že říká nepohodlné věci nahlas. Babiš, protože se nevejde do jednoduchých škatulek. A další na seznamu? Ti se provinili hlavně tím, že nejsou dokonale předvídatelní.
Celé to odhaluje zvláštní paradox. EU se ráda prezentuje jako prostor plurality a demokratické debaty, ale jakmile se tato debata skutečně projeví, začíná se mluvit o „potížistech“. Jako by konsenzus nebyl výsledkem diskuse, ale povinností.
Možná tedy nejde o to, kdo nahradí Viktora Orbána. Možná je podstatnější otázka, proč musí mít EU vůbec potřebu někoho takového hledat.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…