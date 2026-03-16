Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Česko chce stopku pro emisní povolenky. Babiš míří na summit EU s návrhem změn

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce také navrhnout cenový strop a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Evropská rada se bude konat 19. až 20. března v Bruselu.

„Historicky ten systém měl své opodstatnění, ale změnilo se to na kšeftování i těch, kteří nemají povinnost platit za emise,“ řekl Babiš. Dodal, že Česko bude bojovat, aby s dalšími zeměmi prosadilo podle něj jediný rychlý způsob, jak pomoci evropskému průmyslu, zvláště když lze nyní pozorovat například dopady krize na Blízkém východě.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) dnes v Bruselu uvedl, že Česko se snaží kvůli změně systému emisních povolenek propojit s vlivnými státy, jako je Německo a Itálie, a daří se to. Podle něj existuje určitá šance, že se systém EU ETS změní.

„Absolutní katastrofa“

Podle zatím posledního návrhu závěrů čtvrtečního summitu prezidenti a premiéři zemí EU vyzvou na jednání Evropskou komisi, aby do letošního července předložila návrh reformy systému emisních povolenek EU ETS. Komise už dříve uvedla, že plánuje navrhnout reformu systému ve třetím čtvrtletí letošního roku, konkrétní termín ale nezmínila.

Současný systém nedávno Babiš označil za „absolutní katastrofu“, na které Česko podle něj dosud tratilo téměř 160 miliard korun. Českou pozici žádající změnu systému emisních povolenek ETS 1 podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko.

Cena emisních povolenek v systému EU ETS 1 se aktuálně pohybuje kolem 70 eur za tunu emisí oxidu uhličitého. V minulých týdnech se cena pohybovala zhruba od 69 do 75 eur za tunu. Pro srovnání se cena v letech 2021 a 2022 pohybovala v pásmu 80 až 100 eur za tunu, v letech 2024 a 2025 byla v pásmu 60 až 90 eur za tunu.

Vláda také dlouhodobě kritizuje rozšíření systému obchodování s emisními povolenkami na silniční dopravu a vytápění (EU ETS 2). Systém EU ETS 2 zatím fyzicky neexistuje, zprovozněn má být po ročním odkladu v roce 2028.

Mezi další témata summitu EU bude podle Babiše patřit Ukrajina, Blízký východ, konkurenceschopnost a vnitřní trh, budoucí víceletý finanční rámec po roce 2027, evropská bezpečnost a obrana a migrace.

Související

Lukašenko má v Bělorusku minimální podporu, tvrdí aktivista a nositel Nobelovy ceny Bjaljacki

Ales Bjaljacki
ČTK
nst
nst

Podpora autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka je podle běloruského lidskoprávního aktivisty Alese Bjaljackého mezi obyvateli země minimální. Řekl to novinářům během své návštěvy Prahy. Bjaljacki, který patří mezi laureáty Nobelovy ceny míru za rok 2022, byl kvůli své činnosti opakovaně vězněn. Naposledy skončil za mřížemi v roce 2023 a na svobodu se dostal teprve před třemi měsíci.

Podle Bjaljackého se kvůli globálním krizím často zapomíná na situaci v Bělorusku, kde ale podle něj nadále pokračují tvrdé represe vůči odpůrcům režimu. Lidskoprávní organizace evidují nejméně 1150 politických vězňů a úřady podle něj stále zahajují nová trestní řízení z politických důvodů. „Represe pokračují a stále sledujeme nová zatčení,“ uvedl.

Aktivista připomněl také masové protesty po prezidentských volbách v roce 2020, kdy lidé vyšli do ulic požadovat odchod Lukašenka a nové svobodné volby. Demonstrace však bezpečnostní složky násilně potlačily. Tisíce lidí skončily ve vězení a mnoho dalších bylo nuceno odejít do exilu.

Represe i na kulturní prostředí

Nezávislá média ani lidskoprávní organizace dnes podle něj v Bělorusku nemohou legálně fungovat. Většina z nich byla donucena přesunout svou činnost do zahraničí. V posledních týdnech se navíc represe podle Bjaljackého zaměřily i na kulturní prostředí. Úřady například označily běloruský PEN klub za extremistickou organizaci, což vedlo k zatýkání některých nezávislých nakladatelů či lidí působících v běloruském jazyce.

Bjaljacki zároveň upozornil na roli Běloruska ve válce Ruska proti Ukrajině. Podle něj je země hlavním vojensko-politickým spojencem Moskvy. Běloruský vojensko-průmyslový komplex podle něj pomáhá ruské armádě dodávkami zbraní a munice a běloruské území slouží také k výcviku ruských vojáků. Někteří političtí vězni jsou navíc podle něj nuceni ve věznicích pracovat například na výrobě zboží pro podniky spojené s vojenským průmyslem nebo šít vojenské uniformy.

Sám Bjaljacki byl podle svých slov propuštěn díky jednání amerických diplomatů s Lukašenkovým režimem. Ve vězení však stále zůstává řada jeho kolegů – právníků, novinářů i dalších aktivistů. Lukašenko podle něj naznačuje možnost výměny vězňů výměnou za zmírnění sankcí, které Západ na Bělorusko uvalil kvůli represím a podpoře ruské agrese proti Ukrajině.

Během návštěvy Prahy se Bjaljacki setkává s představiteli občanské společnosti i politiky. Jednat má například s prezidentem Petrem Pavlem nebo ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Svoji cestu označil za příležitost upozornit na situaci v Bělorusku a poděkovat za podporu, kterou běloruská opozice a exilové organizace z Česka dlouhodobě dostávají.

„Budu pokračovat v tom, co jsem dělal dosud – bojovat za svobodné a nezávislé Bělorusko,“ dodal.

Ales Bjaljacki je dlouholetý běloruský lidskoprávní aktivista a zakladatel organizace Vjasna, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších lidskoprávních organizací v zemi.

Související

Nafta v Česku zdražila o více než devět korun

čerpací stanice (ilustrační foto)
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.

Nafta v Česku od konce února, kdy vypukla válka na Blízkém východě, zdražila v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022, vyplývá z údajů společnosti CCS. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, nyní se u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy předloni v srpnu, uvádí CCS, která ceny sleduje.

Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Ministerstvo financí si vyžádalo od provozovatelů čerpacích stanic údaje o cenách pohonných hmot. Dodávat je mají do dneška. Ministerstvo opatření zavedlo s cílem kontrolovat výši marží, aby zabránilo jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s růstem cen ropy po vypuknutí konfliktu.

Opoziční ODS navrhla dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by to ale znamenalo pouze výpadek příjmů státního rozpočtu a požadovaný účinek by to nepřineslo. Ministerstvo podle ní zatím další kroky kvůli zdražování pohonných hmot nechystá.

Před rokem mohli motoristé natankovat benzin v ČR v průměru za 34,96 koruny za litr. Nafta byla proti němu levnější, stála průměrných 34,33 koruny na litru.

