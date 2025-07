Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

V Česku máme čtrnáct státních svátků. Někdy jsou obchody otevřené, jindy zavřené, pes se v tom vyznej. Nicméně, státní svátek je fajn. Ne že bychom o Vánocích oslavovali Ježíše Krista. Na toho v Česku věří jen asi deset procent lidí. Ale je fajn mít volno, nemuset jít do práce.

Vánoce jsou svátkem klidu a pohody. Nepracuje se. Super. Přestože je Česko zemí agnostickou, křesťanů pomálu, tak o Vánocích ctíme tradice z minulosti, kapr, cukroví, stromeček, dárky a tak dál. Nyní už jsou to hlavně ty dárky, což s narozením Ježíše Krista má pramálo co společného. Nicméně, je to tradiční svátek, těžko ho Čechům může někdo ukrást.

Potom jsou tu Velikonoce, opět spojené s Ježíšem Kristem, jeho smrtí a vzkříšením. Češi tomuto příběhu nevěří, jsou to neznabozi. Nicméně Velikonoční pondělí jako státní svátek vítají. Nemusejí do práce, od rána mohou pít slivovici, a k děsu zahraničních pozorovatelů mohou muži mlátit vrbovým prutem ženy. Tento svátek, tradici, bychom si skutečně neradi nechali vzít.

Lukáš Kovanda: Kolik by veřejné kase vyneslo, kdyby 1. květen přestal být svátkem? A má ho vláda zrušit? Názory Když se v roce 2016 zaváděl nový státní svátek, Velký pátek, ministerstvo financí tehdy v příslušné důvodové zprávě uvedlo, že den volna navíc připraví ekonomiku o 0,4 procenta hrubého domácího produktu. Nominální hrubý domácí produkt činil v roce 2016 celkem zhruba 4800 miliard korun. Podíl 0,4 procenta z této sumy odpovídá 19,2 miliardy korun, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Potom jsou tu další státní svátky. Prvního května Svátek práce, který vychází z masakru vzbouřených dělníků z roku 1886 v Chicagu. Dělníci tehdy dřeli bez pravidel, a chtěli osmihodinovou pracovní dobu. Demonstrace se zvrhly, bylo hodně mrtvých. A komunisté v Česku za své vlády udělali z tohoto data modlu. Od té doby je první květen dnem volna.

Máme ještě Den osvobození od nacistů, 8. května, Den upálení kacíře Jana Husa 6. července, a další svátky. Dokonce i Nový rok, což je bezvýznamné datum, 1. ledna, je státním svátkem. Asi proto, že jsou lidé podroušeni z oslav Silvestra. Čili neschopni práce. Raději jim dejme státní svátek, volno, stejně by ten den byli k ničemu.

Ve Francii mají jedenáct státních svátků. Také mají Svátek práce 1. května. Kdo jiný by měl toto datum ctít než pracovití Francouzi. Teď nedávno, 14. července, měli výročí pádu Bastily. To je něco jako náš Jan Hus, revoluce. Mají i Vánoce, jen 25. prosince, a také nanebevzetí Panny Marie, prvního listopadu.

Francouzi teď chtějí státní svátky osekat, kvůli lacinému argumentu zvýšení ekonomické výkonnosti země. Zní to skutečně trošku zvláštně. Jakoby dvě stě padesát pracovních dnů v roce nestačilo na efektivní ekonomický výkon. Francouzi usoudili, že je k tomu přidat ještě jeden nebo dva dny, aby se jejich ekonomika nepotopila. Každý asi cítí, že je to nesmysl.

Nicméně, je to ve Francii reálný politický návrh. Francouzská vláda si představuje, že kvůli zlepšení stavu veřejných financí zruší dva státní svátky. Podle premiéra Françoise Bayroua by se tím ušetřilo několik miliard eur. Šéf francouzské vlády to uvedl v úterý, když představoval sadu opatření ve výši 43,8 miliardy eur, která mají snížit největší schodek v eurozóně.

Francie by podle agentury Bloomberg nebyla první evropskou zemí, která seškrtala počet státních svátků. Portugalsko v roce 2013 zrušilo čtyři ve snaze zvýšit hospodářský výkon po dluhové krizi. Vláda v Lisabonu pak opatření v roce 2016 zrušila. Dokonce i americký prezident Donald Trump v červnu vyslovil myšlenku, že by se počet státních svátků ve Spojených státech měl snížit, aby se zvýšila produktivita práce.

Pracovat o státních svátcích? Ano, ale za příplatky či bonusy Zprávy z firem Svátky 5. a 6. července pro většinu lidí znamenají prodloužený víkend, někteří si během něj stihnou i zaletět na krátký zahraniční pobyt. Zaměstnavatelé nicméně ve vybraných profesích svým podřízeným mohou nařídit práci i v den státního svátku. Za to jim musí poskytnout náhradní volno v jiný den, případně příplatek. nos Přečíst článek

Takže, za čas se do Česka jako vlna přenese otázka. Máme snížit počet státních svátků, aby česká ekonomika lépe prosperovala? Této otázce budou čelit politici, budou podrobeni veřejné diskusi. Je to krajně nepříjemná otázka. Dotýká se osobního prostoru každého z nás. Zvykli jsme si na Vánoce i na Velikonoce, ačkoliv nejsme věřící. Na Dvátek práce i Den vítězství v květnu, 17. listopadu na Den boje za svobodu...

Jsou to svátky spjaté s naší historií. Ať někdo věří nebo nevěří zejména na křesťanské události, tyto svátky patří k české kultuře, společnosti. Francouzi zase předběhli dobu se svým záměrem redukovat státní svátky. Evropa bude sledovat debaty v Paříži, a bude věřit, že jde o pouhé plácnutí do vody.