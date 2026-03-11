Vláda prosadila ve Sněmovně rozpočet se schodkem 310 miliard
Poslanci schválili státní rozpočet s očekávaným schodkem 310 miliard korun. Koaliční většina při závěrečném hlasování odmítla všechny opoziční návrhy na přesuny peněz. Prezident Petr Pavel už dříve naznačil, že rozpočet vetovat nebude.
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu.
Návrh rozpočtu na letošní rok je úplný a neskrývá skutečný stav veřejných financí, prohlásila ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Navrhovaný schodek 310 miliard korun je podle ní z velké části důsledkem hospodaření a rozhodnutí Fialovy vlády.
Vláda schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Příjmy budou 1,978 bilionu korun a výdaje 2,288 bilionu korun bez vlivu projektů Evropské unie. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přitom vyjádřila přesvědčení, že kabinet neporušil zákon o rozpočtové odpovědnosti, limit pro výdajové rámce se podle ní vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září. Opozice návrh kritizovala, deficit považuje za příliš vysoký. Předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) navrhoval schodek 286 miliard korun.
Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz. Opozice chtěla přidat mimo jiné na obranu a bydlení.
Pro rozpočet hlasovalo 103 poslanců vládní koalice, proti bylo 88 poslanců opozice. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již dříve řekl, že ho vetovat nebude. Příští týden o něm chce ale jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).
Peníze navíc pro sport, mládež i protidrogovou politiku
Sněmovna podpořila pouze koaliční pozměňovací návrhy, o nichž již dříve premiér Babiš řekl, že je koalice podpoří.
Dolní komora tak přidala 800 milionů korun Národní sportovní agentuře na podporu sportovní infrastruktury a také 120 milionů korun na zdravotně humanitární program MEDEVAC. Uspěl i návrh přidat 50 milionů korun na podporu organizací pracujících s mládeží. Přidat peníze těmto organizacím chtěla i opozice, její návrhy však neuspěly.
Uspěl také samostatný Babišův návrh, který přidává 100 milionů korun na protidrogovou politiku. Uspěla i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Její návrh přidává 50 milionů korun na podpůrná opatření podle zákona o podpoře bydlení.
Naproti tomu neuspěly opoziční návrhy přidat peníze armádě, na kulturu nebo například na lůžkovou péči.
Poslanci ve druhém čtení návrhu letošního státního rozpočtu předložili desítky návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkové výši téměř 240 miliard korun, což odpovídá zhruba desetině všech plánovaných výdajů. Opoziční strany chtějí posílit hlavně obranu, bezpečnost či podporu bydlení, zatímco vládní koalice navrhuje přidat peníze například na sportovní infrastrukturu nebo protidrogovou politiku. O všech změnách rozhodnou poslanci při závěrečném hlasování příští středu.
